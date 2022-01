Football Talk. “Dindane wie?”: Doj Perazic (76), ex-trainer van Antwerp en taxichauffeur, overleden

RIP Doj Perazic

Dojcin Perazic, bij ons vooral bekend omwille van zijn korte periode als trainer van Antwerp, is op 76-jarige leeftijd overleden. Aangesteld op de Bosuil op 14 oktober 2003, precies 81 dagen later ontslagen. De excentrieke Montenegrijnse taxichauffeur blunderde door zijn spelers voor een bekermatch in december op Anderlecht “mee te delen dat ze geluk hadden, want dat Aruna er niet bij was.” Maar Dindane, de achternaam van Aruna, stond natuurlijk wel op het veld. En scoorde. De spelers van Antwerp waren hem snel liever kwijt dan rijk, Patrick Goots op kop, en lekten het verhaal graag naar de pers.

In 1974 trok Perazic op 28-jarige leeftijd van het Joegoslavische Vojvodina Novi Sad naar FC Den Haag, waar hij een jaar later de Nederlandse beker mee won. Uiteindelijk vertrok hij in 1978 naar België, waar hij eerst speler-trainer werd en nadien trainer. Zo coachte hij Heist, Tienen, Stade Leuven, Verbroedering Geel, Aarschot en Beringen, om daarna dus nog even op Antwerp te passeren. Het leven in België beviel hem goed en bleef er wonen, werken en zich zelfs liet naturaliseren tot Belg. Zijn pensioen als trainer haalde Perazic echter niet en zo ging hij nog een tijd als taxichauffeur aan de slag.

Volledig scherm Dojcin Perazic met Patrick Goots. © BELGA

Boyata (Hertha Berlijn) valt uit met enkelblessure

Dedryck Boyata heeft in een oefenduel met zijn club Hertha Berlijn een blessure aan de ligamenten van de rechterenkel opgelopen. De Rode Duivel kwetste zich vrijdag in de verloren oefenwedstrijd tegen het Poolse Lech Poznan (2-4). Het is afwachten hoeveel weken Boyata out is.

De 30-jarige centrale verdediger speelt sinds de zomer van 2019 voor Hertha, dat hem weghaalde bij Celtic. Hij schopte het tot aanvoerder maar kende ook al het nodige blessureleed. Tot dusver droeg Boyata het Berlijnse shirt in 63 wedstrijden en maakte daarin vijf goals. Hij heeft ook 28 caps achter zijn naam.

Volledig scherm © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

“Everton vindt nieuwe coach met Lampard”

Volgens de doorgaand goed geïnformeerde Fabrizio Romano heeft Everton met Frank Lampard een nieuwe coach gevonden. De ‘Toffees’ hadden naast de Chelsea-legende ook nog Victor Perreira en Duncan Ferguson op de radar, maar vanavond werd dus duidelijk dat de keuze naar Lampard ging. Eerder werd ook bondscoach Roberto Martínez genoemd, maar die gaf al snel aan dat hij de Rode Duivels trouw bleef.

Lampard zat zonder club sinds hij eind januari vorig jaar op straat gezet werd bij Chelsea.

Volledig scherm © EPA

KV Mechelen hoopt forfaitnederlaag te ontlopen

De zaak rond de niet-gespeelde wedstrijd tussen OH Leuven en KV Mechelen is vandaag behandeld door de Disciplinaire Raad van de voetbalbond. Malinwa, dat op 15 januari niet naar Den Dreef afzakte nadat het geen uitstel kreeg, hoopt een forfaitnederlaag te ontlopen. “Omdat het verschil tussen de A- en B-lijst ons niet bekend was”, aldus algemeen directeur Frank Lagast. “Er is ook sprake van leeftijdsdiscriminatie (KV kreeg geen uitstel omdat doelman Wenssens jonger dan 21 is, red.). Een speler van 18 jaar kan evenveel waarde hebben voor een club als een oudere speler. Er is bij de stemming van het reglement een fout gemaakt door de Pro League.” Bij OHL zijn ze van mening dat de regels duidelijk waren en dat zij dus met forfaitcijfers (5-0) moeten winnen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Disciplinaire Raad een uitspraak zal doen. (ABD/NVE)

