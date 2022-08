Football Talk. Debuterende Amadou Onana verliest met Everton bij Aston Villa - Dortmund juicht bij Freiburg

Onana valt gretig in, maar kan nederlaag Everton niet voorkomen

Amadou Onana heeft zijn debuut bij Everton niet kunnen opluisteren met puntengewin. De Toffees gingen zaterdagnamiddag op de tweede speeldag van de Premier League met 2-1 onderuit op het veld van Aston Villa.

Danny Ings (31.) bracht de gastheer net voorbij het halfuur op voorsprong, nadat zo’n vijf minuten eerder een goal van Anthony Gordon aan de overzijde afgekeurd werd voor buitenspel. Pas in de slotfase zorgde Emiliano Buendia (86.) voor de verlossing met het tweede thuisdoelpunt. Lucas Digne (87.) verschalkte direct nadien zijn eigen doelman tegen zijn ex-club, maar verder geraakten de bezoekers niet meer. Frank Lampard gunde middenvelder Onana bij zijn debuut een invalbeurt van zo’n tien minuten.

Villa nestelt zich met zijn eerste punten van de nieuwe voetbaljaargang voorlopig in de middenmoot van de Premier League met 3 op 6. Everton bengelt meteen onderin het klassement met 0 op 6.

Dortmund-youngsters forceren ommekeer tegen Freiburg in slotfase

Borussia Dortmund heeft in de opener van de tweede speeldag van de Bundesliga op bezoek bij Freiburg in de slotfase nog een ommekeer geforceerd. Een 1-0-achterstand werd omgezet in 1-3-winst.

Michael Gregoritsch (35.) zorgde voor een 1-0 ruststand. De gastheer bleef nadien lange tijd uitzicht behouden op de zege. De 18-jarige Jamie Bynoe-Gittens (77.) en de 17-jarige Youssoufa Moukoko (84.) sleepten echter nog een driepunter uit de brand voor BVB. Marius Wolf (88.) nam de laatste twijfels weg.

Zowel Thomas Meunier als Thorgan Hazard startten in de basis bij de bezoekers. Meunier bleef halfweg in de kleedkamers, terwijl Hazard plaats ruimde voor Bynoe-Gittens in de 64e minuut. Hugo Siquet kreeg aan de overzijde geen speelgelegenheid.

Dortmund is voorlopig de enige koploper in de Duitse eerste klasse met een perfect rapport van 6 op 6. Freiburg telt 3 punten na twee speelrondes.

Volledig scherm © ANP / EPA

Lommel opent met 1-4 zege bij promovendus Dender, Virton en RWDM houden elkaar op 1-1

Lommel heeft de nieuwe voetbaljaargang in de Challenger Pro League vrijdagavond afgetrapt met een 1-4 overwinning bij promovendus Dender, terwijl Virton en RWDM elkaar op 1-1 hielden.

Rafik Belghali (12.) en Caio Roque (15.) wezen de Lommelse bezoekers de weg met twee vroege treffers, maar gewezen Union-aanvaller Nicolas Rajsel (20.) milderde al snel. Een rechtstreekse rode kaart voor Kobe Cools en een penaltyfout halverwege de tweede helft fnuikten de hoop van de Oost-Vlamingen op een remonte. Caue Vinicius (68.) zette de strafschop om en bracht de marge opnieuw op twee doelpunten verschil. In blessuretijd plaatste ook Nassim Chadli (90.+3) zijn naam nog op het scorebord.

De toeschouwers in het Stade Yvan Georges in Virton leken lange tijd geen goals te mogen aanschouwen. Souleymane Anne kreeg in de eerste helft enkele goede kansen om de score te openen, maar Theo Defourny stond pal. Na de pauze namen de Molenbekenaren lichtjes de bovenhand zonder afstand te kunnen nemen van het team uit de provincie Luxemburg. In de slotfase kreeg Anne (87.) alsnog loon naar werken door een elfmeter te verzilveren. Hij leek zich op die manier tot matchwinnaar te kronen bij de thuisploeg, tot Mickael Biron (90.+3) daar in extremis anders over besliste.

