Football Talk: Dembélé en Fellaini in China weer voor gesloten deuren - Gremio zakt naar tweede klasse

Geen toeschouwers welkom in hoogste voetbalklasse China

De voetbalwedstrijden in de Chinese hoogste afdeling worden voortaan zonder toeschouwers afgewerkt, een maatregel in de strijd tegen de coronapandemie. Peking ontvangt van 4 tot 20 februari 2022 de Olympische Winterspelen.

De Chinese Super League maakte bekend dat alle matchen tot het einde van het seizoen, begin januari, achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. De liga nam die beslissing vlak voor de herneming van het kampioenschap komende zondag, nadat de competitie vier maanden stillag zodat de spelers van de Chinese nationale ploeg zich konden concentreren op hun kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022.

China is er sinds het voorjaar van 2020 in geslaagd het aantal besmettingen beperkt te houden, dankzij het nemen van drastische maatregelen zoals het in quarantaine plaatsen van regio’s en het nagenoeg sluiten van de grenzen. Nu de voorbije maanden af en toe weer besmettingen opduiken, spannen de autoriteiten zich met het oog op de Winterspelen extra in om het coronavirus te weren.

Marouane Fellaini (Shandong Lueng) en Mousa Dembélé (Guangzhou City FC) zijn de enige Belgen die in China voetballen.

Gremio degradeert naar tweede afdeling

De Braziliaanse topclub Gremio is voor de derde keer in de clubgeschiedenis naar de tweede afdeling gedegradeerd. De club uit het zuid-oosten van Brazilië eindigde op de 17de plaats (op 20 ploegen), de eerste degradatieplek. Op de slotspeeldag won Gremio nog met 4-3 van landskampioen Atlético Mineiro, maar dat volstond niet voor het behoud. Douglas Costa, uitgeleend door Juventus, is één van de topspelers die op de loonlijst van Gremio staan. Gremio won de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League drie keer (1983, 1995, 2017). In 1981 en 1996 veroverde de club de Braziliaanse titel. In 1991 en en 2004 trad de club al op het tweede niveau aan.

Janice Cayman plaatst zich met Lyon voor kwartfinales Champions League

Janice Cayman heeft zich met haar Franse club Lyon van een plaats in de kwartfinales van de Champions League verzekerd. Op de vijfde speeldag won Lyon in Lissabon met 0-5 van Benfica. Cayman speelde de volledige partij. Lyon gaat op kop in groep D, met twee punten voor op Bayern München, dat na een 5-1 zege tegen het Zweedse Häcken ook zeker is van een plaats in de top twee. Op de slotspeeldag geeft Lyon Häcken partij.

In groep C is Tine De Caigny met 1-2 gaan winnen bij het Deense Koge. De Red Flame werd een kwartier voor tijd vervangen. Met 6 punten is Hoffenheim derde in zijn groep, na Barcelona (15) en Arsenal (9). Op de slotspeeldag ontvangt Hoffenheim Arsenal. Die match moet het met minstens vijf doelpunten verschil winnen om de Engelse club nog van de tweede plaats te verdringen.

Volledig scherm Cayman met Lyon tegen Benfica. © REUTERS

Bondsparket in beroep tegen straf voor Mercier (OHL)

Het parket van de KBVB heeft beroep aangetekend tegen de sanctie voor OHL-draaischijf Xavier Mercier, die door het Disciplinair Comité één speeldag effectieve schorsing kreeg. De bondsprocureur vecht ook de vrijspraak van Westerlo-verdediger Kouya Mabea aan.

In de Croky Cup-wedstrijd in het Kuipje vorige week ging Mercier na een stevige overtreding van Mabea de Westelse verdediger te lijf. De twee stonden neus aan neus, waarop Mabea een eerste voorwaartse beweging maakte met het hoofd. Mercier reageerde met een lichte kopstoot. Beide spelers kregen een rechtstreekse rode kaart van ref Wim Smet.

Het Disciplinair Comité besliste om Mercier twee speeldagen te schorsen, waarvan een effectief en een voorwaardelijk. Bij gebrek aan beelden die de hoofdbeweging van Mabea bevestigen, werd de verdediger van Westerlo vrijgesproken. Het Bondsparket, dat respectievelijk drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en twee schorsingsdagen met uitstel had gevraagd, gaat in beide dossiers in beroep.

De Disciplinaire Raad buigt zich over het dossier. Deze namiddag volgt het definitieve vonnis, waardoor Mabea alsnog riskeert een kruis te moeten maken over de verplaatsing van Westerlo naar RWDM.

Volledig scherm Xavier Mercier in de bekerpartij tegen Westerlo. © BELGA

Red Flames zakken plaatsje naar 20ste stek

De Belgische vrouwenvoetbalploeg moet één plaats prijsgeven op de vandaag gepubliceerde FIFA-ranking. Het team van Ives Serneels sluit 2021 af als het nummer 20 van de wereld. De Red Flames, op de vorige ranglijst van 20 augustus nog 19e, zien Zwitserland over zich heen springen naar de 17de stek.

Sinds de publicatie van het vorige klassement kwamen de Belgische vrouwen zes keer in actie. In de kwalificaties voor het WK 2023 speelden ze achtereenvolgens 1-1 gelijk in en tegen Polen (FIFA 30), wonnen ze met 7-0 van Albanië (FIFA 76) en van Kosovo (FIFA 110). Daarna volgden een 4-0 nederlaag tegen Noorwegen (FIFA 12), een 19-0 zege tegen Armenië (FIFA 130) en een 4-0 overwinning tegen Polen. In april wordt de kwalificatiecampagne voortgezet met uitduels tegen Albanië en Kosovo.

De Verenigde Staten blijven ‘s werelds nummer een, voor Zweden en Duitsland. De nieuwe ranking wordt op 25 maart 2022 bekendgemaakt.

Volledig scherm De Flames danken de fans na de zege tegen Polen. © BELGA