Volledig scherm © BELGA

Spelersgroep AS Roma verrast jarige Mourinho

José Mourinho wordt er vandaag 59 en dat moet gevierd worden, vonden ze bij AS Roma. Voor aanvang van de training verrasten de spelers hun trainer met een verjaardagstaart in de geel en rode kleuren van de club. Het eerste stuk deelt Mourinho uit aan zijn kapitein, Lorenzo Pellegrini. Waarna de Portugees roept: “En nu aan het werk!” Er waren ook speciale verjaardagswensen van Sergio Oliveira, de Portugese middenvelder van AS Roma die als kleine jongen nog om een handtekening van de ‘Special One' vroeg en dat beeld vandaag op zijn sociale media zette.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pro League plant vier inhaalwedstrijden in februari

De inhaalwedstrijden tussen Zulte Waregem en KV Oostende (22e speeldag; 9 februari om 18u45), OHL - Racing Genk (25e speeldag; 9 februari om 21u00) en Racing Genk - KV Mechelen (24e speeldag; 16 februari om 18u45) uit de Jupiler Pro League worden volgende maand afgewerkt, net als de inhaalwedstrijd uit 1B tussen leider Westerlo en Deinze (17e speeldag; 9 februari om 18u45), zo maakte Kalendermanager Nils Van Brantegem woensdag bekend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Benfica plaatst zich ondanks penaltymisser van Vertonghen voor finale Taça da Liga

Benfica heeft zich na strafschoppen geplaatst voor de finale van de Taça da Liga, de Portugese Ligabeker, ten koste van Boavista. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Rode Duivel Jan Vertonghen was aanvoerder bij de thuisploeg uit Lissabon en miste in het slot zijn strafschop.

Everton (16.) opende al snel de score in het voordeel van Benfica, maar na de pauze maakte Gustavo Affonso (53.) gelijk vanop de stip. Benfica slaagde er binnen de reguliere speeltijd niet in om opnieuw op voorsprong te komen, en strafschoppen moesten uitsluitsel brengen. Daarin sloeg de stress toe bij Boavista, dat meteen drie keer miste. Ook Vertonghen wist niet te scoren en trapte zijn penalty op de rechterpaal, maar zijn ploegmaat Julian Weigl benutte de beslissende strafschop wél. Benfica won de strafschoppenreeks zo met 3-2. In de andere halve finale neemt Sporting het woensdag op tegen Santa Clara.

Volledig scherm © EPA

Rode Duivels oefenen in maart tegen Ierland

De Rode Duivels trekken in maart naar Dublin om er een oefenwedstrijd te spelen tegen Ierland, zo verneemt onze redactie via plaatselijke media. De Ierse voetbalbond viert dit jaar z'n honderdste verjaardag en de oefenpot kadert in die festiviteiten. De meest ervaren Duivels zullen echter niet aan de aftrap staan op 26 maart, Martínez roept normaal enkel spelers op met minder dan 50 caps. Het aanvankelijke idee was een stage in Qatar, maar van dat plan is dus geen sprake meer.

Volledig scherm © BELGA

Amallah helpt Marokko met assist aan stek in kwartfinales

Marokko heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Africa Cup. In de achtste finales haalden de Leeuwen van de Atlas het in de Kameroense hoofdstad Yaoundé met 2-1 van Malawi. Een felbevochten zege, want Marokko kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand via Gabadinho Mhango (7.). Op slag van rusten stelde Youssef En Nesyri, op aangeven van Standard-speler Selim Amallah, gelijk. Twintig minuten voor affluiten scoorde sterspeler Achraf Hakimi de winnende treffer.

In de kwartfinales wacht voor het team van bondscoach Vahid Halilhodzic een clash tegen de winnaar van het duel tussen Ivoorkust en Egypte. Zij staan woensdag in de vooravond nog tegenover elkaar.

Volledig scherm Achraf Hakimi was de grote held bij Marokko. © AFP

Eriksen traint deze week nog mee met Jong Ajax in afwachting van transfer

Christian Eriksen traint deze week mee met Jong Ajax. De Deense international houdt zijn conditie op peil totdat hij een andere club heeft gevonden, zo meldt de koploper van de Eredivisie. “Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn”, laat de 29-jarige Eriksen op de website van zijn oude club uit Amsterdam weten.

“Bij Ajax ken ik de mensen. Het voelt als thuiskomen omdat ik hier zo lang ben geweest. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig en bij Jong Ajax kan ik op hoog niveau in groepsverband trainen. Dat is voor mij op dit moment de perfecte basis. Ik wil zo snel mogelijk mijn top weer aantikken zodat als ik rondkom met een club, ik daar zo snel mogelijk mijn mannetje kan staan.”

