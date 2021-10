Football Talk. Dessers beslist Rotterdamse derby - Waasland-Beveren neemt afscheid van voorzitter Dirk Huyck - KV Mechelen tikt supporters op de vingers

Waasland-Beveren neemt afscheid van Dirk Huyck

Einde verhaal voor Dirk Huyck en Olivier Swolfs bij Waasland-Beveren. Huyck, voormalig voorzitter, en Swolfs, financieel directeur, leidden het voorbije jaar de overname van de 1B-club door de Amerikaanse groep Bolt mee in goede banen. Waasland-Beveren bevestigt nu in een statement dat “het tijd is om in onderling overleg de bestuursfuncties neer te leggen.” Huyck en Swolfs blijven wel betrokken bij de club als sponsor en supporter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dessers beslist Rotterdamse derby

Opnieuw succes voor Cyriel Dessers. De huurling van Racing Genk scoorde vanmiddag het enige doelpunt in de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord. Hij vierde zijn treffer uitgelaten. Kort voor zijn winnende doelpunt had hij ook al moeten scoren. Die misser deed denken aan twee weken geleden, toen hij voor open doel tegen RKC Waalwijk miste. Nu was de spits de gevierde man en juichten de meegereisde supporters van Feyenoord hem uitgebreid toe.

Voor Dessers, na 66 minuten ingevallen, is het het derde doelpunt in het shirt van Feyenoord. Dankzij zijn goal Dessers springt de club naar de derde plaats, op vier punten van leider Ajax. Feyenoord heeft wel nog een match tegoed.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

KV Mechelen veroordeelt vuurpijlen met klem

De ontlading na de 0-3 in het begin van de tweede helft tussen KV Oostende en KV Mechelen was enorm in het bezoekersvak afgelopen vrijdag. In het tumult belandden enkele rookbommetjes op het veld. Scheidsrechter Dierick moest de supporters tot de orde roepen.

KV Mechelen veroordeelt het gebruik van Bengaals vuur in de tribunes nu met klem: “Dat is heel gevaarlijk. Je kan er je medesupporters ernstig mee kwetsen en het heeft financiële gevolgen voor de club.”

Volledig scherm Een bommetje belandt op het veld tijdens de wedstrijd. © BELGA

“De club pleit voor gecontroleerd gebruik onder toezicht van brandweer en andere experts, maar zal streng blijven optreden tegen ‘supporters’ die te pas en te onpas pyrotechnisch materiaal in het stadion smokkelen en op het veld gooien”, klinkt het streng.

KV Mechelen verzekert ook dat het de daders zal identificeren: “We zullen deze fans extra sancties opleggen, zoals de burgerrechterlijke uitsluiting.”

Malinwa zal ongetwijfeld ook vervolgd worden door het Bondsparket voor het incident. Over enkele weken is dat vonnis bekend. KV Mechelen vraagt zijn supporters nu met klem om geen Bengaals vuur meer te gebruiken, vooral niet ongecontroleerd. “We willen uitdrukkelijk vragen om geen Bengaals vuur meer af te steken. Alleen zo zorgen we voor een veilige wedstrijdbeleving die we als familieclub voor alle supporters, jong en oud, willen garanderen”, klinkt het.

Volledig scherm Een bommetje belandt op het veld tijdens de wedstrijd. © BELGA