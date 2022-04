Football Talk. Derde van Champions’ play-offs mogelijk toch geen Europees ticket? - Dejaegere scoort en promoveert met Toulouse naar Ligue 1

Europese tickets in de Jupiler Pro League

De Raad van Bestuur van de Jupiler Pro League heeft een mogelijk hiaat in de verdeling van de Europese tickets opgelost. In de situatie dat Union 4de zou eindigen in de Champions’ play-offs en bekerwinnaar Gent de Europe play-offs niet wint, was het tot voor kort onduidelijk wat er met het laatste Europese ticket zou gebeuren.

Binnen de Raad van Bestuur is nu beslist om dat ticket, eentje voor de 2de voorronde van de Conference League, toe te kennen aan de winnaar van een barrage tussen de derde van de Champions' play-offs en de winnaar van de Europe play-offs. “Dit scenario wordt unaniem gedragen door de betrokken clubs en is reeds reglementair omgezet binnen de Hoge Raad”, zo deelt de Pro League mee.

Dario Oger tekent eerste profcontract bij Eupen

Bij eersteklasser KAS Eupen heeft beloftespeler Dario Oger een contract voor twee seizoenen ondertekend. Dat maakte de club uit de Oostkantons dinsdag bekend. De negentienjarige centrale middenvelder doorliep de jeugdreeksen van Standard, Eupen, Genk en AA Gent vooraleer bij Eupen in het eerste elftal terecht te komen. Op 16 januari vierde hij zijn debuut in de hoofdmacht tegen Cercle Brugge. Vijf minuten voor affluiten mocht hij toen de geblesseerde Gary Magnée vervangen.

Jean Francart overleden

De materiaalman van de Rode Duivels, Jean Francart, is maandag overleden. Dat lieten onze Rode Duivels weten op sociale media. De kitman was graag gezien bij de spelers. Jan Vertonghen reageerde ondertussen met een tweet op het overlijden van Francart: “Legend”

Dejaegere promoveert

Brecht Dejaegere heeft zich met Toulouse verzekerd van promotie naar de Franse hoogste klasse. Het elftal van coach Philippe Montanier (ex-Standard) won op de 35ste speeldag in de Ligue 2 met 2-0 van Niort, waardoor het niet meer uit de top twee kan zakken. Dejaegere scoorde het eerst doelpunt.

Toulouse heeft in de stand 11 punten voorsprong op nummer drie Auxerre terwijl er nog maar drie speeldagen zijn. Met 76 punten voeren Dejaeghere en co het klassement aan voor Ajaccio (68 punten). De top twee promoveert rechtstreeks

Chiellini stopt bij Italië (en denkt na over toekomst bij Juve)

Giorgio Chiellini (37) zet straks een punt achter zijn interlandcarrière. De centrale verdediger van Juventus speelt op 1 juni met Italië de eerste uitgave van de Finalissima - een wedstrijd tussen de Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen (Argentinië) en meteen ook z'n laatste wedstrijd voor de Azzurri. Chiellini zegt aan Sky Sports Italia trouwens ook na te denken over zijn toekomst bij Juventus, ondanks een nog doorlopend contract. “Op het einde van het seizoen zit ik samen met mijn twee families - mijn gezin en Juve - om te zien wat het beste is voor iedereen.” Chiellini speelt sinds 2005 voor Juventus en kwam in de periode tot 557 optredens. Met Juve werd hij 9 keer landskampioen.

Standard wil T2 Will Still als beloftentrainer

De technische staf van Standard zal er volgend seizoen bijna volledig anders uitzien. Behalve de ontslagen Luka Elsner en diens rechterhand Serge Costa zal mogelijk ook Will Still (29) geen deel meer uitmaken van de technische staf van de eerste ploeg. De Rouches hebben Still, die nog tot midden mei de trainingen zal leiden, aangeboden om coach van de U21 te worden. De voormalige hoofdtrainer van Beerschot heeft de aanbieding in beraad. (BFA)

STVV nog wat meer Japans

STVV komt in nog wat meer Japanse handen. Maruhan Group heeft een minderheidsaandeel van de club gekocht. Daarvoor waren alle aandelen in handen van DMM.com, maar de twee Japanse bedrijven gaan nu een partnerschap aan, zowel op commercieel, operationeel als sportief vlak. Maruhan “hoopt zo de Europese markt te infiltreren en een uitwisseling van personeel met STVV’s Japanse Afdeling te realiseren.”

CEO Takayuki Tateishi reageerde kort: “Ik ken Maruhan al meer dan 20 jaar van toen ik bij Oita Torinita werkte. Ik ben vereerd dat ik de uitdaging om partner te worden opnieuw kan aangaan.” (NVE)

Porto ziet reeks van 58 competitieduels zonder nederlaag afgebroken

FC Porto heeft op de 31ste speeldag in de Portugese voetbalcompetitie met 1-0 verloren van Braga. Zo kwam er een einde aan een reeks van 58 wedstrijden zonder nederlaag. De vorige dateerde van 30 oktober 2020 (2-3 tegen Paços de Ferreira).

Het team van coach Sergio Conceiçao werd verrast door een treffer van Ricardo Horta (54.) en moest daardoor het kampioenenfeest uitstellen. Met 82 punten leidt Porto in het klassement voor Sporting CP, dat maandagavond naar Boavista trekt en 73 punten heeft. Er staan na deze speeldag nog drie speeldagen op het programma.