Eriksen doorliep een deel van de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2010 in het eerste elftal. De Deen nam in de winterstop afscheid van Inter omdat hij niet met een defibrillator in de Italiaanse Serie A mag voetballen. Hij kreeg afgelopen zomer op het EK een hartstilstand tijdens een duel met Finland. Eriksen trainde vorige week ook al een keer mee met Jong Ajax. Hij staat in de belangstelling van Brentford, dat in de Engelse Premier League uitkomt.

Volledig scherm Christian Eriksen. © EPA

Hodgson volgt Ranieri op bij Watford

Voormalig Engels bondscoach Roy Hodgson volgt de maandag ontslagen Claudio Ranieri op bij Premier League-club Watford, de werkgever van onze landgenoot Christian Kabasele. Nadat vrijdag in een kelderduel met 0-3 werd verloren van Norwich City, laat Watford met 14 punten uit 20 wedstrijden alleen nog Burnley achter zich in de Premier League. Burnley volgt bovendien op slechts twee punten en speelde twee wedstrijden minder dan Watford.

Ranieri was nog maar vier maanden aan de slag bij Watford. De 70-jarige Italiaan nam het in oktober over van de Spanjaard Xisco Munoz. Voor de 74-jarige Hodgson wordt het zijn zesde Premier League-club. Nochtans had hij in het voorjaar van 2021 min of meer zijn afscheid aangekondigd, toen duidelijk werd dat zijn aflopende contract bij Crystal Palace niet zou worden verlengd

Volledig scherm Roy Hodgson. © AP

Westerlo blijft winnen in 1B

Leider Westerlo heeft een inhaalwedstrijd van de 15de speeldag in de 1B Pro League met 0-2 gewonnen op het veld van RWDM. Op 10 december viel er plots sneeuw uit de lucht boven Brussel, waardoor er een wit tapijt kwam te liggen in het Edmond Machtensstadion en er dus niet gespeeld kon worden. Beide teams moesten dan maar dinsdagavond aan de bak.

Westerlo zag zijn competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Deinze eveneens uitgesteld worden, maar dan vanwege een corona-uitbraak bij de tegenstander, en kwam dus fris aan in Sint-Jans-Molenbeek, waar er met 0-2 gewonnen werd. Beide doelpunten vielen naar het einde van de wedstrijd toe. Jan Bernat opende na 72 minuten op aangeven van Kyan Vaesen de score voor de Kemphanen, diezelfde Vaesen zette na 84 minuten de eindstand op het scorebord.

Met de elfde competitiezege van het seizoen op zak verstevigt Westerlo met 37 punten zijn leidersplaats. Dat zijn er tien meer dan eerste achtervolger Waasland-Beveren, dat bovendien een wedstrijd meer gespeeld heeft. RWDM is met 26 punten derde.

Volledig scherm © BELGA

Drie opties voor nieuw stadion Union

Voetbalclub Union Sint-Gillis heeft vandaag samengezeten met Brussels minister-president Rudi Vervoort, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet, vertegenwoordigers van de betrokken besturen en de burgemeesters van Vorst en Sint-Gillis over een toekomstig nieuw stadion. Tijdens een presentatiebijeenkomst werden drie opties naar voren geschoven.

Het gewestelijk agentschap perspective.brussels stelde tijdens de bijeenkomst haar conclusies voor van haar stedelijke analyse voor een nieuw stadion voor Union. Drie eventuele sites werden daarbij naar voren geschoven: het Marienstadion, het Bertelsonstadion en de site tussen het bedrijfsterrein van Audi en het Bemptpark.

De analyses werd overgemaakt naar alle betrokken partijen. Zij hebben allen om aanvullingen gevraagd vooraleer een beslissing te maken. “De betrokken partijen ontmoeten elkaar binnenkort opnieuw voor een werkvergadering om te vorderen in dit dossier”, maakt het kabinet van minister-president Vervoort bekend.

Het is al langer bekend dat het historische Joseph Marienstadion aan de Brusselsesteenweg in Vorst niet meer voldoet aan de eisen van een moderne voetbalclub die op het hoogste niveau speelt. Zeker nu promovendus Union aan kop staat in 1A en met mogelijk Europees voetbal in het verschiet, is het Marienstadion te oud. Om te blijven groeien, is een nieuw stadion nodig.

