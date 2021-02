Football Talk. Denayer nog steeds out - Koulibaly heeft corona - Pelle trekt naar Parma

Graziano Pelle trekt naar Parma

De Italiaanse eersteklasser Parma heeft de komst van Graziano Pelle aangekondigd. De 35-jarige aanvaller was transfervrij sinds zijn contract bij het Chinese Shandong Luneng, de club van Marouane Fellaini, begin dit jaar afliep. Hij ondertekende een contract tot het einde van het seizoen. Bij Parma wordt Pelle ploegmakker van twee andere Belgen, Maxime Busi en Daan Dierckx.

De Italiaan, twintigvoudig international, stond eerder tussen 2011 en 2013 al onder contract bij Parma. Verder was hij tijdens zijn carrière actief bij onder meer AZ, Sampdoria, Feyenoord, Southampton en sinds juli 2016 bij Shandong Luneng.

Parma verkeert in de Serie A in degradatienood met een negentiende en voorlaatste plaats na twintig wedstrijden, met slechts dertien punten. Komende zondag komt Bologna op bezoek op de 21e speeldag.

Volledig scherm Graziano Pelle in 2016. © EPA

Kalidou Koulibaly (Napoli) legt positieve coronatest af

Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Serie A-club aangekondigd. De voormalige verdediger van Racing Genk vertoont geen symptomen.

“Na de tests die deze ochtend werden uitgevoerd, blijkt Kalidou Koulibaly positief op COVID-19", tweette Napoli. “De speler is asymptomatisch en zal thuis zijn quarantaineperiode uitzitten.”

Bij Napoli testten Victor Osimhen (ex-Charleroi) en Fabian Ruiz vorige maand eveneens positief op het coronavirus. De club van Dries Mertens, die nog herstelt van een enkelblessure, gaat zaterdag op bezoek bij Genoa. Woensdag volgt bij Atalanta de terugmatch van de halve finale van de Coppa Italia (heen: 0-0).

Volledig scherm Kalidou Koulibaly. © Photo News

Jason Denayer ontbreekt nog steeds bij Lyon

Rode Duivel Jason Denayer zal ook morgen bij Olympique Lyon ontbreken tijdens de verplaatsing in de Ligue 1 naar Straatsburg. Dat maakte zijn coach Rudi Garcia vrijdag bekend op zijn persconferentie. De centrale verdediger sukkelt met een blessure aan de rechterdij. “De blessure van Jason Denayer heelt traag, maar hij is nog niet fit om zaterdag te spelen”, zei Garcia, zonder verder in te gaan op de duur van zijn onbeschikbaarheid.

Denayer moest vorige week vrijdag geblesseerd het terrein verlaten tijdens de verplaatsing bij Bordeaux (1-2). Hij miste het competitieduel van woensdag bij Dijon (0-1). Lyon, dat haar laatste drie competitieduels won, staat tweede in de Ligue 1 met 49 punten, twee minder dan leider Lille.

Volledig scherm Jason Denayer. © Photo News

Spelers eerste nationale en Patro trekken naar BAS tegen stopzetting competitie

Patro Eisden Maasmechelen en 51 betaalde sportbeoefenaars die actief zijn in eerste nationale hebben deze week een verzoek tot arbitrage ingediend bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat meldt het advocatenbureau van Walter Van Steenbrugge aan Belga. Ze verzetten zich tegen de beslissing van de crisiscel van de Belgische voetbalbond (KBVB) om de competitie te beëindigen.

De crisiscel hakte eind januari unaniem de knoop door om een streep te trekken onder de competities voor mannen en vrouwen in het amateurvoetbal. Door de coronacrisis en de geldende maatregelen was het onmogelijk geworden om de helft van de wedstrijden af te werken. Gevolg: de klassementen worden geannuleerd, er zijn geen kampioenen, stijgers of dalers.

Een streep door de rekening van een aantal amateurclubs in eerste nationale, die hun zinnen hadden gezet op de promotie naar 1B. En ook de voetballers onder contract voelen zich gediscrimineerd ten opzichte van hun collega’s in 1A en 1B. Daarom namen ze samen met Patro Eisden Maasmechelen een advocaat in de hand om de beslissing tot stopzetting van de competitie in eerste nationale ongedaan te maken. Ze eisen dat de KBVB de nodige initiatieven neemt om de competitie integraal te hervatten of een minicompetitie inricht.

Volledig scherm Walter Van Steenbrugge. © BELGA

Storm weer in selectie bij KV Mechelen, Van Damme in principe fit

KV Mechelen kan terug rekenen op Nikola Storm. De flankaanvaller is hersteld van een blessure aan de quadriceps en zit in de selectie voor het duel tegen Cercle Brugge. Ook goed nieuws is er over Joachim Van Damme. De middenvelder, die kampte met een overbelasting aan de adductoren, lijkt op de valreep fit te geraken. “Al is het nog een beetje afwachten op hoe hij zich morgen voelt”, vertelde coach Wouter Vrancken op zijn persbabbel. Bateau (adductoren) traint individueel en zou volgende week aansluiten bij de groep. Walsh (hamstrings) is nog out. (ABD)

Volledig scherm © Photo News

Rentree van Arjen Robben bij FC Groningen staat onder druk

Arjen Robben (37) zal ook in februari niet in actie komen voor FC Groningen. In maart moet dan duidelijk worden of een rentree van de Nederlandse oud-international nog wel realistisch is. Dat meldt de huidige nummer zes van de Eredivisie vrijdag op haar website.

“Die afweging moeten we in de komende weken gaan maken. Je moet wel voldoende perspectief zien. Het is wikken en wegen, maar opgeven komt niet in mijn woordenboek voor,” liet Robben zelf weten.

De befaamde vleugelspits geeft toe dat het momenteel niet de goede kant met hem opgaat. “Ik heb vertraging opgelopen door kuitklachten. Dat zijn andere klachten dan ik eerder had. Je valt nu een beetje van het ene in het andere. Het is geen rechte lijn omhoog en dat maakt het niet makkelijk.”

Robben heeft nog weinig plezier beleefd aan zijn terugkeer als profvoetballer. Hij raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV geblesseerd en kwam daarna alleen nog even als invaller in actie tegen FC Utrecht. Robben besloot begin november een aangepast trainingsprogramma te gaan volgen, om zo fit genoeg te worden om wedstrijden te kunnen spelen. In december, na blessures aan zijn lies en kuit, dacht hij echter al een paar keer aan stoppen, zo bekende hij destijds.

Volledig scherm © Photo News