Football Talk. Dimata matchwinnaar voor Espanyol tegen leider - Prins Abdullah: “Beerschot heeft uitstekende resultaten gehaald”

Dimata matchwinnaar voor Espanyol tegen leider

De 0 is van het bord voor Landry Dimata (23). Onze landgenoot kwam op het uur in de ploeg bij zijn nieuwe werkgever Espanyol bij 1-1, en hij prikte 10 minuten later al raak. ‘t Was meteen ook de beslissende treffer, want Espanyol won met 1-2 van grote concurrent Mallorca. Voor Dimata, begin dit seizoen nog Rode Duivel, is het zijn eerste treffer in Spaanse loondienst. Het was ook nog maar de tweede keer dat hij mocht invallen.

Dimata wordt tot het einde van het seizoen gehuurd door de Spaanse tweedeklasser, waar ook een aankoopoptie werd bedongen. De Spanjaarden staan momenteel tweede in de competitie.

Beerschoteigenaar Prins Abdullah spreekt

Beerschothoofdeigenaar Prins Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz toonde zich afgelopen donderdag als gastspreker bij Monshaat, de Algemene Autoriteit voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Saoedi-Arabië, tevreden over de prestaties van Beerschot dit seizoen: “Ze hebben uitstekende resultaten behaald.” Over de Engelse club in zijn portefeuille Sheffield United en huidige rode lantaarn in de hoogste klasse zei prins Abdullah “vertrouwen te hebben in een snelle terugkeer in de Premier League mocht de club zakken.”

Publieke media-optredens van Abdullah bin Mosaad zijn zeldzaam, maar bij Monshaat laat de Soedische prins zich optimistisch uit over zijn sportprojecten: “Sport is nu ongetwijfeld een van de beste investeringsgebieden in de wereld. Ook tijdens de coronapandemie gaat de sport verder. Maar sport is ook een moeilijk domein dat een specifieke technische, juridische, administratieve en marketing expertise en een visie op lange termijn vereist.” De prins zei voorts dat de Saoedi-Arabische hoogste klasse het potentieel heeft om uit te groeien tot een van de tien beste voetbalcompetities in de wereld qua inkomsten.

Behalve Sheffield Utd. en Beerschot heeft prins Abdullah de Indiase voetbalclub Kerala United, Al-Hilal United FC van de Verenigde Arabische Emiraten en de Franse tweedeklasser Châteauroux in handen. Zijn clubs zijn strategisch overkoepeld in de United World Group, maar hij laat zijn teams grotendeels door lokale mensen besturen.

Kvinner houdt Vanhaevermaet in Noorwegen

Justine Vanhaevermaet kan komende interlandbreak niet aantreden voor de Red Flames. LSK Kvinner, de Noorse club van Vanhaevermaet wil de speelster met het oog op de Champions League begin maart niet vrijgeven.

“Omwille van de verstrengde corona-maatregelen hier in Noorwegen zou ik na terugkomst van de nationale ploeg minstens 7 dagen in quarantaine moeten. Met het oog op de Champions League begin maart heeft de club beslist dat ik niet kan gaan.”

“Ik begrijp mijn club, maar ik baal enorm hard aangezien het steeds een grote eer is om mijn land te mogen vertegenwoordigen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Napoli smeert Juventus nederlaag aan

Napoli, zonder de aan de enkel geblesseerde Dries Mertens, heeft zaterdag de topper van de 22e speeldag in de Serie A met het kleinste verschil gewonnen van landskampioen Juventus: 1-0. Italiaans international Lorenzo Insigne scoorde na 31 minuten van op de stip het enige doelpunt van de wedstrijd.

De Milanese clubs zullen het graag zien, want zij kunnen de voorsprong op Juve nog wat verder uitdiepen. Alexis Saelemaekers en AC Milan gaan zaterdagavond nog op bezoek bij La Spezia, Inter en Romelu Lukaku ontvangen zondagavond Lazio voor een stevige topper.

Cristiano Ronaldo en co staan met 42 punten op de derde plaats en voelen de hete adem van Napoli (40) in de nek. AC Milan telt 49 punten, twee meer dan stadsgenoot Inter.

Volledig scherm © EPA

Invaller Raman pakt een punt met Schalke

Rode lantaarn Schalke 04 heeft zaterdagavond op de 21e speeldag in de Duitse Bundesliga een scoreloos gelijkspel afgedwongen op bezoek bij Union Berlijn.

Benito Raman was op de bank gestart bij de Königsblauen en kwam een halfuur voor affluiten William vervangen. Niet dat Schalke iets opschiet met het punt, want ook Mainz, de voorlaatste in de stand, dwong een gelijkspel af bij Bayer Leverkusen (2-2) en zo blijft de kloof vijf punten. Schalke kon dit seizoen welgeteld één keer winnen in de Bundesliga, dat was begin dit jaar tegen Hoffenheim (4-0). Van de veilige vijftiende plaats van Hertha zijn ze negen punten verwijderd.

Volledig scherm © Photo News

Malinwa moet Van Damme missen tegen Beerschot

Joachim Van Damme is niet fit geraakt voor het competitieduel van morgen tegen Beerschot. De middenvelder van Malinwa ondervindt nog te veel hinder aan de adductoren en buikspieren. Ook de gewonnen bekerwedstrijd moest hij eerder deze week laten schieten. KV Mechelen ziet Thoelen, Walsh en Bateau wel terugkeren uit blessure. (ABD)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA