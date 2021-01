Football Talk. Doku wint met Rennes - Dessel geeft forfait voor bekerduel tegen Beerschot

Beerschot MLS-club DC United wil Hernán Losada, Beer­schot-voorzitter Vrancken: “Kan zelfde verhaal worden als bij Ivan Leko”

16 januari Wordt de match tegen Club Brugge Hernan Losada’s laatste opdracht als trainer van Beerschot? Volgens de gezaghebbende Amerikaanse krant The Washington Post is Losada nadrukkelijk in beeld bij DC United, in de MLS. In de omgeving van de Argentijn wordt de interesse bevestigd, maar bij Beerschot valt men uit de lucht.