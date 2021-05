Football Talk. Dortmund vlot naar Duitse bekerfinale - Charleroi test jonge spits van Watford

Dortmund eindigt bekersprookje van Holstein Kiel

Borussia Dortmund heeft niet de minste moeite gehad met tweedeklasser Holstein Kiel. Dortmund won simpel met 5-0. De wedstrijd was in de eerste helft al gespeeld. Thorgan Hazard zette zich op het scorebord bij de 4-0. In de finale komt Dortmund uit tegen Leipzig.

Leipzig knokt zich naar Duitse bekerfinale

Leipzig heeft zich vrijdag voor de Duitse bekerfinale geplaatst. Het deed dat door in verlengingen met 1-2 te winnen bij Werder Bremen. Na 90 minuten stond de 0-0 nog op het bord.

In de 93e minuut zette Hwang Hee-Chan Leipzig op voorsprong, in de blessuretijd van de eerste verlenging bracht Leonardo Bittencourt Bremen langszij. Het duel leek in een strafschoppenreeks beslist te gaan worden, tot Emil Forsberg in de 120e minuut alsnog de winning goal scoorde.

Borussia Dortmund en tweedeklasser Holstein Kiel strijden vanavond om het andere finaleticket. Die wordt op donderdag 13 mei gespeeld.

Voor Leipzig wordt het de tweede bekerfinale. In de eerste verloor de Oost-Duitse club in 2019 met 3-0 van Bayern München, dat ook vorig jaar de beker won. Dit seizoen werd Bayern in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld door Holstein Kiel.

Spelers van Leipzig door het dolle heen na de winning goal van Forsberg.

Charleroi test jonge spits van Watford

Momenteel bij Sporting Charleroi voor een testperiode: Djibril Fandje Touré. Met vertraging, want het was de bedoeling de 18-jarige Guineese spits annex aanvallende flankspeler vorige winter al te laten overkomen van het Engelse Watford, waar door Covid en administratieve beslommeringen ging dat toen niet door. Touré werd in 2017 topschutter in de Afrikaans landenkampioenschap voor U17. In het daaropvolgende WK U17 in Indië scoorde hij tegen Iran en Costa Rica. (AR)

Markus Krösche wordt nieuwe sportdirecteur van Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt heeft Markus Krösche vastgelegd als nieuwe sportdirecteur. Hij wordt de opvolger van Fredi Bobic, die na dit seizoen de Bundesliga-club verlaat. Dat heeft Frankfurt bekendgemaakt.

De 40-jarige Krösche, die een contract tot 30 juni 2025 ondertekende, liet zijn overeenkomst bij RB Leipzig onlangs ontbinden. Vanaf 30 juni gaat hij aan de slag bij Frankfurt. Bobic maakt na dit seizoen de overstap naar Hertha Berlijn. Bij de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio wordt de voormalige Duitse international de nieuwe algemeen directeur.

Eintracht Frankfurt staat op dit moment vierde in de Bundesliga, een positie die aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de Champions League. Ook coach Adi Hütter verlaat eind dit seizoen het schip, de 51-jarige Oostenrijker trekt naar Borussia Mönchengladbach.

Jordan Henderson nog even in de lappenmand

Liverpool moet het al enige tijd zonder Jordan Henderson doen. Trainer Jürgen Klopp maakte bekend dat zijn kapitein nog wel even in de ziekenboeg zal blijven. “Hij staat nog niet dicht bij een terugkeer. Er zijn nog heel wat stappen te gaan voor hij weer kan voetballen”, aldus Klopp. De kans dat Henderson het EK haalt wordt met de dag kleiner.

Volledig scherm © Photo News