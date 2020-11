Football Talk. Dimata traint opnieuw met de groep - Rodgers: “Tielemans ontwikkelt zich als topspeler”

Dimata traint opnieuw met de groep

Behalve Yari Verschaeren (enkel) mocht Vincent Kompany intussen ook Nany Dimata, Bogdan Mykhaylichenko en Mario Stroeykens opnieuw verwelkomen op training. De spits blesseerde zich anderhalve week geleden in de oefenmatch tegen Charleroi aan de knie en ontbrak nog tegen Antwerp. Maar inmiddels traint hij dus weer met de groep. Mykhaylichenko en Stroeykens zijn dan weer verlost van het coronavirus. (TLB)

Rodgers: “Tielemans ontwikkelt zich als topspeler”

Er is nog marge voor verbetering. Maar Youri Tielemans is stilaan naar zijn beste niveau aan het groeien bij Leicester. De twee goals van maandag tegen Leeds onderstrepen dat alleen maar. Het zal deugd doen - na een vliegende start kende de 23-jarige Rode Duivel vorig jaar een wisselvallig seizoen. “Die eerste maanden teerde hij op enthousiasme”, zegt zijn coach Brendan Rodgers. “Vorig seizoen moest hij zich aanpassen aan de fysieke eisen van de Premier League. Maar nu hij zich helemaal heeft aangepast, speelt hij op een heel hoog niveau. Youri ontwikkelt zich als topspeler. Technisch is hij outstanding. Hij lééft voor het voetbal. En nu hij iets dieper in het veld speelt, kan hij het spel controleren.”

Vanavond speelt Tielemans, samen met Dennis Praet en Timoty Castagne, voor de koppositie in hun Europa League-poule tegen Braga. (NVK)

Gatuso over Mertens: “Dries is even niet de sluipschutter”

Een aanvaller die vijf matchen op rij niet scoort: kan gebeuren. Dries Mertens die vijf wedstrijden op rij niet scoort: dat heeft de gemiddelde Napolitaan nog maar amper gezien. Niet dat er grote vraagtekens zijn rond de Rode Duivel. Nog steeds goed voor 2 goals en 3 assists dit seizoen. Doorgaans ook bij de beteren op het veld, op de vele posities waarop hij wordt uitgespeeld. Maar de Italiaanse pers peilde bij coach Gennaro Gatuso wel al voorzichtig naar wat er aan de hand is met Mertens. ‘La storia fa notizia’ - als de clubtopschutter aller tijden vijf wedstrijden droog staat, is het altijd nieuws.

“Op dit moment scoort Dries minder vlot, dat klopt”, zei Gatuso. “Hij krijgt wel kansen, wat positief is. Alleen is hij op dit moment even niet de sluipschutter die hij altijd geweest is. Maar ik maak me geen zorgen. We werken eraan.”

De kans is reëel dat Mertens straks op de bank begint tegen Rijeka. Niet door de korte periode zonder goals. Standaardprocedure in de Europa League. (NVK)

Vanderhaeghe 1 speeldag geschorst

Yves Vanderhaeghe is één speeldag effectief geschorst en twee voorwaardelijk. Dat heeft het Disciplinair Comité gisteren beslist. Hierdoor mist de KVK-coach de match van komende zaterdag tegen Beerschot. Het bondsparket eiste twee speeldagen schorsing nadat Vanderhaeghe in het slot van Zulte Waregem-KV Kortrijk rood kreeg, waarna hij verhaal ging halen bij ref De Cremer in de kleedkamer van de scheidsrechters.

Belic (Ex-STVV) met pistool geslagen

Ex-STVV-doelman Dusan Belic (49) is in Bosnië in het ziekenhuis beland. Twee mannen zouden hem volgens de lokale pers bedreigd hebben, om hem daarna te slaan met een pistool en een ijzeren staaf. De twee verdachten zijn inmiddels gearresteerd. Belic is bestuurslid van FC Dinamo Pancevo. Vijftien jaar geleden kwam hij in opspraak in de zaak-Ye. Hij kreeg een celstraf van zes maanden opgelegd, maar speelde al in Canada. (RN)

