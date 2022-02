Football Talk. Dan toch geen effectieve schorsing voor Hoedt - Aubameyang en Arsenal met wederzijdse toestemming uit mekaar

Dan toch geen effectieve schorsing voor Hoedt

Anderlecht zal de komende wedstrijden gewoon op Wesley Hoedt kunnen blijven rekenen. De Nederlandse centrale verdediger ontsnapt aan een effectieve schorsing voor de rode kaart die hij pakte tegen Cercle Brugge. Hoedt haalde toen de doorgebroken Matondo onderuit. Ref De Cremer spaarde hem aanvankelijk nog met geel, maar trok op aangeven van de VAR toch rood.

Het Bondsparket van de KBVB vorderde aanvankelijk één effectieve speeldag schorsing voor de Nederlander, maar Anderlecht aanvaardde dat voorstel niet. De zaak belandde zo bij het Disciplinair Comité en daar werd geoordeeld dat één speeldag met uitstel (tot begin februari 2023) volstond. Hoedt moet ook een boete van 500 euro betalen.

De samenvatting van Anderlecht-Cercle, met het rood voor Hoedt na 54 seconden:

Aubameyang en Arsenal met wederzijdse toestemming uit mekaar

Pierre-Emerick Aubameyang, die volgens de geruchten eerstdaags bij Barcelona tekent, heeft zijn contract bij Arsenal ontbonden. “Pierre-Emerick Aubameyang heeft de club met wederzijds goedvinden verlaten,” zei Arsenal in een verklaring.

De 32-jarige Aubameyang stond nog tot 2023 onder contract bij de Gunners, maar kwam sinds december niet meer in actie vanwege een disciplinaire sanctie. De spits kwam in 2018 toe in Londen en was goed voor 92 doelpunten in 162 wedstrijden over alle competities.

Aubameyang, die in 2015 werd uitgeroepen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar, speelde voor AC Milaan, Dijon, Rijsel, Monaco en Saint-Etienne, voordat hij in 2013 tekende bij Borussia Dortmund, waar Arsenal hem in januari 2018 oppikte. Spaanse media meldden maandag dat Aubameyang op weg was naar Barcelona om er een contract te tekenen voor zes maanden, met een optie op nog een extra jaar.

Australië doet slechte zaak met 2-2 gelijkspel in Oman

Op de achtste speeldag in groep B van de Aziatische kwalificatiezone voor het WK 2022 heeft Australië dinsdag in Masqat vrede moeten nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Oman.

Dankzij doelpunten van Jamie McLaren en Aaron Mooy leken de Australiërs op 1-2 winst af te stevenen, maar in de slotminuut zagen ze zich de driepunter nog door de neus geboord toen Abdullah Fawar, die ook al de 1-1 gescoord had, een strafschop mocht omzetten voor Oman.

In de stand is Australië met 15 punten derde. Het ziet nummer twee Japan, dat met 2-0 won van Saoedi-Arabiê, tot drie punten uitlopen. De Saoedi’s zijn met 19 punten leider. Na het gelijkspel tegen Oman is Australië nu wel helemaal zeker van een plaats in de top drie. Bovendien hebben de “The Socceroos” hun lot nog in eigen handen, want op de slotspeeldagen nemen ze het nog in eigen huis op tegen Japan en spelen ze op verplaatsing bij Saoedi-Arabië.

De eerste twee van de Aziatische groepen zijn rechtstreeks geplaatst, de nummers drie nemen het tegen elkaar op om uit te maken wie de nummer vijf van Zuid-Amerika partij geeft in een barrageduel. In groep A ligt met Iran (22 ptn) en Zuid-Korea (20) de top twee al vast en strijden de Verenigde Arabische Emiraten (9), Libanon (6) en Irak (5) op de resterende twee speeldagen om de derde plaats.

Volledig scherm Aaron Mooy, hier op een archiefbeeld. © AFP

Zuid-Korea voor tiende keer op rij naar WK

De Zuid-Koreaanse voetballers hebben hun ticket voor het WK in Qatar beet. Door dinsdag in Dubai met 2-0 te winnen van Syrië verzekerden ze zich vaan een plaats bij de eerste twee in groep A van de Aziatische kwalificatiezone. Eerder deed Iran dat al.

Het is de tiende keer op rij, de elfde keer in totaal, dat de Zuid-Koreanen er bij zullen zijn op een Wereldbeker. Een vierde plaats op het WK van 2002 in eigen land (en Japan) was het hoogtepunt voor het nationale elftal.In 2010 werden in Zuid-Afrika de achtste finales bereikt, de andere keren eindigde het in de groepsfase. Dat was ook bij de eerste deelname in 1954 het geval.

