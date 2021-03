Football Talk. De Laet heeft boodschap voor Antwerp-fans - Antwerp hengelt jonge Canadese aanvaller binnen - EK in gevaar voor Henderson

De Laet spreekt Antwerp-fans toe

Krachtige woorden van de aanvoerder. In een video sprak Ritchie De Laet de Antwerp-fans toe. Dat er de afgelopen maanden veel is gebeurd bij de Great Old, maar alles door Covid-19 helaas op een lege Bosuil. En dus vraagt hij de supporters om nog éven door te bijten. “Het is hier stil. Veel te stil. De Bosuil is leeg. Ik hoor enkel een echo, van geroep, gezang, gejuich. De echo van jullie. (...) Ik mis jullie hier. Jullie zijn het kloppend hart, jullie geven ons energie en doen ons groeien. Maar wij weten wat we moeten doen. Verder knokken, vlammen en bouwen op dit seizoen. Met jullie, dankzij jullie, voor jullie. Gasten, hou vol. Alles komt goed, alles wordt beter. En als het meezit zien we elkaar hier terug bij het begin van volgend seizoen.”

Bekijk de volledige video hieronder

Antwerp hengelt jonge Canadese aanvaller binnen

Op de Bosuil laten ze er geen gras over groeien. Jules-Anthony Vilsaint, een Canadees van 18 jaar, komt er de gelederen versterken. Vilsaint komt over van het Franse Lille, waar hij uit kwam voor de beloften. Hij tekent een contract tot 2025 bij Antwerp.

Italië kan niet rekenen op Chiellini, Berardi en Caputo

Italië kan tijdens de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden, in Bulgarije (zondag) en in Litouwen (woensdag), niet rekenen op verdediger Giorgio Chiellini (Juventus) en aanvallers Domenico Berardi en Francesco Caputo (beiden Sassuolo). Het drietal is niet fit genoeg om te spelen en keert terug naar hun clubs.

Eerder moesten ook middenvelder Bryan Cristante (AS Roma) en aanvaller Moise Kean (PSG) al afzeggen.

Italië won donderdag haar eerste kwalificatieduel op weg naar het WK voetbal van 2022 in Qatar met 2-0 van Noord-Ierland. De Italianen zijn al 23 wedstrijden ongeslagen.

Volledig scherm Giorgio Chiellini. © Photo News

EK is in gevaar voor Jordan Henderson

De Engelse middenvelder Jordan Henderson moet het EK voetbal van komende zomer mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De aanvoerder van Liverpool is volgens bondscoach Gareth Southgate bezig aan een race tegen de klok. Henderson (30) staat al ruim een maand aan de kant met een liesblessure.

De kapitein van de ‘Reds’ raakte op 20 februari geblesseerd in de verloren stadsderby tegen Everton (0-2). Henderson moest enkele dagen later een operatie ondergaan. De eerste verwachting was dat hij drie tot vijf weken nodig zou hebben om te herstellen, maar volgens Southgate gaat het veel langer duren.

“We weten dat het krap wordt richting het einde van het seizoen”, zei de bondscoach over de 58-voudig international. “Hij zal vermoedelijk weinig speelminuten meer gaan maken in topwedstrijden. Voor dergelijke blessures staat een bepaalde hersteltijd, maar onderweg kan van alles gebeuren. Ik kan alleen maar zeggen dat ‘Hendo’ zelf heel optimistisch is.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Keylor Navas en Bryan Ruiz (ex-Gent) verliezen lasterzaak tegen eigen federatie

Keylor Navas, de doelman van Paris Saint-Germain, en Bryan Ruiz, een ex-speler van AA Gent die momenteel opnieuw in eigen land aan de slag is bij Alajuelense, hebben vrijdag in Costa Rica een lasterzaak verloren tegen de voormalige bestuurders van de Costa Ricaanse voetbalbond. Navas en Ruiz spanden de zaak, samen met Celso Borges (Deportivo La Coruna), aan omdat ze er door de oud-bestuurders Adrian Gutierrez en Juan Carlos Roman van beschuldigd werden in 2014 met opzet wedstrijden te hebben verloren om zo de bondscoach op dat moment, de Colombiaan Jorge Luis Pinto, naar de uitgang te leiden.

Volledig scherm Jorge Luis Pinto. © AP

De rechtbank van San José oordeelde dat de beschuldigingen er enkel kwamen in een vergadering tussen spelers en bestuurders, waarvan geen notulen werd bijgehouden. Navas, Ruiz en Borges kregen zo geen gelijk, maar wel een (kleine) schadevergoeding van om en bij de 5.000 dollar. Dat was veel minder dan de 60.000 dollar die ze eisten.

De bewuste vergadering vond plaats bij terugkeer van het WK van 2014. Costa Rica bereikte in Brazilië de kwartfinales, haar beste prestatie ooit op een Wereldbeker. Maar na het WK klaagden de spelers over het gedrag en de methodiek van bondscoach Jorge Luis Pinto, die sinds 2011 aan het roer stond.

Volledig scherm Keylor Navas. © AP

Duitsers leggen 3 coronatests af voor vertrek naar Roemenië, Süle haakt af met blessure

De Mannschaft vervolgt de WK-kwalificatiereeks de komende dagen zonder Niklas Süle. De verdediger van Bayern München heeft een spierblessure en mist de duels in Roemenië (zondagavond in Boekarest) en thuis tegen Noord-Macedonië (woensdag in Duisburg). Süle ontbrak door de spierblessure donderdag ook al in de wedstrijdselectie van bondscoach Joachim Löw bij de geslaagde start van de WK-kwalificaties tegen IJsland (3-0).

Löw reist met 22 spelers naar Boekarest. Eerder deze week haakten Jonas Hofmann en Marcel Halstenberg al af. Hofmann (Borussia Mönchengladbach) testte voor het duel met IJsland positief op het coronavirus, Halstenberg (RB Leipzig) moest in quarantaine omdat hij nauw contact had gehad met Hofmann.

Voor vertrek naar Roemenië werden alle Duitse spelers en stafleden op vrijdag en zaterdagochtend drie keer getest op het coronavirus: twee keer via een sneltest en één keer met een PCR-test. Alle uitslagen waren negatief.

Volledig scherm Niklas Süle met Joachim Löw. © REUTERS