Football Talk. “Diego Costa wil contract ontbinden bij Atlético” - Tissoudali maand buiten strijd - Hoe zit het met de staf van Leko?

“Diego Costa wil contract bij Atlético ontbinden om familiale redenen”

Diego Costa was gisteren afwezig op de training van Atlético Madrid. De Spaanse spits twijfelt over zijn toekomst bij de koploper van La Liga, zo meldt een bron rond de club.

De 32-jarige Costa hielp Atlético in 2014 aan de landstitel. Hij verhuisde vervolgens naar Chelsea, waar hij een succesvolle periode kende. Twee jaar geleden keerde hij terug in Madrid, maar nieuw succes is mede door diverse blessures vooralsnog uitgebleven. Costa heeft nog een contract voor zes maanden. Volgens de Spaanse krant AS heeft Costa Atlético verzocht om zijn contract te ontbinden om familiale redenen.

Sinds zijn terugkeer is Costa in 43 competitiewedstrijden begonnen en daarin heeft hij 12 keer gescoord.

Volledig scherm © REUTERS

Still wel mee naar China, Cossey niet

Hoe zit het met de staf van Ivan Leko? Helemaal duidelijk is het nog niet, maar het ziet ernaar uit dat Edward Still, die ook al Leko’s analist was bij Club Brugge en STVV, hem zal volgen naar China. Zijn andere trouwe luitenant, Rudi Cossey, zal de oversteek niét maken. Of die laatste bij Antwerp kan blijven, is nog een andere vraag en afhankelijk van de toekomstige trainer van de Great Old. Ook voor die andere assistent bij Antwerp, Samir Beloufa, is het afwachten. (MVS)

Volledig scherm Cossey, Leko en Still in hun tijd bij Club Brugge. © BELGAIMAGE

Tissoudali (Beerschot) maand buiten strijd

Onderzoek van de blessure van Tarik Tissoudali bracht een scheur aan de mediale band van de linkerknie aan het licht. Dat is minder erg dan de kruisband, maar de club moet wel rekening houden met een afwezigheid van minimaal vier weken. Tot eind januari werkt Beerschot nog zeven wedstrijden af waarbij het dus geen beroep zal kunnen doen op de Nederlandse smaakmaker. (BF)

Volledig scherm Tissoudali. © BELGA

Fysiektrainer KVO krijgt eerste coronaboete

Knuffelboetes waren er dit weekend nog niet, wél deelde de Pro League op voorspraak van hun ‘match delegates’ voor het eerst coronaboetes uit. Zo moet KV Oostende meteen 750 euro ophoesten nadat fysiektrainer Alfred Ntiamoah in Leuven zijn mondmasker niet altijd droeg op de bank. Daarnaast werd nog een tweede boete van 750 uitgedeeld, al wil de Pro League niet communiceren aan wie. Woordvoerder Stijn Van Bever liet verstaan dat men in het algemeen tevreden was over de houding van de clubs, maar dat er wel meer terughoudendheid gevraagd wordt bij de peptalk voor de wedstrijd, waarbij spelers doorgaans arm in arm een cirkel vormen. (TTV)