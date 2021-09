Football Talk. Dessers scoort voor Feyenoord - PSG en Leipzig winnen - Zieke El Hadj mist verplaatsing naar KVO

El Hadj ziek

Anouar Ait El Hadj zit niet in de selectie van Anderlecht voor de verplaatsing morgen naar KV Oostende. De winger is ziek en wordt vervangen door Colassin. Anderlecht gaat aan zee op zoek naar drie punten om de aansluiting met Club te maken.

Op zaterdagavond moesten er nog enkele Belgen aan de bak in de Eredivisie. Cyriel Dessers was trefzeker voor Feyenoord in een spektakelstuk tegen NEC (5-3), Zwolle en Siemen Voet blijven laatste in de stand na een oplawaai op het veld van Utrecht (5-1). Feyenoord komt naast PSV derde met 15/21.

Orkun Kokcu (14.) en Luis Sinisterra (17.) leken Feyenoord een zorgeloze avond in de Kuip te bezorgen, maar niets was minder waar. Magnus Mattson (32.) en Cas Odenthal (44.) sloegen de Rotterdammers met verstomming. Voor beide Nijmegense goals was Jordan Okita de assistgever.

Na rust leek ex-Feyenoorder Calvin Verdonk NEC zelfs op weg te zetten naar een onverwachte overwinning, maar daar had Guus Til (80. en 89.) geen zin in. Hij zette de scheve situatie eigenhandig recht en Dessers prikte in blessuretijd de verlossende 5-3 binnen.

Siemen Voet beleefde een avond om snel te vergeten in de Galgenwaard. De Utrechtse doelpuntenproductie liep uiteindelijk op tot vijf stuks.

Foutloos PSG, Lyon speelt gelijk

Tijdens de achtste speelronde in de Ligue 1 pakte Lyon slechts een punt (1-1), PSG won zakelijk (2-0).De wedstrijd begon met een valse noot voor Lyon, met een rode kaart voor Emerson na amper een kwartier spelen. Peter Bosz greep tactisch in met een dubbele wissel, Jason Denayer was een van de slachtoffers. Armand Lauriente (20.) bracht de bezoekers aansluitend op voorsprong. Lyon beet van zich af een lukte vlak na rust de gelijkmaker via Karl Ekambi (51.).

PSG is na acht speeldagen nog steeds foutloos. In eigen huis versloeg het Montpellier met 2-0. Idrissa Gueye opende na een kwartier de score, Julian Draxler (89.) diepte uit. Lionel Messi ontbrak met een blessure. Het is nog onduidelijk of hij de Champions League-kraker tegen Manchester City, in de poule van Club Brugge, zal halen.

Lommel tweede in 1B

Lommel heeft zich naast Lierse Kempenzonen op de tweede plaats genesteld in 1B na een 1-2 zege op RWDM. Agustin Anello (11.) en Arno Verschueren (20.) legden de partij met hun treffers al snel in een beslissende plooi. RWDM reageerde pas diep in de tweede helft met een tegengoal van Gilles Ruyssen (72.).

Lierse Kempenzonen, dat vrijdagavond al met 2-1 won van Waasland-Beveren, en Lommel tellen 10 punten uit zes wedstrijden. Leider Westerlo heeft een punt meer en komt zondagavond nog in actie bij hekkensluiter Moeskroen. Zondagnamiddag wacht Deinze een verplaatsing naar Virton.

Liverpool moet vrede nemen met punt na doelpuntenkermis, maar is wel alleen leider

Liverpool heeft zichzelf de leidersplaats geschonken, ondanks een 3-3-gelijkspel bij Brentford. Divock Origi bleef op de bank bij de bezoekers.

Ethan Pinnock (27.) opende de debatten namens de thuisploeg, Diogo Jota (31.) stelde snel orde op zaken. In de tweede helft plaatste Mohammed Salah (55.) zijn naam op het scorebord alvorens Vitaly Janelt (63.) zijn team weer op gelijke hoogte hees. Opnieuw zou het maar vier minuten duren tot een nieuwe tegengoal van Liverpool via Curtis Jones (67.). Het slotakkoord kwam op naam van invaller Yoane Wissa (82.).

Leipzig houdt goede generale repetitie voor Club Brugge

Op de zesde speeldag van de Bundesliga is Hertha Berlijn, zonder de geblesseerde Dedryck Boyata, tegen een zware nederlaag aangelopen bij Leipzig, de volgende Champions League-tegenstander van Club Brugge aankomende dinsdag. Het werd maar liefst 6-0.

Voor de rust had het elftal van Jesse March zijn schaapjes al op het droge na goals van Christopher Nkunku (16.), Yussuf Poulsen (23.) en Nordi Mukiele (36.). Tussen de tweede en de derde treffer zag Lukas Klostermann zelfs nog een doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Na rust ging de thuisploeg vrolijk door op zijn elan en toonden Emil Forsberg (60.), opnieuw Nkunku (70.) en Amadou Haidara (77.) zich trefzeker. De triomf, pas de tweede van de nieuwe voetbaljaargang, was meer dan welkom voor Leipzig. Met 7/18 en een voorlopige negende plaats geeft het zichzelf wat meer ademruimte. Hertha telt een punt minder.

