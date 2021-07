Football Talk. De Camargo vier weken out na knieoperatie

De Camargo vier weken buiten strijd

Igor de Camargo onderging deze ochtend een operatie aan de knie. De ingreep is goed verlopen, zo schrijft de 38-jarige spits op Instagram. “Alles is goed gegaan. Laten we er een mooi seizoen van maken. Ik ben 100% overtuigd dat het een mooi seizoen wordt.” De Camargo sukkelde al enkele weken met zijn knie (meniscus) nadat hij uitviel tijdens de oefenmatch tegen Standard. KV Mechelen wacht nog op het officiële verslag. “Maar we verwachten dat Igor zo’n vier weken out zal zijn”, aldus Wouter Vrancken. (ABD)