Volledig scherm Mickael Biron © BELGA

Ook Antwerp krijgt extra rust voor tweeluik tegen Basaksehir: duel met Union uitgesteld

De wedstrijd van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League tussen Antwerp en Union, op zaterdag 20 augustus in het Bosuilstadion, verhuist naar een latere datum. Dat heeft kalendermanager Nils Van Brantegem vrijdag gemeld. De wedstrijd wordt nu afgewerkt op woensdag 31 augustus (20u30).

Antwerp plaatste zich donderdag voor de laatste voorronde van de Conference League en speelt op donderdagen 18 en 25 augustus tegen het Turkse Basaksehir om een ticket voor de poulefase. RAFC zal zich optimaal kunnen voorbereiden op het belangrijke tweeluik, want de competitiewedstrijd tussendoor tegen Union wordt uitgesteld.

“Naar aanleiding van de sportieve resultaten van Antwerp in de derde voorronde van de Conference League werd in overleg met de rechtenhouder, de clubs en de lokale overheid beslist om de wedstrijd Antwerp - Union van zaterdag 20 augustus 2022 uit te stellen”, klinkt het in een mededeling van kalendermanager Nils Van Brantegem.

Eerder werd om diezelfde reden al de match van de vijfde speeldag tussen RSC Anderlecht en AA Gent naar een later tijdstip verplaatst. Paars-wit speelt in de laatste voorronde van de Conference League tegen de Zwitsers van Young Boys. Gent kijkt in de laatste voorronde van de Europa League het Cypriotische Omonoia Nicosia in de ogen.

Johan Bakayoko effent pad voor PSV in ruime overwinning tegen Emmen

PSV is zaterdagavond uitstekend van start gegaan in de nieuwe voetbaljaargang van de Eredivisie. Promovendus Emmen ging met ruime 4-1 cijfers voor de bijl.

De beloftevolle Belg Johan Bakayoko (18.) effende het pad voor de Eindhovenaren in het eigen Philips Stadion. Een eigen doelpunt van Maikel Kieftenbeld (26.) en een treffer van smaakmaker Cody Gakpo (38.) zorgden ervoor dat de wedstrijd halfweg al in een beslissende plooi lag. In de tweede helft diepte Gakpo (54.) met z’n tweede goal verder uit, alvorens Ole Rommeny (62.) de eer redde. Yorbe Vertessen stond niet op het wedstrijdblad. De PSV-aanvaller is na een blindedarmontsteking even buiten strijd.

PSV kan zo met het nodige vertrouwen de terugmatch in de derde voorronde van de Champions League thuis tegen het AS Monaco van Philippe Clement aanvatten. De heenwedstrijd in het prinsdom eindigde afgelopen dinsdag onbeslist (1-1). De uiteindelijke winnaar van de dubbele ontmoeting neemt het in de laatste voorronde van het Kampioenenbal op tegen Union Sint-Gillis of Rangers. Voorlopig beschikt de Belgische vicekampioen over de beste papieren na de 2-0 zege van dinsdag tegen de Schotten aan Den Dreef.

Volledig scherm © Photo News

Coach Clement en scorende Diatta danken met Monaco VAR tegen Straatsburg en Sels

Coach Philippe Clement heeft met AS Monaco meteen de koppositie gegrepen in de Ligue 1. In de tweede match van de nieuwe jaargang in de Franse hoogste voetbalafdeling vergooiden de Monegasken zaterdag bijna een dubbele bonus tegen Straatsburg, maar daar stak de VAR een stokje voor (1-2).

Krepin Diatta (43.), die Clement al onder zijn hoede had bij Club Brugge, was op slag van rust de auteur van het openingsdoelpunt. Sofiane Diop (53.) verdubbelde de marge snel na de pauze, alvorens Habib Diallo (65.) de thuisploeg terug in de wedstrijd bracht. De zege leek in extremis te grabbel gegooid te worden door de gelijkmaker van Diallo in de 92e minuut. De VAR schoot Clement en co echter nog te hulp.