Volledig scherm © Photo News

Tom Saintfiet plaatst zich met Gambia voor kwartfinales op Africa Cup

Gambia heeft zich in het Kameroense Bafoussam voor de kwartfinales van de Africa Cup geplaatst. Het elftal van bondscoach Tom Saintfiet versloeg Guinee met 1-0. Bologna-aanvaller Musa Barrow besliste de partij in de 71e minuut.

Beide teams beëindigden de wedstrijd met tien. Gambia kwam eerst met een man minder te staan toen Yusupha Njie in de 87e minuut een tweede gele kaart kreeg. In de blessuretijd werd ook Guinee-speler Ibrahima Conte met een tweede geel naar de kant gestuurd.

Saintfiet bracht Seraing-winger Ablie Jallow en AA Gent-middenvelder Sulayman Marreh aan de aftrap. Kortrijk-spits Muhammed Badamosi hield hij op de bank. Jallow werd in de 63e minuut gewisseld. Voor Guinee speelde Ibrahima Cisse (Seraing) de volledige wedstrijd en mocht Sory Kaba (OHL) zeven minuten voor tijd invallen. Mory Konaté (STVV) bleef aan de bank gekluisterd.

Volledig scherm © REUTERS

Bij zijn eerste deelname aan het Afrikaanse landenkampioenschap neemt het kleinste land van het continent het in de kwartfinales op tegen gastland Kameroen of de Comoren.

“De spelers zijn mijn helden”, jubelde Tom Saintfiet na de nieuwe stunt. “Het geheim van deze ploeg is dat het geen individuen zijn, maar een echt team. Ze spelen voor elkaar en volgen heel gedisciplineerd de strategie. Ze hebben een gemeenschappelijke droom en zullen er alles aan doen om die waar te maken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Tom Saintfiet. © AFP

Gastland Kameroen voorbij Comoren naar kwartfinales

Gastland Kameroen heeft zich in Yaoundé voor de kwartfinales van de Africa Cup geplaatst. Het versloeg de Comoren met 2-1 (rust 1-0).

De Comoren konden lang niet op volle sterkte aantreden. Door coronabesmettingen misten ze negen spelers. Daarbij twee doelmannen, terwijl de derde doelman geblesseerd is. Rechtsachter Chaker Alhadhur werd in doel geplaatst. Na amper zes minuten moest het elftal van de eilandengroep ook nog eens met tien voort. Kapitein Nadjim Abdou werd wegens een late tackle met rood van het veld gestuurd.

Net voor het halfuur buitte Karl Toko Ekambi de numerieke meerderheid uit. Vincent Aboubakar verdubbelde de voorsprong van het gastland in de 70e minuut. Negen minuten voor tijd maakte Youssouf M’Changama het toch nog spannend met een gewéldige goal (zie video onder).

Verdedigers Collins Fai (Standard) en Michael Ngade (AA Gent) speelden de volledige wedstrijd voor Kameroen, Samuel Gouet (KV Mechelen) bleef op de bank. Bij de Comoren zat Faiz Selemani (Kortrijk) niet in de wedstrijdkern.

Volledig scherm Linksachter Chaker Alhadhur stond tussen de palen bij de Comoren. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Chaker Alhadhur stond tussen de palen bij de Comoren. © REUTERS

Atlético-doelman Oblak test positief op coronavirus

Atlético Madrid-doelman Jan Oblak heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Spaanse club van Yannick Carrasco dinsdag gemeld. Atlético laat weten dat Oblak na de positieve test in isolatie verblijft en dat hij de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten nauwgezet opvolgt. De besmetting van de Sloveense doelman komt op een moment dat de Spaanse competitie een (korte) winterstop houdt, omdat er kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Noord- en Zuid-Amerika en Azië plaatsvinden. Oblak zou in staat moeten zijn om te spelen in de volgende wedstrijd van Atlético, op 6 februari tegen Barcelona in Camp Nou. Dan zou de quarantaine voor de Sloveen voorbij moeten zijn.

Volledig scherm Jan Oblak. © EPA

Feyenoord-icoon Wim Jansen op 75-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse oud-topvoetballer Wim Jansen is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat maakte Feyenoord bekend, de club waarvoor hij het grootste gedeelte van zijn carrière speelde. De middenvelder won in 1970 met Feyenoord de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubs. Jansen speelde 65 interlands voor het Nederlands elftal, waarmee hij de finales verloor van de WK’s van 1974 en 1978. Vorig jaar werd bekend dat hij leed aan dementie. Hij kwam in 476 officiële wedstrijden uit in het shirt van Feyenoord en scoorde 39 keer. Jansen speelde begin jaren 1980, aan het einde van zijn carrière, ook een paar seizoenen bij Ajax.

