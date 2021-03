Football Talk. Doku 3 wedstrijden geschorst - KV Oostende ziet Skulason vertrekken naar Zweden

Doku 3 wedstrijden geschorst (waarvan 1 voorwaardelijk)

Jérémy Doku zal met een goed gevoel weer naar Rennes terugkeren, na z’n sterke match tegen Wit-Rusland. Maar in de Ligue 1 wachten ‘m meteen wel drie speeldagen schorsing (waarvan eentje voorwaardelijk).

In zijn laatste competitiewedstrijd scoorde de snelle flankaanvaller niet alleen z'n eerste goal voor Rennes, maar hij werd niet veel later ook uitgesloten voor een zware tackle. Voor die rode kaart kent hij nu dus ook z'n straf. Hij zal zo de wedstrijden tegen Reims (komende zondag) en Nantes (exact een week later) moeten missen.

KV Oostende ziet Skulason vertrekken naar Zweden

Ari Skulason (33) verlaat KV Oostende per direct en trekt naar IFK Norrköping. Dat heeft de kustploeg bekend gemaakt. De IJslander was in juni einde contract bij KVO, maar vertrekt nu dus al naar Zweden, waar de transferperiode loopt tot en met vandaag. “En dit voor een niet nader bekend gemaakte transfersom”, aldus KVO. Skulason speelde sinds 2016 in België. Eerst voor Sporting Lokeren, de voorbije twee jaar voor KV Oostende.

Diandy maakt langverwachte comeback bij Charleroi

Het heeft maar liefst 514 dagen aangesleept, maar Charleroi-speler Christophe Diandy was eindelijk weer op het trainingsveld te bewonderen.

De fatale gebeurtenis die hem zo lang aan de kant hield, dateert van 3 november 2019. De middenvelder van Senegalese origine scheurde toen de kruisbanden van z’n rechterknie op bezoek bij KV Mechelen (2-2). Hij was tot dat moment een onbetwiste basisspeler in het elftal van Karim Belhocine.

Het nieuws is zonder enige twijfel een opsteker voor de Carolo’s, die nog altijd aanspraak maken op een plek in play-off 2. Mathematisch is zelfs play-off 1 nog mogelijk, al wordt dat een schier onmogelijke missie.

Union moet het in competitieslot zonder Vanzeir zien te rooien

Dante Vanzeir, de topschutter in 1B, mist de resterende vier speeldagen in de tweede afdeling. Hij blesseerde zich vorige week dinsdag in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven. “Onze topschutter wordt klaargestoomd voor de voorbereiding op het seizoen 2021-22", meldt Union vandaag.

De 22-jarige Vanzeir maakte dit seizoen 19 doelpunten in 24 competitiematchen. Medio maart verzekerde Union zich al van de titel in de 1B Pro League. De traditieclub promoveert na 48 jaar opnieuw naar de hoogste afdeling.

Ismail Azzaoui (Heracles) met succes geopereerd aan linkerknie

Ismail Azzaoui, de Belgische winger die onder contract staat bij Heracles Almelo, heeft een succesvolle operatie ondergaan aan de linkerknie. Dat maakte de Nederlandse club woensdag bekend op haar website.

Het is voorlopig nog onduidelijk of hij deze voetbaljaargang nog in actie zal komen, maar Azzaoui werkt alvast hard aan zijn comeback. “Ik ben blij dat de kleine operatie achter de rug is en ga nu hard aan de slag. Ik hoop eigenlijk over een aantal weken weer op het veld te staan.”

Azzaoui kwam in de jeugd uit voor Anderlecht en Tottenham, om vervolgens te verkassen naar Wolfsburg. Hij staat sinds dit seizoen onder contract bij de Heraclieden. In de 13 Eredivisiematchen waarin hij reeds minuten vergaarde, liet hij eind februari zijn voorlopig enige competitiedoelpunt optekenen, thuis tegen Twente (2-2).

Halaimia langer bij Beerschot

Nadat Beerschot de opties in de contracten van Joren Dom en Marius Noubissi lichtte, deed men nu hetzelfde bij Réda Halaimia. Het contract van de 24-jarige Algerijnse rechtsback loopt nu tot de zomer van 2023. Halaimia groeide bij Beerschot uit tot een international, al werd hij de laatste keer gepasseerd door zijn bondscoach. Hoewel Halaimia op het Kiel niet altijd zeker is van een basisplaats, ziet men binnen de club toch doorgroeimogelijkheden voor de rechtsachter. (KDC)

Blessure Martial minder erg dan gevreesd

De knieblessure van Anthony Martial blijkt mee te vallen. De aanvaller van Manchester United bleef met de studs in het veld haken tijdens een interland met Frankrijk vorige week, maar lijkt toch fit te geraken voor het treffen met Bosnië vanavond. Martial sloeg de laatste trainingssessie gisteren over. Of hij ook minuten zal maken hangt af van een evaluatie vandaag.

Daniel Agger begint volgend seizoen aan trainerscarrière bij Deense tweedeklasser

Daniel Agger, voormalig verdediger van Liverpool en de Deense nationale ploeg, gaat volgend seizoen van start als trainer bij de Deense tweedeklasser HB Koge. Dat bevestigde de club op haar website.

Agger zal zich voor deze klus laten bijstaan door gewezen Everton-verdediger Lars Jacobsen. De 36-jarige Agger is opgetogen om bij Koge aan de slag te gaan. “Koge is de perfecte club om mijn trainerscarrière te lanceren. Ik kijk er enorm naar uit om opnieuw de druk te voelen.”

Zowel Agger als Jacobsen ondertekenden een contract tot de zomer van 2024. De opdracht is duidelijk: zo snel mogelijk promoveren naar de hoogste klasse.