Matz Sels stond 90 minuten tussen de palen bij de gastheer, terwijl Eliot Matazo in de slotfase Diatta mocht komen aflossen.

Volledig scherm © AFP

Kompany speelt in tweede wedstrijd met Burnley gelijk tegen Luton

Na het succes van de eerste speeldag in de tweede klasse van het Engelse voetbal kon het Burnley van trainer Vincent Kompany zaterdagmiddag niet winnen van Luton. De wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.

Vorige week pakte Kompany meteen zijn eerste overwinning met Burnley. The Clarets konden met 0-1 winnen op het veld van Huddersfield. Zaterdag waren de manchappen van Kompany meteen op achtervolgen aangewezen. Al na vijf minuten opende Dan Potts de score voor de bezoekers. Burnley had moeite met het opzetten van een goede aanval. Hoewel de ploeg van de Belgische coach het merendeel van de tijd in balbezit was, ontwikkelde Luton meer kansen. Na de rust kwam Burnley meer in het stuk voor. Vijf minuten na de pauze scoorde Josh Brownhill de gelijkmaker. Burnley kwam helemaal in de wedstrijd en draaide de rollen om, maar de kansen ook omzetten, lukte niet.

Volledig scherm Benson maakte zijn debuut © Photo News

Alfred Schreuder ziet Ajax na rust achterstand ophalen bij Fortuna Sittard

Nederlands landskampioen Ajax heeft zaterdag in zijn seizoensopener van de Eredivisie de verplaatsing naar Fortuna Sittard succesvol afgerond met 2-3.

Halfweg keken de Amsterdammers evenwel nog tegen een achterstand aan na de vroege openingsgoal van Paul Gladon (6.). Net voorbij het uur hadden de troepen van Alfred Schreuder, die Club Brugge vorig jaar in de tweede seizoenshelft nog naar de derde landstitel op rij loodste, de rug al gerecht. Kenneth Taylor (48.), Devyne Rensch (51.) en Brian Brobbey (62.) draaiden de rollen volledig om.

Sensatietransfer Burak Yilmaz maakte met nog een kwartwedstrijd te gaan zijn debuut bij de thuisploeg, en hij kon zijn naam meteen op het scorebord plaatsen in de 87e minuut. Mickael Tirpan speelde op rechstachter de volledige partij mee in het verliezende kamp.

Volledig scherm © Photo News

Luis Suárez flikt het meteen en scoort bij rentree in Uruguayaanse competitie

Luis Suárez heeft bij zijn rentree in de Uruguayaanse competitie voor voetbalclub Nacional meteen gescoord. De ploeg uit hoofdstad Montevideo won de wedstrijd mede dankzij het doelpunt van de 35-jarige aanvaller met 3-0 van Rentistas.

In de tweede helft kwam Suárez in de ploeg en maakte in de 58ste minuut uit een corner van Brian Ocampo met zijn hoofd de 3-0. Het was de tweede competitiewedstrijd voor Nacional. De eerste had de club met 2-1 verloren van Maldonado.

Suárez debuteerde in 2005 in het eerste elftal van Nacional. Een jaar later vertrok hij naar FC Groningen. Vervolgens was hij succesvol met Ajax, Liverpool, FC Barcelona en Atlético Madrid. Suárez wil zich bij Nacional voorbereiden op het WK in Qatar. Hij is met 65 doelpunten topscorer van de nationale ploeg van Uruguay.

Volledig scherm © ANP / EPA

Arsenal wint opener Premier League nu wel

Arsenal mocht het nieuwe seizoen in de Premier League op gang trappen in een Londense derby op bezoek bij Crystal Palace, dat eerder op de avond afscheid nam van de naar DC United vertrokken Christian Benteke. De Gunners triomfeerden met 0-2 dankzij de openingstreffer van Gabriel Martinelli (20') en een eigen doelpunt van Marc Guehi (85') na een goeie actie van Saka. Albert Sambi Lokonga mocht in blessuretijd in het winnende kamp aanvoerder Martin Odegaard nog komen aflossen. Vorig seizoen mocht Arsenal ook al de Premier League op gang trappen. Toen ging de ploeg van Arteta meteen met de billen bloot bij promovendus Brentford (2-0). De hoop op een beter seizoen krijgt meteen vorm.

