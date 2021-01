Football Talk. Crystal Palace pakt punt bij Arsenal, Benteke mist twee grote kansen - Huntelaar schenkt Ajax zege met twee goals in evenveel minuten

Benteke en Crystal Palace pakken een puntje bij Arsenal

Arsenal en Crystal Palace hebben op de achttiende speeldag van de Premier League 0-0 gelijkgespeeld. Christian Benteke was bij de bezoekers basisspeler en miste voor rust twee grote kansen. De Rode Duivel werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Michy Batshuayi bleef de hele wedstrijd op de reservebank. Arsenal telt in de tussenstand als elfde één puntje meer dan nummer dertien, Crystal Palace.

In Nederland pakten de Belgen van RKC na vier nederlagen op rij een puntje bij Heerenveen. Het werd 1-1. Bij de bezoekers stonden aanvoerder Anas Tahiri, Lennerd Daneels, Ahmed Touba en Thierry Lutonda aan de aftrap. Sebbe Augustijns mocht invallen. Bij Heerenveen bleef Sieben Dewaele op de bank. Lutonda leverde de assist voor het bezoekende doelpunt van Van der Venne (56.). Voor de thuisploeg scoorde Veerman (9.). Heerenveen is negende, RKC staat als vijftiende net boven de degradatiestreep.

Willem II, met doelman Jorn Brondeel en invaller Mike Trésor, verloor in een spektakelwedstrijd met 2-3 van Groningen. Voor de thuisploeg scoorden Nunnely (60.) en Pavlidis (79.). De bezoekers maakten dankzij goals van El Hankouri (50. en 90.+3) en Itakura (84.) één doelpuntje meer. Groningen is in het klassement knap zesde, Willem II zakt naar de zeventiende en voorlaatste plaats.

Woensdag scoorde Samy Bourard voor ADO zijn derde treffer van het seizoen. Het team uit Den Haag verloor wel opnieuw, met 1-4 van VVV Venlo. ADO staat als zestiende op een barrageplaats.

Huntelaar bezorgt Ajax late zege bij FC Twente

Ajax heeft dankzij aanvaller Klaas-Jan Huntelaar de uitwedstrijd in de Eredivisie bij FC Twente gewonnen. Huntelaar maakte in de 90ste en de 91ste minuut bij een gelijke stand twee belangrijke doelpunten (1-3).

De spits, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Schalke 04, kwam pas in de 89ste minuut in het veld. Voordien had recordaankoop Sébastien Haller Ajax in de zevende minuut op voorsprong gekopt, zijn eerste in Amsterdamse loondienst. Ajax miste vervolgens kans op kans en zag Julio Pleguezuelo voor Twente in de 84ste minuut gelijkmaken.

Ajax had niet voldoende aan 19 doelpogingen voor een tweede treffer, maar werd in de slotfase dus gered door de 37-jarige Huntelaar. De Amsterdammers verstevigen door de zege hun koppositie van de Eredivisie en hebben nu 3 punten meer dan Feyenoord en Vitesse. PSV volgt op 4 punten. Ajax ontvangt zondag tijdens de Klassieker in Nederland Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.

Bundu en Ashimeru niet in selectie Anderlecht, wel Vlap

Anderlecht heeft zijn selectie voor de match van vrijdag in Eupen bekendgemaakt. Mét Vlap, zonder Bundu. Het was nog niet duidelijk of de Nederlander wel de verplaatsing naar de Oostkantons zou maken. Maar door de blessure van Albert Sambi Lokonga zit hij opnieuw in de selectie. Mustapha Bundu van zijn kant ontbreekt. Anderlecht doet in Eupen ook nog geen beroep op aanwinst Majeed Ashimeru. Volgens de laatste berichten van de voetbalbond is de Ghanese huurling van RB Salzburg niet speelgerechtigd. Dat kon de voorbije uren wel nog veranderen, maar dan nog leek het zeer onwaarschijnlijk dat Ashimeru meteen minuten zou maken.

Corona blijft Victor Osimhen (Napoli) parten spelen

Victor Osimhen heeft opnieuw positief getest op het coronavirus. De Nigeriaanse aanvaller (ex-Charleroi) speelde geen wedstrijd meer sinds begin november. Eerst hield een schouderblessure hem aan de kant, daarna was corona de boosdoener. Hij testte begin januari een eerste keer positief bij zijn terugkeer uit vakantie. Osimhen kreeg toen veel kritiek nadat er foto’s opdoken waarop hij feestend te zien is.

De spits, voor wie Napoli vorige zomer een clubrecord van 70 miljoen euro betaalde aan Lille, miste in dit prille jaar al drie competitiematchen door het virus. De club laat weten dat hij later deze week opnieuw wordt getest.

Drie mannen, bij wie favoriet Laporta, blijven over als kandidaat-voorzitter van Barcelona

Joan Laporta, Victor Font en Toni Freixa zijn de drie overgebleven kandidaten om voorzitter te worden van FC Barcelona. Emili Rousaud, die in een eerste fase ook de nodige steun van de socio’s had verzameld, gooide de handdoek in de ring.

