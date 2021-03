Football Talk. Dorsch onzeker voor beslissend EK-duel - Anderlecht-target trekt naar Franse tweede klasse

Dorsch onzeker voor beslissend EK-duel

Niklas Dorsch (23) is onzeker voor het derde en laatste groepsduel van de Mannschaft op het EK U21. De middenvelder van AA Gent stond in de eerdere groepswedstrijden tegen Hongarije (3-0) en Nederland (1-1) telkens in de basis in het beloftenteams van coach Stefan Kuntz. Dorsch oogstte als verdedigende middenvelder veel lof in de Duitse pers. In het duel tegen Nederland raakte hij in een duel geblesseerd aan de rug. Maandagavond, op de laatste training voor het beslissende duel tegen Roemenië, werkte Dorsch slechts een beperkt programma af.