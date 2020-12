Football Talk. Diego Costa laat contract bij Alético ontbinden - Haaland weer fit, Bale out - Sa Pinto weg bij Vasco Da Gama

Vasco da Gama neemt na ruim twee maanden afscheid van Sa Pinto (ex-Standard)

De Braziliaanse club Vasco da Gama heeft coach Ricardo Sa Pinto (48) de laan uitgestuurd. De voormalige Portugese international was er pas sinds medio oktober aan de slag. Sa Pinto werd gehaald als opvolger van Ramon Menezes, maar de Portugees slaagde er niet in betere resultaten te behalen. In 15 wedstrijden wist hij slechts drie zeges te boeken. Zes keer ging zijn team onderuit, zes keer speelde Vasco da Gama onder Sa Pinto gelijk. De club staat pas op de 17de plaats in het Braziliaans kampioenschap.

De oud-sterspeler van Sporting Lisabon, die in het seizoen 2006-07 zijn spelerscarrière bij Standard afsloot, had een contract ondertekend tot het einde van het huidige seizoen. Sa Pinto coachte Standard in 2017-18. Hij schonk de Rouches toen de Beker van België.

Volledig scherm Ricardo Sa Pinto. © AFP

Diego Costa laat contract ontbinden

Atlético Madrid heeft de overeenkomst van Diego Costa, die nog liep tot het einde van het seizoen, verbroken. De ontbinding van het contract komt er op initiatief van de aanvaller, die persoonlijke redenen aanhaalt als reden voor zijn vertrek. Diego Costa was sinds januari 2018 bezig aan zijn derde periode bij de Rojiblancos.

De 32-jarige Costa hielp Atlético in 2014 aan de landstitel. Hij verhuisde vervolgens naar Chelsea, waar hij een succesvolle periode kende. Twee jaar geleden keerde hij terug in Madrid, maar nieuw succes bleef, mede door blessures, uit. Costa had nog een contract voor zes maanden.

Gareth Bale is enkele weken out met kuitblessure

Gareth Bale zal “enkele weken” aan de kant staan met een kuitblessure. Dat heeft Tottenham-coach José Mourinho verklaard. De 31-jarige Welshe international blesseerde zich vorige week woensdag in de kwartfinale van de League Cup tegen Stoke City (1-3 zege).

Bale speelde 11 wedstrijden sinds Real Madrid hem op huurbasis liet terugkeren naar de Spurs. Daarin trof hij drie keer raak. Woensdagavond ontvangt Tottenham Fulham op 16e speeldag in de Premier League. Al zou die match nu op de helling staan door een reeks nieuwe coronagevallen.

Volledig scherm Gareth Bale. © Photo News

Officieel: Tuchel ontslagen bij PSG

Bild en L’Équipe meldden het vorige week donderdag al, maar nu is het ook officieel. Thomas Tuchel (47) heeft zijn ontslag gekregen bij Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel moet op zoek naar een nieuwe werkgever. Bij Paris Saint-Germain wordt hij bedankt voor bewezen diensten. Tuchel was sinds mei 2018 in dienst bij PSG, nadat hij eerder ook Borussia Dortmund coachte. Bij PSG werd hij twee keer op rij kampioen, won hij één keer de beker en haalde hij vier maanden geleden nog de finale van de Champions League, waar Bayern München te sterk was.

Ook dit jaar ging het in de Champions League vlot. In een moeilijke groep met RB Leipzig en Manchester United werden de Parijzenaars eerste. Niet genoeg voor Tuchel om zijn job te behouden, zo blijkt. De vier nederlagen in eigen land en de derde plaats zijn een doorn in het oog van sportief directeur Leonardo. Het contract van de Duitser liep nog tot volgende zomer, maar daar komt dus vroegtijdig een einde aan. Kostprijs voor het ontslag van Tuchel en enkele stafleden? Ongeveer zeven miljoen euro. De Argentijn Mauricio Pochettino (ex-Tottenham) wordt al genoemd als mogelijke opvolger.

“Ik wil Tuchel en zijn staf bedanken voor alles wat ze bij onze club hebben gedaan”, zegt voorzitter Nasser Al-Khelaïfi. “Thomas heeft veel energie en passie in zijn werk gestopt en natuurlijk zullen we de goede tijden blijven herinneren. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst.”

Southampton-coach Hasenhüttl in isolatie na positieve coronatest bij gezinslid

Southampton-coach Ralph Hasenhüttl (53) zit dinsdagavond niet op de bank tijdens de thuismatch tegen West Ham United op de 16e speeldag in de Premier League. Een gezinslid van de Oostenrijker heeft maandag positief getest op het coronavirus, waardoor Hasenhüttl in isolatie gaat. Dat hebben The Saints bekendgemaakt.

“Ralph zal van thuis coachen tijdens de match. Hij staat in contact met het team en de staf”, zo klinkt het bij Southampton.

Verder meldde Sheffield United dat er enkele coronagevallen zijn binnen de club, zonder evenwel de namen van de besmette personen bekend te maken.

Eerder op de dag raakte bekend dat bij de meest recente testronde in de Premier League een recordaantal van achttien spelers positief heeft getest op het coronavirus. Naast Sheffield United is Manchester City één van de getroffen clubs. De competitiewedstrijd van maandag tegen Everton werd uitgesteld na vijf besmettingen in de spelersgroep van de Citizens.