De top twee van de Aziatische groepen zijn rechtstreeks geplaatst, de nummers drie nemen het tegen elkaar op om uit te maken wie de nummer vijf van Zuid-Amerika partij geeft in een barrageduel. In groep A ligt met Iran (22 ptn) en Zuid-Korea (20) de top twee al vast en strijden de Verenigde Arabische Emiraten (9), Libanon (6) en Irak (5) op de resterende twee speeldagen om de derde plaats. In groep B hebben Saoedi-Arabië (19) en Japan (18) de beste papieren en is ook Australië (14), dat dinsdagavond nog speelt, bijna zeker van een plaats in de top drie.

Volledig scherm © EPA

RWDM huurt Obbi Oulare van Barnsley

1B-club RWDM versterkt zijn aanval met Obbi Oulare. Hij wordt voor anderhalf jaar op uitleenbasis (met aankoopoptie) overgenomen van FC Barnsley uit de Engelse Championship.

“Wij zijn blij om Obbi te kunnen integreren in het huidige project van RWDM. Ons doel is om hem opnieuw volledig fit op het veld te krijgen, zodat hij over al zijn capaciteiten kan beschikken”, bevestigt RWDM op de clubwebsite. “Hij wordt uitgeleend voor 18 maanden om Obbi de tijd te geven zijn beste niveau te vinden. We hopen dat hij ons al kan helpen dit seizoen, maar het hoofddoel blijft om het seizoen 2022-23 te kunnen aanvatten met een Obbi Oulare die 100% over zijn fysieke en technische mogelijkheden beschikt en van hem een steunpilaar te maken in onze aanvallend compartiment.”

De 26-jarige Oulare stapte vorige zomer van Standard over naar Barnsley. Zijn inbreng bleef er beperkt tot twee korte invalbeurten. De boomlange centrumspits heeft ook een verleden bij onder meer Club Brugge, Zulte Waregem en Antwerp.

RWDM pakte ook al uit met de komst van Kylian Hazard, die wordt gehuurd van Cercle Brugge.

1/8ste finales al eindstation voor PSG

Paris Saint-Germain, regerend houder van de Coupe de France, is maandagavond al in de 1/8ste finales gesneuveld na een spannende strafschoppenreeks tegen Nice.

In een evenwichtige wedstrijd, waarin PSG de bal monopoliseerde, werd er in 90 minuten niet gescoord. Daardoor moesten elfmeters de beslissing forceren in het Parc des Princes. In die penaltyreeks legde Lionel Messi als eerste aan voor de Parijzenaars en hij faalde niet. Vervolgens hield ook Kylian Mbappé het hoofd koel. Leandro Paredes kon het goede voorbeeld van zijn ploegmaats niet volgen, maar had het geluk dat ook bezoeker Andy Delort zijn elfmeter meteen erna niet wist te benutten. Nice had na zeven pogingen zes keer gescoord. Xavi Simons was aansluitend aan zet om de hoofdstedelingen in de running te houden, maar hij kon zijn poging niet omzetten.

PSG schreef de Coupe de France zes keer in de afgelopen zeven jaar op zijn naam.

Nice - Marseille, Bergerac (IV) - Versailles (IV), Nantes - Bastia (II) en Monaco - Amiens (II) zijn de affiches in de kwartfinales.

Volledig scherm Marcin Bulka, doelman van Nice, de gevierde man. © EPA

Volledig scherm Ontgoocheling bij Xavi Simons. © Photo News

Volledig scherm Messi trapt zijn elfmeter binnen. © REUTERS

Lampard gaat Everton coachen

Frank Lampard keert als trainer van Everton terug in de Premier League. De 43-jarige Engelsman volgt Rafael Benitez op, die twee weken geleden moest vertrekken bij de club uit Liverpool. Everton polste ook naar bondscoach Roberto Martínez. Lampard was eerder manager van Derby County en Chelsea en tekent een contract voor 2,5 jaar.

De 106-voudig international van Engeland werd een jaar geleden ontslagen bij Chelsea, de club waarvoor hij het grootste deel van zijn carrière speelde. Als voetballer won Lampard met Chelsea drie keer de Premier League en ook de Champions League (2012) en Europa League (2013). De Engelsman begon als trainer bij Derby County en ging in 2019 bij Chelsea aan de slag. Lampard mocht flink investeren in de selectie van de Blues, maar vanwege tegenvallende prestaties greep de clubleiding begin vorig jaar in. Onder leiding van zijn opvolger Thomas Tuchel won Chelsea de Champions League.

Everton staat op de zestiende plaats in de Premier League, maar net boven de degradatiezone.

