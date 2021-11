Football Talk. Doku scoort als invaller tegen Lorient - Vermaelen onderuit in Japanse topper

Delen per e-mail

Invaller Jeremy Doku scoort voor Rennes en haalt overwinning binnen

In de Franse Ligue 1 ontving AS Monaco zondag RC Straatsburg. Bij de bezoekers stond Matz Sels tussen de palen, Eliot Matazo zat op de bank bij Monaco. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Ben Yedder scoorde vanop de stip (45.+1), maar Ajorque maakte vlak na de rust de gelijkmaker (47.). Straatsburg en Monaco staan respectievelijk zevende en achtste, met allebei 20 punten uit 15 wedstrijden.

FC Lorient gaf partij aan Stade Rennes, waar Jeremy Doku op de bank zat. Rennes won met 0-2. Laborde maakte de 0-1 in de 76e minuut en de ingevallen Jeremy Doku verdubbelde de score twee minuten later (78.). Stade Rennes staat met 28 punten op de tweede stek in Frankrijk..

Stade de Reims keek Clermont in de ogen. Wout Faes stond in de basis bij Reims, dat met 1-0 won. Konan maakte in de toegevoegde tijd het enige doelpunt van de wedstrijd (90.+1). Reims is 14e met 16 punten.

Juventus blijft in sukkelstraatje na thuisnederlaag tegen Atalanta

Juventus blijft wisselvallige resultaten boeken in de Serie A. Na een voorgaande 6 op 6 ging Atalanta zaterdagavond op de veertiende speeldag met een 0-1 zege aan de haal in het Allianz Stadium.

Duvan Zapata (28.) verzorgde het enige doelpunt van de wedstrijd in een gelijkopgaande eerste helft. Na de pauze was het veldoverwicht voor de Oude Dame, maar dat leverde geen gelijkmaker op. Het was alweer de vijfde competitienederlaag van het seizoen.

Juventus bengelt op de achtste plaats in het klassement met amper 21 op 42, terwijl Atalanta vierde staat met 28 punten. Leiders Napoli en Milan kunnen hun voorsprong ten opzichte van Juve zondag uitdiepen tot 14 eenheden.

Vermaelen verliest topper met Vissel Kobe

Op de 37e en voorlaatste speeldag in de Japanse J-League heeft Thomas Vermaelen zaterdag met zijn club Vissel Kobe de topaffiche tegen Yokohama F. Marinos verloren met 0-2.

De bezoekers haalden het dankzij goals van Daizen Maeda (23.) en Teruhito Nakagawa (82.). Vermaelen speelde centraal achterin de volledige wedstrijd.

Door het verlies eindigt Vissel Kobe (70 punten) zeker op de derde plaats en moet het play-offs spelen om deel te nemen aan de Aziatische Champions League. Yokohama (78 punten) wordt vicekampioen en is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de AFC Champions League, net als kampioen Kawasaki Frontale (91 punten).

Italiaans gerecht doorzoekt kantoren van Juventus

Voetbalclub Juventus heeft bezoek gehad van opsporingsdiensten. In opdracht van justitie werden kantoren van de Italiaanse recordkampioen in Turijn en Milaan doorzocht. Juventus zou tussen 2019 en 2021 hebben gerommeld met de transferwaardes van spelers, om zo in financieel opzicht de balans op orde te krijgen.

Voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter Pavel Nedved en voormalig technisch directeur Fabio Paratici, nu in dienst van Tottenham Hotspur, zijn de verdachten in de zaak. Het beursgenoteerde Juventus zou de afgelopen jaren niet alleen bewust de transferwaarde van bepaalde spelers hoger hebben ingeschaald, maar ook facturen hebben uitgegeven voor niet-bestaande transacties. Volgens justitie gaat het in totaal om zo’n 50 miljoen euro aan verdachte geldbewegingen.

De opsporingsdiensten hebben op diverse kantoren van Juventus documenten in beslag genomen. De ‘Oude Dame’ houdt zich vooralsnog stil. De club heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen en het onderzoek. Juventus speelt zaterdagavond om 18.00 uur in de Serie A een thuiswedstrijd tegen Atalanta.

