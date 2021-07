Football Talk. De Wolf definitief van Antwerp, dat op stage trekt zonder Lamkel Zé - Genk stelt nieuw thuistenue voor

Racing Genk stelt nieuw thuistenue voor

Blauw shirt, witte short, blauwe kousen. KRC Genk heeft haar thuistenue voorgesteld voor het komende seizoen. Enkele supporters werden betrokken bij het ontwerp. Bryan Heynen, Cyriel Dessers en Simen Juklerod tonen de nieuwe outfit in onderstaande video. “Wij zijn een club voor én door de supporters. Ondanks corona en de vele wedstrijden zonder publiek, zijn we altijd in nauw contact gebleven met hen. De nieuwe shirts zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Nu is het aan onze spelers én supporters om in België en Europa te schitteren in deze prachtige outfit, waarbij ook onze partners voor de eerste keer volledig geïntegreerd zijn in het design. De komende seizoenen zullen we onze supporters trouwens opnieuw betrekken bij de keuze van de wedstrijdshirts”, zegt Erik Gerits, algemeen directeur van KRC Genk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Wolf definitief van Antwerp

Ortwin De Wolf blijft bij Antwerp. De 24-jarige doelman werd in februari verhuurd aan de ‘Great Old’ en de drie betrokken partijen hebben nu een akkoord bereikt om die huur om te zetten in een definitieve transfer. De Wolf had ‘Am Kehrweg’ een contract dat tot juni 2022 liep. Hij tekende op de Bosuil voor 3 jaar + 1. (AR)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Antwerp op stage zonder Lamkel Zé

Antwerp vertrekt vandaag met 28 spelers op stage naar het Nederlandse Horst. Didier Lamkel Zé is “niet voldoende fit” en zal een week extra individueel trainen. De Kameroense aanvaller zorgde het voorbije jaar met de regelmaat van de klok voor een relletje en leek al meermaals op vertrekken te staan bij Antwerp. Voorlopig is hij echter nog altijd speler bij The Great Old, al moet hij de stage aan zich voorbij laten gaan. “Didier Lamkel Zé werd door de medische staf niet voldoende fit bevonden en zal een week extra individueel trainen”, klinkt het.

Alle spelers die in actie kwamen tegen Utrecht gaan wel mee, aangevuld met Engels en Haroun, die kampt met een lichte blessure aan de kuit. De stage van Antwerp in Nederland duurt tot en met zaterdag.

Keeperstrainer Vedran Runje tekende een contract bij FC Porto.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niklas Dorsch opgenomen in Duitse voetbalselectie voor Olympische Spelen

AA Gent-middenvelder Niklas Dorsch (23) is geselecteerd voor de Duitse voetbalploeg die zal aantreden op de komende Olympische Spelen in Tokio. Coach Stefan Kuntz selecteerde zeven spelers die zich begin juni tot Europees kampioen bij de beloften kroonden, onder wie Dorsch. Lukas Nmecha, die het voorbije seizoen door Anderlecht gehuurd werd van Manchester City, is er niet bij. De 19-koppige selectie wordt aangevoerd door Max Kruse (Union Berlijn), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) en Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg). Dat zijn de drie spelers die voor 1997 geboren zijn die Kuntz aan zijn U23-selectie mocht toevoegen.

Op 22 juli begint Duitsland aan zijn olympisch toernooi tegen Brazilië, een heruitgave van de olympische finale van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Toen haalde de Seleçao het na strafschoppen. Op 25 juli staat de tweede poulematch tegen Saudi-Arabië op het programma, drie dagen later gevolgd door een duel met Ivoorkust. Indien Dorsch bij AA Gent blijft, missen de Buffalo’s de middenvelder in het seizoensbegin. Op 22 juli speelt AA Gent de heenmatch in de tweede kwalificatieronde van de gloednieuwe Conference League tegen het Noorse Vålerenga. Drie dagen later is de eerste competitiematch, uit tegen STVV, voorzien.

Volledig scherm Dorsch won vorige maand het EK voor beloften met Duitsland. © AFP