Lyon wint nipt opener Ligue 1 tegen Ajaccio

Lyon trok een felbevochten overwinning tegen Ajaccio over de streep in de eerste wedstrijd van de Ligue 1. Na affluiten gaf het scorebord 2-1 aan. Tete (12') en Alexandre Lacazette (21'), die overkwam van Arsenal, leken de thuisploeg een zorgeloze avond te bezorgen, tot doelman Anthony Lopes net voor het halfuur rood kreeg en Thomas Mangani (31') van op de penaltystip voor de aansluitingstreffer tekende. In blessuretijd van de eerste helft werden ook de bezoekers tot tien herleid na een tweede gele kaart van Romain Hamouma. Na de onderbreking bleef de score onaangeroerd.

Volledig scherm Lacazette zette bij zijn terugkeer bij Lyon de ploeg op 2-0 tegen Ajaccio. © Photo News

Bayern gaat meteen met 1-6 winnen bij Frankfurt

Bayern München heeft meteen de toon gezet voor de nieuwe voetbaljaargang in de Bundesliga. De landskampioen draaide in de ouverture Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt met 1-6 door de gehaktmolen. Halfweg stond het al 0-5 na een imponerende eerste helft van de Rekordmeister. Joshua Kimmich (5'), Benjamin Pavard (11'), Sadio Mané (29'), Jamal Musiala (35') en Serge Gnabry (43') verzorgden de Beierse doelpunten in de eerste helft. Na de pauze redde Randal Kolo Muani (64') de eer, voordat Jamal Musiala (83') de eindstand bepaalde. Zowel Frankfurt als Bayern treden aan in de groepsfase van de Champions League.

Volledig scherm Jamal Musiala twee keer aan het kanon in Frankfurt. © ANP / EPA

Bayern-spits Choupo-Moting onderging niersteenoperatie

Bayern München-aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting heeft vorige week een chirurgische ingreep moeten ondergaan. “Ik heb vorige week een niersteenoperatie ondergaan. De operatie is goed verlopen en ik ben terug in revalidatietraining”, schreef de 33-jarige voetballer donderdagavond laat op Instagram bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed en op het trainingsveld.

Eerder waren er nog geen exacte details over de afwezigheid van de centrumspits. Het is nog onduidelijk wanneer de Kameroense international weer kan aansluiten bij de teamtraining van Bayern. Kampioen Bayern start het nieuwe seizoen in de Bundesliga vanavond/vrijdagavond (20u30) met een trip naar Eintracht Frankfurt.

Volledig scherm Eric Maxim Choupo-Moting, naast Joshua Kimmich. © Sven Hoppe/dpa

Jérémy Taravel stopt

Jérémy Taravel hangt de voetbalschoenen aan de haak, dat heeft hij zopas zelf bekendgemaakt via zijn Instagrampagina. De Franse centrale verdediger, 35 intussen, speelde het gros van zijn carrière in ons land. Zo verdedigde hij de kleuren van onder meer Zulte Waregem, Lokeren, AA Gent, Cercle Brugge en Moeskroen. Tussendoor waren er ook passages bij Lille, Dinamo Zagreb en FC Sion.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door TARA (@taravel_jeremy)

Benfica, met bankzitter Vertonghen, wint heenduel 3e CL-voorronde vlot van Midtjylland

Benfica heeft dinsdag de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League vlot gewonnen tegen Midtjylland. Het team van Rode Duivel Jan Vertonghen, die wel 90 minuten op de bank bleef, versloeg de Denen in Lissabon met 4-1.

Gonçalo Ramos (17., 33. en 61.) was bij Benfica de grote uitblinker met drie treffers. Ook Fernandez (40.) trof raak. Midtjylland kwam niet verder dan de 4-1 van Sisto (78.) op strafschop.

