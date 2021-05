Football Talk. Denayer valt geblesseerd uit bij Lyon - Mbappé fit voor kraker tegen Man City

Mbappé na kuitblessure opgenomen in selectie PSG voor clash met City

Steraanvaller Kylian Mbappé, onzeker vanwege een contractuur in de rechterkuit, zit in de selectie van Paris Saint-Germain voor de terugmatch van de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. PSG moet dinsdag in Manchester een 1-2 achterstand ophalen om door te stoten naar de finale.

Zaterdag ontbrak Mbappé in de met 2-1 gewonnen competitiematch tegen Lens. Coach Mauricio Pochettino liet echter optekenen dat hij “optimistisch” was wat betreft een rentree tegen Manchester City.

Alessandro Florenzi en Leandro Paredes, die rust kregen tegen Lens, zijn ook opnieuw van de partij. Pochettino kan op nagenoeg al zijn pionnen rekenen. Enkel Juan Bernat, lange tijd out met een knieblessure, ontbreekt.

Maandag reist PSG naar Manchester af met 25 spelers. Onder hen bevindt zich ook Idrissa Gueye, die in de heenmatch tegen City werd uitgesloten. De geschorste middenvelder zal zijn team vanuit de tribunes aanmoedigen.

Volledig scherm Kylian Mbappe zat vorig weekend op de tribune © AP

Lyon wint in slot bij Monaco, Denayer verlaat veld met enkelblessure

In de Franse competitie ontving nummer drie in het klassement AS Monaco zondag op de 35e speeldag de nummer vier Olympique Lyon. Lyon won de wedstrijd met 2-3. Jason Denayer startte in de basis bij Lyon, maar moest al na 29 minuten naar de kant. De Rode Duivel had een enkelblessure opgelopen.

In een gelijkopgaande eerste helft vond Monaco als eerste de netten. Wissam Ben Yedder bediende Kevin Volland, die de bal in de linkerbenedenhoek plaatste (26e). Lyon kwam via kapitein Memphis Depay terug langszij (57e). Met een prachtig afstandsschot verschalkte hij doelman Benjamin Lecomte. Lyon moest vanaf de 70e minuut wel met tien voort: Maxcence Caqueret kreeg een tweede keer geel. Ondanks een man minder op het veld, toonde Lyon zijn kunnen. Marcelo kopte de vrije trap van Depay perfect in de rechterbovenhoek (78e), Na overleg met de VAR kreeg Monaco een penalty. Wissam Ben Yedder maakte zijn tweede van de avond vanop de stip en bracht Monaco opnieuw langszij (87e). Drie minuten later haalde Lyon alsnog de volle buit binnen. Na een knappe actie en assist van Mattia De Sciglio scoorde Ryan Cherki met een mooi afstandsschot.

Door de overwinning komt Lyon (70 ptn) op één punt van Monaco (71) en heeft het nog altijd kans op een ticket voor de Champions League.

Volledig scherm Denayer druipt af. © Photo News