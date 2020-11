Football Talk. Deinze wint van Seraing - Anderlecht-jonkies kloppen Charleroi in oefenmatch - Rooney tijdelijk trainer van Derby County

Deinze wint overtuigend met 3-0 van Seraing

In een inhaalwedstrijd van de negende speeldag in de 1B Pro League heeft Deinze met 3-0 gewonnen van Seraing. Daarmee klimt Deinze naar de vijfde plaats in de rangschikking, op gelijke hoogte van Lommel SK. Deinze heeft wel nog een inhaalwedstrijd tegen Westerlo te goed. Seraing is tweede, op vijf punten van leider Union Sint-Gillis.

Deinze was uiterst efficiënt in de eerste helft met een openingsdoelpunt na 7 minuten via de Fransman Bafode Dansoko. Alessio Staelens verdubbelde de score in de 12de minuut (2-0). Net voor rust maakte Youssef Challouk er na prachtige dribbel 3-0 van.

Volgende week speelt Deinze tegen Lommel SK. Seraing, waarbij topschutter Georges Mikautadze zondag uitzonderlijk niet kon scoren, moet dan winnen van Westerlo om Union in het vizier te houden.

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht-jonkies kloppen Charleroi

Vincent Kompany heeft achteraf niet voor niks de spelersgroep gefeliciteerd. Anderlecht, met bijna uitsluitend jongeren, heeft zaterdag in een oefenduel Charleroi geklopt: 0-2. Nils De Wilde opende de score met een fantastisch afstandsschot, na de pauze legde Théo Leoni de eindstand vast. Charleroi telde wat afwezigen, door blessures en interlands, maar stond toch met een ervaren team op het veld. Ryota Morioka was bij de thuisploeg de gevaarlijkste man. (PJC)

Volledig scherm © Photo News

Rooney tijdelijk trainer Derby County na ontslag Cocu

Aanvoerder Wayne Rooney neemt plaats in de tijdelijke trainersstaf van Derby County na het ontslag van Phillip Cocu. De voormalig Engels international heeft samen met assistent-coaches Shay Given, Liam Rosenior en Justin Walker de leiding over de selectie gekregen.

Cocu werd zaterdag ontslagen bij Derby County, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Ook de assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers moesten vertrekken bij de club, die in elf competitieduels slechts één keer won. Derby County bungelt onderdaan in de stand.

“Spijtig dat Phillip en zijn staf weg zijn bij de club. Ik wil hem persoonlijk bedanken voor zijn inzet. Het belangrijkste is nu dat de club weer stabiel wordt en gaat klimmen op de ranglijst”, aldus Rooney, die roem vergaarde als topscorer van Engeland en Manchester United.

Volledig scherm Rooney en Cocu © Action Images via Reuters

Vier besmette Oekraïense internationals vliegen terug naar vaderland

De vier Oekraïense internationals die positief hebben getest op het coronavirus zullen zondag vanuit Duitsland terugvliegen naar hun vaderland. Dat heeft bondscoach Andriy Shevchenko zaterdagavond in Leipzig bekendgemaakt na de met 3-1 verloren Nations League-wedstrijd tegen Duitsland.

Andriy Yarmolenko, Viktor Tsygankov, Viktor Kovalenko, Sergiy Sydorchuk en een staflid van de Oekraïense nationale ploeg, die vrijdag een positieve coronatest afleverden, worden opgehaald door een vliegtuig dat overkomt uit Kiev, aldus Shevchenko. Even was het onzeker of het duel met Duitsland kon plaatsvinden, maar na een nieuwe testronde met alleen maar negatieve resultaten bleek dat toch mogelijk. “Het was een zenuwslopende dag”, zei de Oekraïense bondscoach nog. De overige Oekraïense internationals spelen dinsdag tegen Zwitserland hun laatste wedstrijd in de Nations League.

AA Gent-spits Roman Yaremchuk (12.) bracht Oekraïne 0-1 voor tegen de Duitsers maar de ploeg van bondscoach Joachim Löw herstelde de schade nog voor rust. Leroy Sané (23.) en Timo Werner (33.) draaiden de achterstand om. Werner maakte in de tweede helft (64.) ook nog de 3-1. Dinsdag vechten Duitsland en Spanje in een onderling duel uit wie de Nations League-groep wint.

Volledig scherm Oekraïne-coach Andrey Shevchenko © AFP

Italië tegen Polen nog steeds zonder bondscoach Mancini op de bank

Italië moet het zondagavond nog steeds zonder bondscoach Roberto Mancini stellen tijdens het Nations League-duel tegen Polen. Mancini is nog besmet met het coronavirus en zit thuis in isolatie.

Net zoals in de met 4-0 gewonnen oefeninterland van afgelopen woensdag tegen Estland zal de assistent van Mancini, Alberico Evani, zondagavond op de bank zitten in Reggio Emilia. Dat bevestigt de Italiaanse voetbalbond.

Italië, tweede in zijn Nations League-poule met 6 punten, mist heel wat spelers tegen Polen, leider met 7 punten. De Azzurri moeten het stellen zonder onder meer de geblesseerden Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Marco Verratti, Stefano Sensi, Federico Chiesa en Moise Kean. Ook Ciro Immobile ontbreekt, de spits zit vast in Rome nadat hij positief testte op het coronavirus. Op de slotspeeldag van de Nations League speelt Italië woensdag zijn laatste match in Bosnië en Herzegovina.

Volledig scherm © EPA