Football Talk. Cristiano Ronaldo opnieuw in selectie Man U - Burnley en Kompany pakken koppositie in Championship

Cristiano Ronaldo opnieuw in de kern bij Manchester United

Cristiano Ronaldo zit na een tijdelijke verbanning opnieuw in de wedstrijdselectie van Manchester United voor het Europa League-duel van donderdag tegen Sheriff Tiraspol, zo bevestigde United-coach Erik ten Hag tijdens het persmoment. “Hij was er één wedstrijd niet bij en nu zit hij weer in de selectie”, vertelde Ten Hag.

Dinsdag trainde CR7 opnieuw mee met het eerste elftal van United. De 37-jarige Portugees werd door coach Erik ten Hag uit de kern verwijderd na zijn weigering om in te vallen in de 2-0 competitiezege van vorige week woensdag tegen Tottenham. Hij vertrok bovendien voor het einde van de match al op Old Trafford. Ronaldo miste zo de topper bij Chelsea (1-1) afgelopen weekend. Hij trainde intussen individueel.

Bij de vorige vier Europese wedstrijden van Manchester United stond hij in de basis. In de Premier League mocht hij nog maar twee keer starten.

Chelsea stelt met Laurence Stewart technisch directeur aan

Laurence Stewart verlaat de Franse eersteklasser AS Monaco, het team van hoofdcoach Philippe Clement en belofteninternational Eliot Matazo, om bij de Engelse topclub Chelsea als technisch directeur aan de slag te gaan,.

Stewart maakt de overstap eens zijn verplichtingen bij de Monegasken tot een einde zijn gekomen. Pas op het einde van de komende wintermercato vertrekt hij richting de Britse hoofdstad.

Ook in Monaco is hij aan de slag als technisch directeur, in Londen zal zijn focus op het voetbal wereldwijd komen te liggen. Chelsea is dan ook van plan zijn voetbalnetwerk uit te breiden en Stewart lijkt daarvoor de geknipte man. Sinds juni 2020 is hij voor AS Monaco aan de slag, voordien werkte hij onder meer voor Red Bull Soccer International en Manchester City, twee pioniers op het vlak van voetbalholdings met daarin meerdere clubs. AS Monaco is dan weer aandeelhouder bij Cercle Brugge.

“Ik kijk ernaar uit om voor Chelsea te werken. Ik wil hen helpen om een wereldwijde sportorganisatie van topniveau op te bouwen”, aldus Stewart. “Dat doen we door op het veld al onze wedstrijden te winnen en daarnaast carrièremogelijkheden voor onze talenten te creëren.”

Burnley en Kompany pakken koppositie na 1-0-zege tegen Norwich

Het Burnley van coach Vincent Kompany is de nieuwe leider in de Championship, de Engelse tweede klasse. De Clarets pakten dinsdag een late 1-0-zege tegen Norwich City. Door de overwinning telt Burnley 32 punten na 17 speeldagen. Queens Park Rangers is de eerste achtervolger met 30 punten na 16 speeldagen.

Een penaltydoelpunt van Jay Rodriguez (82.) volstond voor de zege voor Kompany en co tegen Norwich. Van Belgische zijde was er een basisplaats voor Anass Zaroury. Hij werd in het slot afgelost door Samuel Bastien. Ook Manuel Benson viel in. Zaterdag neemt Burnley, dat nog maar een keer verloor dit seizoen, het op tegen Reading.

