Football Talk. Denayer valt geblesseerd uit bij Lyon

Lyon wint in slot bij Monaco, Denayer verlaat veld met enkelblessure

In de Franse competitie ontving nummer drie in het klassement AS Monaco zondag op de 35e speeldag de nummer vier Olympique Lyon. Lyon won de wedstrijd met 2-3. Jason Denayer startte in de basis bij Lyon, maar moest al na 29 minuten naar de kant. De Rode Duivel had een enkelblessure opgelopen.