De return volgt volgende week dinsdag (9 augustus) op Deense bodem. De winnaar van de confrontatie treft in de laatste voorronde (play-offronde) het Oekraïense Dynamo Kiev of Oostenrijkse Sturm Graz.

Volledig scherm © ANP / EPA

Utkus (Cercle Brugge) half jaar out met gescheurde kruisband

Dramatisch nieuws voor Edgaras Utkus. De Litouwer van Cercle Brugge heeft een zware knieblessure opgelopen en zal ten minste zes maanden onbeschikbaar zijn. Utkus (22) moest vorige zaterdag tegen Anderlecht al na een half uur worden vervangen. Na intens medisch onderzoek werd een scheurtje in de voorste kruisband en in de meniscus van zijn rechterknie vastgesteld. De Litouwer wordt eerstdaags geopereerd. (LUVM)

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht aanvaardt schoorsingsvoorstel: Ishaq twee duels geschorst

Anderlecht aanvaardt het schorsingsvoorstel van Abdulrazak Ishaq. De Nigeriaan kreeg van het Bondsparket drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro opgelegd voor zijn uitsluiting tegen Cercle Brugge. Ishaq mist zo de competitieduels tegen Seraing en STVV. (SVL)

Volledig scherm © Photo News

Benchaib (Kortrijk) riskeert 3 duels schorsing, Albanese (KVO) 2 duels

Amine Benchaib (KV Kortrijk), Abdulrazaq Ishaq (RSC Anderlecht) en Alessandro Albanese (KV Oostende) kregen dit weekend, op speeldag twee in de Jupiler Pro League, een rode kaart onder de neus geschoven. Ze riskeren meerdere wedstrijden schorsing, zo deelde het parket van de Belgische voetbalbond (KBVB) mee.

Het Bondsparket stelde bij Benchaib een sanctie voor van vier wedstrijden, waarvan drie effectief, en een geldboete van 3.500 euro. Albanese hangt een schorsing van drie wedstrijden, waarvan twee effectief, en een boete van 1.500 euro boven het hoofd. En Ishaq krijgt mogelijk een schorsing van drie wedstrijden, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro opgelegd.

Spelers en clubs kunnen het voorstel aanvaarden of verwerpen. In het laatste geval komt de zaak dan voor het Disciplinaire Comité.

Volledig scherm © Photo News

Anderlecht kent mogelijke tegenstanders in laatste voorronde Conference League

Anderlecht speelt pas donderdag z'n heenmatch in de derde voorronde van de Conference League tegen het Estse Paide Linnameeskond, maar ook de mogelijke tegenstanders in de eventuele laatste voorronde zijn al bekend. Paars-wit kan daarin uitkomen tegen West Ham, de winnaars van de duels AZ-Dundee United, KuPS Kuopio-Young Boys, Molde-Kisvarda FC en de verliezer van de confrontatie tussen Fenerbahçe en FC Slovacko.

Volledig scherm Anderlecht-coach Felice Mazzu. © Photo News

Antwerp voegt Fischer toe aan Europese lijst

Met het oog op de derde voorronde van de Conference League voert Antwerp één wijziging door aan de Europese squad list. Viktor Fischer komt in de plaats van Emanuel Emegha. Fischer was in het begin van het seizoen geblesseerd, maar is inmiddels weer fit. Afgelopen zondag viel de Deen zelfs even in tegen Zulte Waregem. Bovendien kan Fischer als flankaanvaller uit de voeten, wat van pas komt nu Manuel Benson op het punt lijkt te staan om te vertrekken. Dinsdag wordt er overigens geloot voor de Conference League play-offs. Als Antwerp het Noorse Lilleström opzij zet, moet men aan de bak tegen Fiorentina, de winnaar van Bröndby-Basel, de winnaar van Breidablik-Basaksehir of de winnaar van Apoel-Petropavlovsk. (KDC)

Volledig scherm Fischer tijdens de voorbereiding in duel met Haroun. © Photo News