Lamkel Zé moet gaan praten met Antwerp

Didier Lamkel Zé heeft een bijzondere straf gekregen voor zijn uitlatingen - enkele weken geleden - aan het adres van zijn ex-ploeg Antwerp. Het Disciplinair Comité legt hem een voorwaardelijke schorsing van twee wedstrijden op, die bij een nieuwe overtreding in het komende jaar in werking zal treden. Maar dat is het niet het enige. Het Disciplinair Comité legde namelijk ook een alternatieve sanctie op: “Een ontmoeting met supporters en officiële vertegenwoordigers van Antwerp.” Laat dat net het laatste zijn wat de Kameroener van KV Kortrijk wil. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (IVDA)

Drie wedstrijden schorsing voor Gueye (KV Kortrijk)

Pape Gueye kent zijn straf na zijn slag in het gezicht van Westerlo-speler Perdichizzi. De Senegalees wordt door het Disciplinair Comité vier weken geschorst, waarvan drie weken effectief. De boomlange spits kreeg eveneens een boete van 3.500 euro. (IVDA)

Arnstad (Anderlecht) kijkt aan tegen vier wedstrijden schorsing

Het bondsparket vraagt een effectieve schorsing van vier wedstrijden voor Kristian Arnstad. Hij riskeert ook een boete van 4.000 euro. De 19-jarige Noor werd vorige week donderdag in het competitieduel op het veld van Zulte Waregem (3-2 verlies) na 72 minuten uitgesloten door scheidsrechter Laforge na een elleboogstoot aan Madou Tambedou.

Leander Dendoncker krijgt Unai Emery als coach bij Aston Villa

Aston Villa, de club van Rode Duivel Leander Dendoncker, heeft de Unai Emery aangesteld als nieuwe trainer. Hij volgt er de vorige week ontslagen Steven Gerrard op. De 50-jarige Emery komt over van Villarreal, waarmee hij in 2021 de Europa League won. De Spanjaard zat eerder op de bank bij onder meer Arsenal, PSG, Sevilla, Spartak Moskou en Valencia. Hij begint op 1 november bij Aston Villa eens zijn werkvergunning is goedgekeurd.

Aston Villa zette afgelopen donderdag Steven Gerrard aan de deur. De voormalige Engelse international en Liverpool-icoon kreeg de bons na een 3-0 nederlaag bij Fulham. Na twaalf speeldagen staat het team veertiende in de Premier League met 12 punten. Dendoncker was onder Gerrard veelal bankzitter.

Dessers mist strafschop en verliest kelderkraker

Het zat niet mee voor Cyriel Dessers. De spits van Cremonese miste al na zeven minuten in de partij tegen hekkensluiter Sampdoria een strafschop. Tot overmaat van ramp scoorde Sampdoria wel (0-1) via ex-Genk-speler Omar Colley, en dus springen zij over Cremonese dat nu alleen laatst staat met amper vier punten na elf speeldagen. De teller van Dessers staat op twee goals in de Serie A.

Sobol verlengt zijn contract bij Club Brugge tot 2025

Na onder anderen Simon Mignolet, Hans Vanaken, Brandon Mechele en Clinton Mata heeft ook Eduard Sobol zijn contract bij Club Brugge verlengd. De linksachter uit Oekraïne zette zijn krabbel onder een verbintenis tot 2025. Sobol, een Oekraïens international, kwam in de zomer van 2019 naar Club en speelde ondertussen al 121 matchen voor blauw-zwart. Een vaste waarde is hij echter niet onder Carl Hoefkens. Op links komt hij in de pikorde na Tajon Buchanan en Bjorn Meijer.

Chelsea en Man United houden elkaar in bedwang met elk een doelpunt in het slot

Chelsea en Manchester United hebben elkaar in bedwang gehouden. Nadat ze elk een doelpunt maakten in het slot, gaf het scorebord op Stamford Bridge na affluiten 1-1 aan.

Man United, waar Erik ten Hag Cristiano Ronaldo buiten de selectie had gelaten om disciplinaire redenen, leek af te stevenen op een late nederlaag nadat Jorginho een penalty had benut namens de Blues. Toch was het laatste woord voor de Red Devils via Casemiro.

Beide teams blijven elkaar op de hielen zitten in de tussenstand van de Engelse eerste klasse. Chelsea is vierde met 21 punten, Man U heeft een punt minder op de vijfde plaats.