De middenvelder was een vaste waarde in het elftal dat in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 en de wereldbeker won. Vier jaar later tilde Jansen als aanvoerder ook de UEFA Cup omhoog. Met Feyenoord veroverde hij tevens drie landstitels en de KNVB-beker. Bij Ajax werd hij eenmaal kampioen.

De naam van Jansen is onlosmakelijk verbonden aan de wederopstanding van Feyenoord, begin jaren 1990. Na een lange periode van tegenspoed leidde hij de club als trainer naar ‘de ommekeer’. De zege op PSV in de halve finale en de uiteindelijke bekerwinst in 1991 bleken de opmaat voor betere tijden en meer sportief succes, waaronder de landstitel in 1993. Jansen was tijdens het seizoen 1987/1988 ook 21 wedstrijden trainer van Lokeren - hij maakte het seizoen niet af. Daarnaast coachte hij ook Celtic en enkele Japanse clubs. De afgelopen tien jaar was Jansen vaak te zien op het Rotterdamse trainingscomplex Varkenoord. Hij voorzag de jeugdtrainers van advies en bleef het liefst op de achtergrond.

Volledig scherm Wim Jansen als coach van Celtic. © Action Images

Wegen van verdediger Joost van Aken en Zulte Waregem scheiden alweer

Joost van Aken vertrekt alweer bij Zulte Waregem, enkele maanden na zijn komst naar de Gaverbeek. Essevee maakte dinsdag bekend dat de 27-jarige Nederlandse verdediger, die afgelopen zomer transfervrij van Sheffield Wednesday overkwam, de club “in onderling overleg” verlaat. Van Aken brak nooit door bij Essevee en speelde slechts één wedstrijd voor het team.

Zulte Waregem staat op de 16e plaats in eerste klasse met 23 punten. SVZW ontvangt woensdag OH Leuven op de 24e speeldag in 1A.

Volledig scherm Joost van Aken. © BELGA

Troyes zet uitleenbeurt van Philippe Sandler (ex-Anderlecht) stop

Troyes heeft de uitleenbeurt van de Nederlandse verdediger Philippe Sandler, die terugkeert naar Manchester City, beëindigd. Dat heeft de Ligue 1-club dinsdag laten weten. Sandler, die in het seizoen 2019-2020 door Manchester City werd uitgeleend aan RSC Anderlecht, werd dit seizoen opnieuw uitgeleend, ditmaal aan Troyes. De 24-jarige Nederlandse verdediger heeft echter niet kunnen overtuigen in Frankrijk. Sinds zijn komst in augustus speelde hij er slechts twee wedstrijden.

Volledig scherm Sandler bij Anderlecht. © Photo News

Bayern München mag met nieuwe coronaregels 10.000 fans toelaten

Bayern München mag thuisduels weer afwerken met toeschouwers. De nieuwe coronaregels van de deelstaat Beieren staan toe dat er 10.000 fans welkom zijn in de Allianz Arena. Daarmee zijn de zogenoemde “Geisterspiele” (spookduels) voorbij voor de koploper in de Bundesliga. Het maximum aantal van 10.000 geldt voor alle sportwedstrijden in Beieren, met een beperking dat slechts 25 procent van de capaciteit van een sporthal of stadion mag worden benut.

De toeschouwers moeten gevaccineerd zijn of genezen zijn van corona en daarbovenop een booster hebben gekregen of een negatieve test kunnen voorleggen. Het dragen van een FFP2-mondmasker is verplicht, er mag geen alcohol worden genuttigd. Bayern München speelt op 5 februari thuis tegen RB Leipzig.

Beieren gaat daarmee in tegen de afspraak dat de verschillende deelstaten op 9 februari tot een gemeenschappelijk standpunt zouden komen. Markus Söder, president van de deelstaat, had al aangekondigd mogelijk zelf een beslissing te zullen nemen.

De situatie in Duitsland is verwarrend. Bayern München speelde afgelopen weekeinde nog een uitwedstrijd tegen Hertha in Berlijn, waar slechts 3.000 toeschouwers welkom waren. Maagdenburg, koploper in de derde liga, mocht zondag 13.000 fans toelaten, de helft van de stadioncapaciteit.

