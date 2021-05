Football Talk. Defour traint mee bij KVM - Onderzoek naar barbecue Messi - Boete voor Charleroi, dat oefenmatch tegen OHL in het water ziet vallen

Defour traint mee bij KVM

FC Barcelona heeft opnieuw beroep aangetekend tegen de twee weken schorsing voor trainer Ronald Koeman. De Spaanse club besloot de rechtbank voor sportzaken in te schakelen kort nadat de beroepscommissie van de Spaanse voetbalbond de straf voor de Nederlandse oefenmeester had bevestigd.

Koeman werd op 29 april in het verloren thuisduel met Granada (1-2) van het veld gestuurd nadat hij “wat een figuur” had geroepen, doelend op de vierde official, omdat hij een waarschuwing had ontvangen voor zijn gedrag langs de lijn. De Spaanse bond schorste hem voor twee duels wegens belediging van de arbitrage. Daardoor ontbrak Koeman zondag op de bank bij de 2-3 overwinning in en tegen Valencia. Barcelona had op dat moment al voor de eerste keer beroep aangetekend, maar Koeman moest sowieso een duel van zijn schorsing uitzitten.