Om kandidaat-voorzitter te zijn, was de steun van minstens 2.257 stemgerechtigde socio’s nodig. Dinsdag vielen al vijf kandidaten af die niet aan dat vereiste aantal geraakten, vandaag bevestigde Barcelona dat met Rousaud een zesde kandidaat-voorzitter afhaakte. Hij had nochtans wel het minimumaantal steunbetuigingen gekregen om officieel kandidaat-voorzitter te worden, maar besliste zelf om zich terug te trekken.

Joan Laporta, ex-voorzitter van de club (2003-2010) en favoriet, verzamelde 10.272 handtekeningen waarvan het verkiezingscomité er 9.625 valideerde. Victor Font hield 4.431 gevalideerde stemmen over van zijn 4.713 handtekeningen, Toni Freixa verzamelde 2.822 handtekeningen waarvan er 2.634 werden gevalideerd.

In principe kiezen de zowat 110.000 socio’s van Barcelona op 24 januari een opvolger voor de in oktober opgestapte Josep Maria Bartomeu. Door de coronacrisis kan er wel nog worden geschoven met die datum.

RSC Anderlecht en Telenet stuwen het vrouwenvoetbal vooruit

RSC Anderlecht neemt meer dan ooit een voortrekkersrol in het vrouwenvoetbal. De RSCA Women leiden momenteel ongeslagen het klassement, maar daar stopt de ambitie van de club niet. Voor ambitieuze plannen zijn ambitieuze partners nodig. Telenet schaart zich als main partner achter het project RSCA Women.

“Bij een ambitieuze vrouwenploeg hoort een ambitieuze partner. RSC Anderlecht stelt met veel enthousiasme Telenet voor als nieuwe main partner van het vrouwenvoetbal van paars-wit. Telenet is een partner met een hart voor voetbal en een gedeeld geloof in de maatschappelijke en sportieve kracht van de RSCA Women. Zo zal het zich samen met de club oa richten op een aantal initiatieven die meer inclusie en diversiteit nastreven voor meisjes in het voetbal in Brussel”, klinkt het in persmededeling.

De samenwerking tussen RSC Anderlecht en Telenet loopt voor minstens drie seizoenen en werd vandaag officieel afgetrapt in het Lotto Park met de winnares van de Gouden Schoen Tine De Caigny. De nieuwe shirts zullen zaterdag voor het eerst gedragen worden in een oefenwedstrijd op en tegen AFC Ajax.

Braziliaanse finale in Copa Libertadores

De finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League, gaat tussen de Braziliaanse teams Santos en Palmeiras. Santos plaatste zich voor de eindstrijd na een vlotte 3-0 thuiszege in de return van de halve finales tegen het Argentijnse Boca Juniors. De heenwedstrijd in Argentinië eindigde op 0-0.

Diego Pituca (16.), Yeferson Soteldo (49.) en Lucas Braga (51.) scoorden voor Santos. Boca moest na de uitsluiting van Frank Fabra in de 56e minuut lange tijd verder met een man minder.

In de finale wacht Palmeiras. Het team van de Portugese coach Abel Ferreira verloor dinsdag weliswaar de terugwedstrijd van de halve finale in São Paulo met 0-2 van het Argentijnse River Plate, maar het had de heenmatch in Buenos Aires met 0-3 gewonnen.

Voor Palmeiras wordt het de vijfde finale in de Copa Libertadores. De Brazilianen wonnen de beker nog maar een keer, in 1999. Santos, de ex-club van Pelé en Neymar, aast op een vierde eindzege, na 1962, 1963 en 2011. De finale staat op 30 januari op de planning in het Maracanãstadion in Rio de Janeiro.

Nikola Storm vier weken out

Zoals gevreesd heeft Nikola Storm (26) een scheur in de quadriceps opgelopen. De flankaanvaller van KV Mechelen is vier weken out. Het is de eerste keer sinds hij bij Malinwa speelt dat hij zo lang buiten strijd is. Storm viel vorig weekend geblesseerd uit in de slotfase van de zege tegen Antwerp. (ABD)

Reinaldo Rueda moet opstappen als bondscoach van Chili

De Colombiaan Reinaldo Rueda is niet langer de bondscoach van Chili. Dat heeft de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land gemeld. De 63-jarige Rueda stond sinds begin 2018 aan het hoofd van Chili. Hij nam toen de plaats in van Juan Antonio Pizzi, die opstapte nadat hij met Chili naast kwalificatie voor het WK in Rusland greep. Rueda leidde Chili onder meer naar een vierde plaats op de Copa America van 2019.

Rueda had al heel wat ervaring als bondscoach en had eerder Colombia, Honduras en Ecuador onder zijn hoede. Hij was erbij op de WK’s van 2010 (met Honduras) en 2014 (met Ecuador).

De Chileense bond laat weten op zoek te gaan naar een opvolger, die Chili naar het WK van 2022 in Qatar moet loodsen. Chili begon aarzelend aan de Zuid-Amerikaanse kwalificaties en staat na vier (van de achttien) speeldagen pas op de zesde plaats met vier punten.