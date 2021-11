Football Talk. Dessers opnieuw de held bij Feyenoord in extra tijd - Puntenverlies voor Atlético na doldwaas slot

Atlético geeft in Valencia zege weg in blessuretijd

Op de twaalfde speeldag in La Liga heeft Atlético Madrid, met Rode Duivel Yannick Carrasco een volledige wedstrijd op het veld, op verplaatsing bij Valencia 3-3 gelijkgespeeld. De Madrilenen stonden na 90 minuten nog 1-3 voor, maar gaven de zege diep in blessuretijd uit handen.

Er leek geen vuiltje aan de lucht toen Luis Suarez Atlético in de 35e minuut op voorsprong bracht. Stefan Savic maakte er nog wel ongelukkig via een eigen doelpunt 1-1 van, net na de pauze. Maar nadat Antoine Griezmann (58e) en Sime Vrsaljko (60e) snel de 1-3 scoorden, leek de de zege veilig. Toch draaide het anders uit. In de 92e minuut werkte Hugo Duro de 2-3 tegen de touwen en in de 96e minuut scoorde diezelfde Duro ook nog de 3-3.

Atlético lier de kans liggen om tweede te worden in de rangschikking. Met 23 punten is het nu vierde, op vier punten van stadsgenoot Real. Valencia staat in de middenmoot op plaats tien.

Volledig scherm © EPA

Invaller Dessers prikt weer raak

Het wordt stilaan een zekerheid. Cyriel Dessers die scoort in de extra tijd. De aanvaller scoorde dit seizoen al vier keer voor Feyenoord in competitieverband, en telkens vielen die doelpunten in de slotseconden van de match. Ook vanmiddag tegen AZ was dat zo. Dessers viel bij 0-0 in, met nog acht minuten op de klok. In minuut 92 trof onze landgenoot raak, goed voor drie belangrijke punten.

Vorige week nog lukte Dessers dat kunstje ook al door in minuut 91 het enige doelpunt van de match te scoren in de derby tegen Sparta Rotterdam. Tegen NEC Nijmegen duwde hij de 5-3 nog tegen de touwen in minuut 91, en in de zware overwinning tegen PSV scoorde hij de 0-4, eveneens in minuut 91. Dessers is daarmee de eerste Feyenoord-speler die als invaller vier keer kon scoren in een seizoen sinds Igor Korneev in 1998-99. Dessers Time.

Volledig scherm © ANP

Brit Tom Randle (32) nieuwe hoofdscout van Cercle Brugge

De 32-jarige Brit Tom Randle is in dienst getreden bij Cercle Brugge in de functie van hoofdscout. Randle werkte in deze hoedanigheid eerder voor Crystal Palace, Rotherham United en Norwich City. (LUVM)

Shevchenko keert als trainer van Genoa terug in de Serie A

Andriy Shevchenko begint bij het Italiaanse Genoa aan zijn eerste klus als clubtrainer. De 45-jarige Oekraïner was de afgelopen vijf jaar bondscoach van zijn land. Shevchenko besloot na het EK van afgelopen zomer zijn contract niet te verlengen. Hij wordt bij Genoa coach van onze landgenoot Zinho Vanheusden.

De voormalige topschutter van Dinamo Kiev en AC Milan volgt in Genua de zaterdag ontslagen Davide Ballardini op. De ploeg won dit seizoen in de Serie A pas één wedstrijd en staat met 9 punten onder de degradatiestreep. Shevchenko maakte zelf bijna 130 doelpunten in de Serie A voor Milan, waarmee hij in 2003 de Champions League won en een jaar later de landstitel. De Oekraïner kreeg in 2004 de Gouden Bal, als beste voetballer van Europa.

Volledig scherm © ANP

Aston Villa ontslaat trainer Dean Smith

Dean Smith is niet langer de trainer van Aston Villa. De 50-jarige Brit kreeg zondag te horen dat hij moet vertrekken vanwege teleurstellende resultaten. De clubleiding nam het besluit twee dagen na de nederlaag van Aston Villa in de Premier League bij Southampton (1-0).

Smith was iets langer dan drie jaar hoofdtrainer bij de club uit Birmingham. In zijn eerste seizoen bracht hij Aston Villa terug naar het hoogste niveau. Daarna eindigde Aston Villa als zeventiende en vorig seizoen als elfde. Op dit moment neemt Aston Villa de gedeelde vijftiende plek in. Het is nog niet bekend wie de opvolger van Smith bij Aston Villa wordt.

Volledig scherm © Action Images via Reuters