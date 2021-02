Football Talk. De Wolf en Avenatti meteen in Antwerp-selectie voor bekermatch - Mourinho brengt hoopvol nieuws over Kane

Mourinho brengt hoopvol nieuws over Kane: “Binnenkort kan hij weer meedoen”

De verwachting is dat Harry Kane over twee weken weer voor Tottenham Hotspur kan spelen. Dat zegt trainer José Mourinho over de spits, die onlangs in het verloren duel met Liverpool geblesseerd raakte aan beide enkels.

Zonder Kane verloren de Spurs zondag ook nog eens van Brighton & Hove Albion. Volgens Mourinho behoort Kane, aanvoerder van het Engelse elftal, tot de categorie onmisbare spelers. “Maar hij is onderzocht in een ziekenhuis en het ziet er goed uit. De verwachting is dat hij binnenkort weer kan meedoen.” Tottenham speelt donderdag in de Premier League tegen Chelsea. Dat duel komt voor Kane zeker nog te vroeg.

De Wolf en Avenatti meteen in selectie, Gélin en Miyoshi terug

Twee nieuwe namen meteen in de bekerselectie van Antwerp voor de match tegen La Louvière morgenavond: Ortwin De Wolf en Felipe Avenatti kregen van Frank Vercauteren meteen een plaatsje bij de 20 gelukkigen. Ook Jérémy Gélin en Koji Miyoshi zijn er weer bij. Zij hebben hun covidquarantaine uitgezeten en testten negatief. Buta is er nog niet bij. Butez, Haroun, Coopmann, Nsimba en Mbokani zijn nog geblesseerd.

Selectie: Beiranvand, De Wolf, De Laet, Seck, Juklerød, Batubinsika, Gélin, Lukaku, B. Verstraete, De Pauw, Boya, Gerkens, Hongla, De Sart, Lamkel Zé, Mbenza, Refaelov, Miyoshi, Ampomah, Avenatti. (MVS)

Zulte Waregem speelt volgend seizoen in Elindus Arena

Zulte Waregem speelt vanaf volgend seizoen in de Elindus Arena. De West-Vlaamse energieleverancier is al jarenlang een vaste partner van Essevee en bindt zijn naam aan het stadion, dat nu het Regenboogstadion heet. “De Corona-crisis hakt niet alleen in op het professionele voetbal, het zorgt ook voor een klimaat waarbinnen een nieuwe initiatieven in een stroomversnelling raken”, klinkt het bij Zulte Waregem. “Uitzonderlijke omstandigheden maken dat er nog meer dan ooit out of the box gedacht wordt. En dat zorgt voor een dynamiek waarbinnen Essevee al een hele reeks samenwerkingen en partnerships kon afronden. De realisatie van de Elindus Arena is er één van. Eén waar we bijzonder trots op zijn.”

Haroun en Mbokani nog enkele weken out

Slecht nieuws uit de Antwerpse ziekenboeg. Haroun en Mbokani zijn nog onbeschikbaar. Beide spelers hebben een scheurtje in de kuit en zijn nog enkele weken out. Haroun speelde op 17 januari zijn laatste wedstrijd voor de Great Old. Ook Mbokani kwam in die wedstrijd het laatst in actie. (MVS)

