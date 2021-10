Football Talk. Dessers beslist Rotterdamse derby - Waasland-Beveren neemt afscheid van voorzitter Dirk Huyck

Beerschot Bekende Beer­schot-fans luchten hun gekwelde paars-wit­te hart: “We waren nog nooit zo slecht. En het ligt niet eens aan de spelers”

Je zal dezer dagen maar supporter zijn van rode lantaarn Beerschot. Twaalf speeldagen lang niet kunnen juichen om een overwinning of zelfs niet om een doelpunt in eigen stadion: het hakt er stevig in bij de Kielse aanhang. In aanloop naar de zespuntenmatch tegen staartploeg Seraing lieten wij drie bekende fans hun paars-witte supportershart luchten.