Tegelijkertijd delfden basisspelers Koen Casteels en Dodi Lukebakio, en invaller Sebastiaan Bornauw met Wolfsburg het onderspit bij Hoffenheim met 3-1, na eerst op voorsprong gestaan te hebben. Het was na vier opeenvolgende overwinningen en een draw de eerste competitienederlaag van het seizoen voor de troepen van Mark van Bommel.

Invaller Nathan De Medina (81e) liep met Arminia Bielefeld tegen een late nederlaag bij Union Berlijn aan (1-0), terwijl Leverkusen een zuinige zege boekte tegen Mainz (1-0) en Frankfurt en Keulen de buit eerlijk verdeelden (1-1).

Laagvlieger Alavés smeert Atlético en Carrasco eerste competitienederlaag aan

Atlético Madrid is zaterdagmiddag op de zevende speeldag in La Liga tegen zijn eerste competitienederlaag aangelopen op het veld van Alaves, dat zelf zijn eerste punten van de nieuwe voetbaljaargang bemachtigde. Het werd 1-0.

De Madrilenen werden koud gepakt door een snel doelpunt van thuisverdediger Victor Laguardia (4.) en zouden die opdoffer niet meer te boven komen. Rode Duivel Yannick Carrasco verscheen aan de aftrap en moest op het uur plaats ruimen voor Renan Lodi.

Carrasco en co verzuimen door het verlies de koppositie voorlopig over te nemen van stadsgenoot Real Madrid en blijven steken op 14 punten. Als Real, met Thibaut Courtois en Eden Hazard, zaterdagavond (21u) de winst thuishoudt tegen Villarreal, diept het de kloof uit tot vijf punten.

Ansu Fati kan zondag rentree maken bij Barcelona

Ansu Fati kan zondag zijn rentree maken bij FC Barcelona in de thuiswedstrijd in La Liga tegen Levante. Trainer Ronald Koeman heeft de 18-jarige aanvaller opgenomen in zijn selectie. Fati is volledig hersteld van de knieblessure die hem ruim tien maanden aan de kant hield. Hij speelde op 7 november zijn laatste wedstrijd voor de Catalanen.

De terugkeer van het toptalent komt als geroepen, want Barcelona staat er slecht voor in de competitie. Na teleurstellende draws tegen Granada (1-1) en Cádiz (0-0) neemt de ploeg de zevende plek in met 9 punten uit 5 wedstrijden. De positie van Koeman staat al ter discussie. De Nederlandse coach zit zondag op de tribune. Hij is geschorst na zijn rode kaart tegen Cádiz. Ook Frenkie de Jong ontbreekt tegen Levante vanwege een schorsing.

Batshuayi raakt speelklaar voor confrontatie met Ajax

Besiktas kan dinsdag voor het duel bij Ajax op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League meer dan waarschijnlijk opnieuw rekenen op aanvaller Michy Batshuayi. De Rode Duivel moest de competitiewedstrijd van vrijdag bij Altay Izmir aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure, maar coach Sergin Yalcin kon na de match melden dat Batshuayi speelklaar raakt voor dinsdag. Batshuayi was dit seizoen al drie maal trefzeker voor zijn nieuwe ploeg.

Voor middenvelder Miralem Pjanic, deze zomer overgekomen van Barcelona, lijkt dat moeilijker te worden. Hij viel tegen Altay na een halfuur geblesseerd uit. De blessureboeg van de Turkse kampioen zit momenteel al goed vol. Ook Rachid Ghezzal, Welington Souza, Alex Teixeira, Domagoj Vida, Georges-Kévin Nkoudou en Mehmet Topal moeten het duel in Amsterdam missen.

Besiktas leed vrijdag op de zevende speeldag van de Turkse Süper Lig zijn eerste competitienederlaag van het seizoen, 2-1 bij Altay. De club uit Istanboel verloor vorige week ook de eerste groepswedstrijd in de Champions League van Borussia Dortmund (1-2). Ajax begon beter aan het kampioenenbal en won ruim bij Sporting Lissabon (1-5).

Derrick Tshimanga op weg naar Waasland-Beveren

Waasland-Beveren gaat nog een versterking aan de kern toevoegen. Derrick Tshimanga (32) woonde de wedstrijd tegen Lierse bij en sluit transfervrij aan. De eenmalige Rode Duivel zag zijn contract bij OH Leuven deze zomer aflopen. Hij wordt op de Freethiel een extra linksvoetige optie achterin. Linkspoten Vukotic en Mujakic zijn er al even buiten strijd. (SDG)