Volledig scherm In deze Allianz Arena zitten op 5 februari weer toeschouwers. © Photo News

Aantal besmettingen in Premier League blijft dalen

Voor de vierde achtereenvolgende week is het aantal besmettingen met het coronavirus in de Premier League gedaald. Over de afgelopen zeven dagen rapporteerde de hoogste Engelse voetbalklasse zestien nieuwe gevallen. Van 20 tot en met 26 december was nog sprake van 103 positieve tests, een record. Sindsdien zijn de aantallen gedaald.

In de afgelopen week werden 6.221 tests uitgevoerd onder spelers, trainers en andere stafleden. Sinds december zijn 22 wedstrijden vanwege corona uitgesteld, de voorlopig laatste keer was dat op 18 januari.

Schorsingsvoorstel van één speeldag effectief voor Club-verdediger Jack Hendry

Club Brugge-verdediger Jack Hendry heeft van het bondsparket van de KBVB een schorsingsvoorstel van twee speeldagen, waarvan één effectief, en een boete van 1.500 euro gekregen voor zijn uitsluiting in de topper van zondag op het veld van Standard (2-2), zo maakte de KBVB bekend.

Hendry werd in de 83e minuut van het veld gestuurd na een duidelijke overtreding op Mehdi Carcela, om te vermijden dat de Standard-speler alleen op doel zou afgaan. Scheidsrechter Jonathan Lardot aarzelde dan ook niet en toonde de Schot de rode kaart. Als Club in beroep gaat, komt de speler morgen voor het Disciplinair Comité. Als er geen beroep wordt aangetekend, mist de international de topper van donderdag tegen Union.

Volledig scherm Hendry pakte rood. © Photo News

Spierproblemen voor Dortmund-aanvaller Haaland

Bij Borussia Dortmund, de club van onze landgenoten Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard, heeft de Noorse steraanvaller Erling Haaland af te rekenen met spierproblemen, zo maakte de club maandag bekend.

In de tweede helft van het competitieduel van zaterdag in en tegen Hoffenheim (2-3) werd Haaland naar de kant gehaald. De club zegt nu dat er bijkomende onderzoeken nodig zijn en dat het nog niet geweten is hoelang de Noorse international aan de kant zal staan.

In de heenronde van dit seizoen miste Haaland reeds tien duels in alle competities samen vanwege een kwetsuur aan het dijbeen. Vier van die duels werden verloren door de Borussen. In de twintig wedstrijden die hij dit seizoen wel speelde, scoorde hij 23 doelpunten.

Volledig scherm Erling Haaland. © Photo News

Vitesse vecht schorsing clubtopscorer Openda aan

Vitesse vecht de schorsing van zijn topscorer en belofteninternational Loïs Openda aan. De eredivisieclub uit Arnhem gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van vier wedstrijden uitsluiting, waarvan één voorwaardelijk, voor de 21-jarige Belgische aanvaller. De aanklager betaald voetbal legde deze sanctie op naar aanleiding van de rode kaart die Openda afgelopen zaterdag kreeg.

Openda werd in de 36e minuut van de verloren thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-3) uit het veld gestuurd door scheidsrechter Dennis Higler. Dat gebeurde na ingrijpen van de VAR, die constateerde dat Openda een tik met de elleboog had gegeven op de ribben van Mike te Wierik.

Vitesse en Openda vinden de straf te zwaar en laten de zaak nu voorkomen bij de tuchtcommissie van de KNVB, die naar verwachting donderdag een zitting houdt.

Volledig scherm Openda kreeg rood. © Photo News

Volledig scherm Openda kreeg rood.. © Photo News

Voormalig Antwerp-topschutter Jef Van Gool overleden

Jef Van Gool, de gewezen spits van Antwerp in de jaren 1950 en 1960, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft RAFC bevestigd. “Dit weekend bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van Jef Van Gool”, klinkt het in een mededeling. “Jef maakte deel uit van de kampioenenploeg van 1956/57 en had een groot aandeel in die titel met 17 doelpunten. Het seizoen erop was Van Gool nog productiever: met 25 doelpunten werd hij Belgisch topschutter.”

Tussen 1954 en 1966 maakte Jef furore op de Bosuil, eerst als rechtsbuiten en nadien als centrumspits. Van Gool speelde in 11 seizoenen tijd 316 wedstrijden voor rood-wit, waarin hij 123 keer de netten kon doen trillen in competitieverband. Op zijn RAFC-palmares prijken, naast de landstitel van 1956/57, ook de Beker van België (1954/55). Na zijn periode bij Antwerp voetbalde Van Gool nog in de lagere reeksen bij onder meer Bergen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.