Football Talk. Dimata valt uit in oefenmatch tegen Charleroi - Buitengewone Algemene Vergadering bij Malinwa

Buitengewone Algemene Vergadering bij Malinwa

Het is wel nog steeds de vraag of het gerecht, dat het aandelenregister van de club in beslag nam, zijn fiat geeft voor een overname en of Penninckx zelf wel wil verkopen. Het is vooral Malinwa dat aanstuurt op een verkoop. Naar verluidt had KV Mechelen voorlopig nog geen contact met Penninckx, die onder voorwaarden vrij is. Het is niet duidelijk of hij zal deelnemen aan de Algemene Vergadering. Penninckx wordt verdacht van financiële fraude bij het failliete modebedrijf FNG. KV Mechelen maakt geen deel uit van het onderzoek. (ABD)