Volledig scherm Ralph Hasenhüttl © Photo News

Daryl Janmaat keert terug naar ADO Den Haag

Daryl Janmaat speelt vanaf Nieuwjaar opnieuw voor Eredivisie-club ADO Den Haag. De 31-jarige Nederlandse rechtsachter ondertekende dinsdag een contract tot de zomer van 2023. Janmaat trainde al anderhalve maand mee bij ADO, nadat zijn contract bij de Engelse tweedeklasser Watford in oktober in onderling overleg werd ontbonden.

“Het is prachtig om terug te komen bij de club waar het voor mij allemaal is begonnen”, reageerde Janmaat op de clubwebsite. “Dit voelt als thuiskomen. Ik wil hier misschien wel mijn carrière afsluiten. Maar ik kom hier zeker niet om af te bouwen. Ik ben fit en gretig.”

De rechtsachter maakte in 2007 zijn debuut in het eerste elftal van ADO. Een jaar later volgde de overstap naar Heerenveen. Vervolgens voetbalde de 34-voudig Nederlands international bij Feyenoord, Newcastle United en Watford. Bij die laatste club, waar hij ploegmakker was van Christian Kabasele, werd zijn nog tot medio 2022 lopende contract twee maanden geleden verbroken.

In de strijd tegen de degradatie kan ADO versterking goed gebruiken. Het team van Belgen Dante Rigo en Samy Bourard staat na veertien speeldagen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. De laatste twee clubs degraderen rechtstreeks.

Volledig scherm Daryl Janmaat in het shirt van Watford. © Action Images via Reuters

Sheffield Wednesday ontslaat coach Tony Pulis na nauwelijks 45 dagen

De Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday heeft haar coach Tony Pulis na iets meer dan een maand dienstverband alweer aan de deur gezet. De 62-jarige Welshman kon in 45 dagen bij de club slechts één overwinning boeken in tien competitiewedstrijden. Assistent Neil Thompson neemt voorlopig over.

Pulis was in het verleden coach in de Premier League bij clubs als Stoke City, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Op 13 november stapte hij in het project van Sheffield Wednesday.

De Owls, in het verleden nog de werkgever van Belgische spelers als Marc Degryse en Gilles De Bilde, staan in de Championship 23ste en voorlaatste met slechts 13 punten na 21 duels. De laatste drie in de Engelse tweede klasse degraderen.

Volledig scherm Tony Pulis. © Photo News

Haaland speelklaar voor dit weekend

Goed nieuws voor Borussia Dortmund. Doelpuntenmachine Erling Haaland sluit eerstdaags weer aan op de groepstrainingen en raakt fit voor de eerstvolgende match van de Borussen: komende zondag 3 januari thuis tegen Wolfsburg.

Volgens sportief directeur Michael Zorc is Haaland goed hersteld van zijn spierblessure die de Noor begin deze maand opliep in het Champions League-duel tegen Lazio. “De revalidatie (die Haaland deels in Qatar deed, red.) is goed verlopen. We gaan ervan uit dat Erling weer kan spelen tegen Wolfsburg”, aldus Zorc in Bild.

En of de terugkeer van Haaland welgekomen is voor Dortmund. De ploeg van Rode Duivels Witsel, Meunier en Thorgan Hazard staat pas vijfde in de Bundesliga en ontsloeg enkele weken geleden ook trainer Lucien Favre.

Volledig scherm Erling Haaland. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Still wel mee naar China, Cossey niet

Hoe zit het met de staf van Ivan Leko? Helemaal duidelijk is het nog niet, maar het ziet ernaar uit dat Edward Still, die ook al Leko’s analist was bij Club Brugge en STVV, hem zal volgen naar China. Zijn andere trouwe luitenant, Rudi Cossey, zal de oversteek niét maken. Of die laatste bij Antwerp kan blijven, is nog een andere vraag en afhankelijk van de toekomstige trainer van de Great Old. Ook voor die andere assistent bij Antwerp, Samir Beloufa, is het afwachten. (MVS)

Volledig scherm Cossey, Leko en Still in hun tijd bij Club Brugge. © BELGAIMAGE

Tissoudali (Beerschot) maand buiten strijd

Onderzoek van de blessure van Tarik Tissoudali bracht een scheur aan de mediale band van de linkerknie aan het licht. Dat is minder erg dan de kruisband, maar de club moet wel rekening houden met een afwezigheid van minimaal vier weken. Tot eind januari werkt Beerschot nog zeven wedstrijden af waarbij het dus geen beroep zal kunnen doen op de Nederlandse smaakmaker. (BF)

Volledig scherm Tissoudali. © BELGA

Fysiektrainer KVO krijgt eerste coronaboete

Knuffelboetes waren er dit weekend nog niet, wél deelde de Pro League op voorspraak van hun ‘match delegates’ voor het eerst coronaboetes uit. Zo moet KV Oostende meteen 750 euro ophoesten nadat fysiektrainer Alfred Ntiamoah in Leuven zijn mondmasker niet altijd droeg op de bank. Daarnaast werd nog een tweede boete van 750 euro uitgedeeld, al wil de Pro League niet communiceren aan wie. Woordvoerder Stijn Van Bever liet verstaan dat men in het algemeen tevreden was over de houding van de clubs, maar dat er wel meer terughoudendheid gevraagd wordt bij de peptalk voor de wedstrijd, waarbij spelers doorgaans arm in arm een cirkel vormen. (TTV)