Liverpool onderuit bij Nottingham Forest

Na twee opeenvolgende zeges heeft Liverpool in de Premier League weer de zure smaak van de nederlaag geproefd. Op het veld van promovendus Nottingham Forest ging de ploeg van Jürgen Klopp met 1-0 onderuit. Taiwo Awoniyi - Nigeriaan met een verleden bij onder meer Liverpool, Moeskroen en AA Gent - tekende voor het enige doelpunt van de match. Onze landgenoot Orel Mangala mocht in de slotfase invallen voor Cheikhou Kouyaté, ex-Anderlecht.

In de stand blijft Liverpool door de nederlaag hangen op een teleurstellende zevende plaats, op elf punten van leider Arsenal.

Daum (ex-Club) heeft longkanker

Minder positief nieuws uit Duitsland: voormalig trainer Christoph Daum (68) voert een strijd tegen longkanker. Daum was tijdens het seizoen 2011-12 nog enkele maanden aan de slag bij Club Brugge, waar hij in november 2011 het roer overnam van de Nederlander Adrie Koster. Onder zijn bewind eindigde Club toen als tweede, op vier punten van landskampioen Anderlecht. Volgens blauw-zwart heeft de Duitser laten weten “dat de behandelingen goed aanslaan”.

Noa Lang en Vincent Janssen in WK-voorselectie Oranje

Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn voorselectie bekendgemaakt voor het WK. Daarbij Noa Lang (Club Brugge) en Vincent Janssen (Antwerp). Beiden behoren tot de lijst van 39 spelers, die mogen hopen op een plaatsje.

Yannick Ferrera nieuwe coach van Omonia

Yannick Ferrera heeft een nieuwe job gevonden. Onze landgenoot gaat aan de slag bij het Cypriotische Omonia. Begin januari eindigde zijn samenwerking met Al-Fateh, uit Saudi-Arabië. In het verleden was Ferrera al aan de slag bij Charleroi, STVV, Standard, KV Mechelen en Waasland-Beveren. Omonia staat voorlopig op een zevende plek in Cyprus.

Steven Gerrard ontslagen bij Aston Villa

Aston Villa heeft donderdagavond na een 3-0-nederlaag bij Fulham zijn trainer Steven Gerrard bedankt voor bewezen diensten. Dat deelde de club van Leander Dedoncker, die een halfuur voor tijd mocht invallen, kort na de wedstrijd van de twaalfde speeldag mee.

“We bedanken Steven voor zijn harde werk en betrokkenheid. We wensen hem het beste in de toekomst”, klinkt het in een korte verklaring.

De 42-jarige Gerrard had sinds november vorig jaar het roer in handen bij Aston Villa. Voordien was hij drie jaar lang hoofdcoach van het Schotse Rangers, nadat hij zijn trainersloopbaan was gestart bij de jeugd van zijn ex-club Liverpool.

Vorig seizoen leidde Gerard Aston Villa naar een veertiende plaats. Nu is de club met negen punten uit elf wedstrijden zeventiende en op drie na laatste in de Premier League. Alleen op basis van het aantal gemaakte doelpunten staan ‘The Villans’ nog net boven de degradatiestreep.

Gerrard is al de vierde trainer in de Premier League die dit seizoen zijn boeltje moet pakken. Eerder overkwam het Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea) en Bruno Lage (Wolverhampton).

William Balikwisha langer bij Standard

William Balikwisha heeft zijn contract bij Standard verlengd tot medio 2025. De vorige verbintenis van de 23-jarige middenvelder liep komende zomer af. Balikwisha, oudere broer van Antwerp-speler Michel-Ange, leek tot voor dit seizoen nooit te zullen doorbreken in Luik, maar groeide onder Ronny Deila onverwacht uit tot een basisspeler. Zo scoorde hij vorige maand nog in de 3-0-overwinning op Club Brugge. Standard en de speler waren al enige tijd in gesprek over een nieuw contract en die onderhandelingen werden vandaag succesvol afgerond. Over de situatie rond de verbannen Selim Amallah is er geen nieuws. De Marokkaanse international traint nog altijd bij de U23. (BFA)

