Football Talk. De Gold Cup is een prooi voor de Verenigde Staten: Mexico verliest met het kleinste verschil na verlengingen

De Verenigde Staten winnen de Gold Cup na verlengingen tegen Mexico

De Verenigde Staten hebben voor de zevende keer de Gold Cup gewonnen, dat is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. In de finale in het Allegiant Stadium in Paradise, in de buurt van Las Vegas, haalden de Verenigde Staten het in de finale na verlengingen met het kleinste verschil van Mexico, na een doelpunt van verdediger Miles Robinson na 117 minuten.