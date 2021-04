Football Talk. Doku aan het kanon voor Rennes - Ronaldo mist topper tegen Atalanta

Doku helpt Rennes met tweede seizoenstreffer aan overwinning

Stade Rennes heeft op de 33e speeldag in de Ligue 1 een 0-3-zege geboekt bij Angers. Jérémy Doku was bij de bezoekers belangrijk met de openingstreffer. Het was voor de achttienjarige Rode Duivel, terug in de ploeg na twee schorsingsdagen, zijn tweede goal van het seizoen voor Rennes.

Doku zette een minuut in de toegevoegde tijd van de eerste helft zelf de actie op. Hij vond in het centrum Terrier, die meteen terugspeelde. Doku twijfelde vervolgens niet en legde de bal in de verste hoek, 0-1. Na rust legden Terrier (63.) en invaller Guirassy (90.+1) de eindstand nog vast op 0-3. Doku speelde de hele wedstrijd.

Rennes rukt voorlopig op naar de zesde plaats in de Ligue 1, met 51 punten na 33 speeldagen.

Volledig scherm © Photo News

Cristiano Ronaldo mist topper tegen Atalanta Bergamo

Cristiano Ronaldo kan morgen met Juventus niet meespelen in de topper in de Serie A bij Atalanta Bergamo. Dat maakte zijn coach Andrea Pirlo bekend op zijn persconferentie. De 36-jarige Portugees kampt met een spierblessure. Hij liep de blessure vorige week zondag op in de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Genoa. “Hij kon deze week op training niet voluit gaan”, zei de Juventus-coach. “We nemen dan ook geen risico’s. Paulo Dybala zal in zijn plaats starten.” Pirlo hoopt dat Ronaldo fit raakt voor het competitieduel van komende woensdag, thuis tegen Parma.

Juventus is na dertig speeldagen voorlopig derde in de Serie A, op één punt van nummer twee Milan, maar op twaalf punten van het Inter van Romelu Lukaku, dat de ranglijst aanvoert. Atalanta is vierde, met één puntje minder dan Juventus.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © Photo News

Barcelona-voorzitter Laporta is ervan overtuigd dat Messi zal blijven

Joan Laporta, sinds maart opnieuw de voorzitter van FC Barcelona, heeft in de aanloop naar de bekerfinale van straks tegen Athletic Bilbao, verklaard “ervan overtuigd te zijn dat Lionel Messi ook volgend seizoen bij de club blijft”.

Het contract van de 33-jarige Argentijn loopt eind juni af en hij werd de voorbije maanden al meermaals in verband gebracht met clubs als PSG en Manchester City.

Laporta, die een goede band heeft met Messi, ziet de zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or echter blijven. “Ik zal alles doen wat binnen de mogelijkheden van de club ligt om hem te doen te blijven”, zei hij bij tv-zender Mediaset. “We boeken gestaag progressie. Messi is een buitengewoon persoon en ik ben ervan overtuigd dat hij wil blijven bij Barcelona.”

De sterspeler van de Catalanen was dit seizoen goed voor 23 goals en 8 assists in 28 competitieduels. In alle competities samen zit hij aan 29 goals.

Volledig scherm Joan Laporta. © EPA

Qatar wil vaccins uitdelen aan fans om er zeker van te zijn dat iedereen gevaccineerd is

Qatar onderhandelt momenteel met vaccinproducenten om een extra aantal vaccins tegen COVID-19 binnen te halen voor de start van het WK voetbal in 2022 (21 november-18 december). De vaccins worden voorzien voor WK-bezoekers. De Golfstaat wil er op die manier zeker van zijn dat alle fans die het WK bezoeken gevaccineerd zijn.

Het land wordt momenteel geconfronteerd met een heropleving van het aantal coronagevallen en dat ondanks de gestage vooruitgang in haar vaccinatieproces. De autoriteiten riepen daarom recent een nieuwe nationale lockdown uit.

Tot dusver werden in Qatar 194.930 officiële besmettingen geregistreerd met COVID-19, op een totaal bevolkingsaantal van 2,75 miljoen. Ongeveer 1,2 miljoen vaccins werden op dit moment toegediend.

Sinds het begin van de epidemie werden 367 coronadoden geteld in Qatar. Een vijfde van de overlijdens kwamen door de Britse variant van het virus.

Kenneth Vermeer (ex-Club Brugge) verlaat LA FC net voor competitiestart

Kenneth Vermeer heeft vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen in de Major League of Soccer (MLS) zijn contract bij Los Angeles FC opgezegd. LA FC meldde op haar website dat het contract van de Nederlandse doelman in onderling overleg werd ontbonden.

Los Angeles FC start het nieuwe seizoen zaterdag tegen Austin FC, maar de 35-jarige Vermeer staat daarbij dus al zeker niet onder de lat. De club gaf geen reden voor het vertrek van Vermeer, maar het zou naar verluidt uit onvrede zijn over zijn positie in het team van coach Bob Bradley. Niet Vermeer is eerste keus in het doel, maar de Mexicaan Pablo Sisniega.

Vermeer verruilde in januari 2020 Feyenoord voor Los Angeles FC en kwam sindsdien vijftien keer in actie voor de club.

In het voorjaar van 2018 speelde Vermeer een half jaartje bij Club Brugge. Hij was er een tijd eerste doelman, maar viel tijdens de play-offs uit met een zware blessure. Club werd uiteindelijk ook zonder hem landskampioen.

Volledig scherm © Photo News

Leipzig vergeet Bayern onder druk te zetten

RB Leipzig is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 29ste speeldag in de Duitse Bundesliga niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel tegen Hoffenheim. Het verschil met leider Bayern München bedraagt nu nog vier punten.

De regerende landskampioen kan die voorsprong zaterdag evenwel uitbouwen, in het duel op bezoek bij het Wolfsburg van Koen Casteels.

Even leek het nog goed te komen voor Leipzig. Yussuf Poulsen dacht in de 96e minuut alsnog de bevrijdende treffer te maken. Na tussenkomst van de VAR ging het feest niet door.

Volledig scherm Poulsen denkt de winning goal gemaakt te hebben, maar het feest gaat niet door. © Photo News

Leider Lille geraakt niet voorbij Montpellier

Leider Lille is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 33ste speeldag in de Franse Ligue 1 in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Montpellier.

LOSC telt nu 70 punten, vier meer dan eerste achtervolger Paris Saint-Germain, dat de kloof kan verkleinen mits een zege tegen Saint-Etienne, zondag in het Parc des Princes.

Lange tijd zag het er nog slechter uit voor de grensploeg uit Rijsel, die na 21 minuten op achterstand was gekomen na een treffer van Andy Delort. Nadien was het tot de 85e minuut wachten vooraleer Luiz Araujo de verdiende gelijkmaker kon scoren. Ex-Gentenaar Jonathan David was op de bank gestart en mocht pas een twintigtal minuten voor affluiten Timothy Weah komen vervangen.

Volledig scherm Jonathan David viel in bij Lille. © Photo News