Met 58 competitieduels zonder verlies deed Porto even goed als AC Milan tussen 1991 en 1993, een record in de zes grootste Europese competities.

Benfica wint Youth League

Benfica heeft op overtuigende wijze de UEFA Youth League gewonnen. De Portugezen versloegen in de finale Salzburg met liefst 6-0. Benfica zat al na een kwartier op rozen na doelpunten van Martin Neto (2.) en Henrique Araujo (15.). In de tweede helft bouwden de Portugezen hun voorsprong verder uit langs Cher N’Dour (53.), opnieuw Araujo (57.) en Luis Semedo (69.). In de slotminuten legde de twintigjarige Araujo van op de stip met zijn derde treffer de eindstand vast.

De finale was een heruitgave van de editie 2017. Toen trok Salzburg met 2-1 aan het langste eind. Benfica volgt op de erelijst het Spaanse Real Madrid op. Dat won de laatste finale, in 2020, met 3-2 van Benfica. Vorig seizoen was er door corona geen UEFA Youth League.

Genk was de beste Belgische vertegenwoordiger in deze editie van de UEFA Youth League. De Limburgse beloften sneuvelden in de achtste finales na strafschoppen tegen Liverpool. De youngsters van Club Brugge gingen er een ronde eerder uit tegen het Deense Midtjylland.

Schouterden langer bij Lierse Kempenzonen

Nils Schouterden heeft zijn aflopende contract met Lierse Kempenzonen (1B) met één seizoen verlengd. De 33-jarige flankspeler kwam in september vorig jaar naar het Lisp en scoorde in de voorbije campagne twee goals in 21 wedstrijden. (KDC)

Philippe Clement coach van de week in Ligue 1

Philippe Clement is door de Franse sportkrant L’Equipe uitgeroepen tot Coach van de Week in de Franse Ligue 1. Onze landgenoot kreeg een 8 als beoordeling in de krant en kreeg daarvoor een plaats als coach van de beste elf van de afgelopen speeldag. Met Caio Henrique, Disasi, Fofana en Volland werden er ook vier van zijn spelers opgenomen in het team van de week. Na een moeizame start hebben de Monegasken sinds vorige maand het goede ritme te pakken. Tegen Saint-Etienne (1-4) boekten ze afgelopen weekend op de 34ste speeldag in de Ligue 1 al hun zesde zege op rij. Met nog vier speeldagen op het programma staan ze met Rennes op een gedeelde derde plaats.

Aleksandar Mitrovic Speler van het Seizoen in Engelse Championship

Voormalig Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic (Fulham) is maandag op de EFL Awards uitgeroepen tot Speler van het Seizoen in de Championship, de Engelse tweede klasse.

De 27-jarige Servische international was dit seizoen al goed voor 41 treffers in evenveel competitiewedstrijden, waardoor hij een belangrijk aandeel had in de promotie van Fulham, amper één jaar nadat het uit de Premier League was getuimeld. Nog twee treffers en Mitrogol heeft het naoorlogse record te pakken. Dat staat met 42 doelpunten voorlopig nog op naam van Guy Whittingham.

Mitrovic speelde van 2013 tot 2015 voor Anderlecht, dat hem destijds voor 5 miljoen euro was gaan wegplukken bij Partizan en hem twee jaar later voor meer dan 18 miljoen euro verkocht aan Newcastle United. Sinds januari 2018 komt hij uit voor Fulham: eerst op uitleenbasis en vervolgens na een definitieve transfer van zo’n 25 miljoen euro. Enkele jaren geleden zat bijna terug bij RSCA, maar een uitleenbeurt sprong toen tijdens de laatste dagen van de wintermercato in extremis nog af.

Dom kan in 1A blijven

Beerschotverdediger Joren Dom (32) heeft een voorstel op zak van promovendus Westerlo. De routinier kan na de degradatie van Beerschot gratis weg en bekijkt nu zijn opties. Dom was in het afgelopen seizoen één van de schaarse lichtpunten op het Kiel. (KDC/OSD)

Hendry nu al in tribune

Van de bank naar de tribune. Jack Hendry maakte zondag nu ook al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. Gepasseerd door een jonkie van 19 – Abakar Sylla genaamd. De linksbenige Ivoriaanse verdediger maakt in zijn eerste seizoen in Europa indruk bij Club NXT – in die mate dat Schreuder hem voor het eerst bij de selectie haalde. Dit ten koste van Hendry, die eind maart tijdens de interlandbreak zijn ongenoegen uitte over een gebrek aan speelminuten.

Rode kaarten gebeuren. Ik vind niet dat je jouw beste verdediger aan de kant moet schuiven”, klonk het toen bij de Schot. En nog: “Ik ben niet naar Club Brugge gekomen om op de bank te zitten. Deze situatie moet snel opgelost worden.” Zaterdag ontbrak zijn naam op de lijst geselecteerden voor Antwerp thuis: “Jonge spelers ontwikkelen zich… en dat moet je als coach zien”, aldus Schreuder één dag later. “Ik kies vóór een speler, niet tegen iemand. Zo voelt dat wel voor Jack, maar daar kan ik niet aan doen. Het is een keuze voor het elftal die ik moet maken.”

Bij Club is men heel positief over Sylla, in september overgekomen van het Ivoriaanse SO Armée. Af en toe eens nonchalant, maar heel talentvol. ‘De nieuwe Kossounou’, klinkt het binnenskamers wel eens over het 19-jarige talent. (TTV)

