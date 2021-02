Football Talk. De Wolf en Avenatti meteen in Antwerp-selectie voor bekermatch tegen La Louvière, Gélin en Miyoshi terug

Antwerp Vercaute­ren is duidelijk over scorende spookrij­der Lamkel Zé: “Er is nooit gesproken over een vertrek”

30 januari De harde kern wil hem kwijt en ook de kleedkamer is z’n fratsen beu. Maar Lamkel Zé schonk Antwerp wel een nieuwe driepunter. Met twee doelpunten, waaronder een absolute wereldgoal. Ook tegen Cercle Brugge was hij al van levensbelang. Allerminst een gezonde situatie bij de Great Old, maar coach Franky Vercauteren is duidelijk. “Er is met mij nooit gesproken over hem te laten gaan. Voor mij is er niet eens discussie. En ik weet ook niet of die er komt. Schrik voor de sfeer in de kleedkamer op langere termijn? Dat zien we dan wel. We zijn met de zaak bezig, maar er is een verschil tussen daarmee bezig zijn en absoluut willen dat iemand vertrekt. Hij is een speler van Antwerp, ik ben de trainer en stel hem op. Al weet ik ook wel wat er speelt en waarmee ik rekening moet houden”, aldus de Antwerpse T1.