Football Talk. Cristante (AS Roma) krijgt schorsing voor godslastering - Voetbalstadions in Londen gaan weer op slot

Regels rond gebruik van pyrotechnisch materiaal verscherpt

De regels die het gebruik van pyrotechnisch materiaal in voetbalstadions verbieden, zijn aangescherpt. De wijziging van het bondsreglement werd vandaag goedgekeurd door de algemene vergadering van de Pro League. Daardoor zal zowat elke vuurpijl of rookbom aanleiding kunnen geven tot een sanctie.

Tot twee seizoenen geleden kon het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de tribunes enkel bestraft worden als het wedstrijdverloop mogelijks werd beïnvloed. Sinds vorig seizoen moet het Bondsparket altijd overgaan tot vervolging als er een vuurpijl op het veld of in de neutrale zone terechtkomt. Elke blessure die door vuurpijlen of rookbommen veroorzaakt wordt in het stadion geeft aanleiding tot vervolging.

De Pro League scherpt die regels nu opnieuw aan, want voegt ook materiële schade door pyrotechnisch materiaal toe als een reden voor vervolging van een voetbalclub. Daarnaast hoeft het wedstrijdverloop niet langer uitdrukkelijk beïnvloed te zijn, geldt elke vertraging van de wedstrijd als een grondslag voor disciplinaire vervolging en is het werpen van projectielen al voldoende om vervolgd te worden.

Het komt nog steeds de bondsprocureur toe om op basis van het verslag van de match delegate over te gaan tot vervolging. Het Bondsparket maakt een dossier aanhangig bij het Disciplinair Comité. Boetes kunnen oplopen tot 5.000 euro. Wanneer de match (tijdelijk) stilgelegd is, zijn er zwaardere straffen voorzien tot wedstrijden achter gesloten deuren.

Voetbalstadions in Londen gaan weer op slot

De terugkeer van een beperkt aantal fans bij de thuiswedstrijden van de Londense clubs in de Premier League is van korte duur geweest. Vanaf woensdag is de Engelse hoofdstad weer ingedeeld in het derde risiconiveau vanwege een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. In ‘Tier 3' is bij sportwedstrijden en andere live-evenementen geen publiek welkom.

Vanaf 2 december mochten er bij de wedstrijden in Londen in de Premier League maximaal 2000 toeschouwers naar binnen. Dat aantal past bij het tweede risiconiveau. In fase 1 mogen maximaal 4000 bezoekers de voetbalduels op het hoogste profniveau bijwonen.

Door de aangepaste maatregel dienen Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal, West Ham United, Crystal Palace en Fulham hun thuiswedstrijden weer achter gesloten deuren af te werken. Liverpool, Everton, Southampton en Brighton zijn nu nog de enige clubs in de Premier League die publiek mogen toelaten.

Volledig scherm Fans van Arsenal. © Photo News

Cristante (AS Roma) krijgt schorsing voor godslastering

Bryan Cristante, middenvelder van AS Roma, is voor een wedstrijd geschorst wegens blasfemie (godslastering). Dat maakte de Italiaanse liga bekend.

De 25-jarige international krijgt de sanctie voor een vloek die hij afgelopen zondag liet ontsnappen na een owngoal in de competitiematch tegen Bologna. Bij een 0-3 voorsprong maakte Cristante een eigen doelpunt, waarna hij in het lege stadion duidelijk hoorbaar een “godslasterlijke uitdrukking” gebruikte. Roma won uiteindelijk met 1-5.

Door schorsing mist Cristante de competitiewedstrijd van donderdag in Rome tegen Torino. De speler van AS Roma is zeker niet de eerste voetballer in Italië die voor godslastering wordt geschorst. Onder meer Gianluigi Buffon ging hem voor.

Volledig scherm Bryan Cristante. © Photo News

Ex-voetballers kunnen versnelde opleiding tot scheidsrechter volgen

Om het tekort aan elitescheidsrechters weg te werken, biedt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voormalige profvoetballers een versnelde opleiding aan om profwedstrijden in goede banen te kunnen leiden. “Met hun fysieke conditie en speldoorzicht moeten ex-profspelers in staat zijn deze stap snel te zetten”, klinkt het in een communiqué.

Ex-profspelers worden vaak trainer, teammanager, analist of zelfs makelaar, maar slechts zelden zetten ze de stap naar arbitrage. Het Referee Department van de KBVB ziet in deze voormalige voetballers nochtans de perfecte profielen om het nijpend tekort aan refs weg te werken. “In navolging van onze buurlanden, Nederland, Frankrijk en Engeland heeft de KBVB beslist om voormalige profvoetballers de mogelijkheid te bieden een versnelde opleiding te volgen met als doel elitescheidsrechter te worden”, klinkt het.

Het project - Enhanced Promotion Pathway genaamd - geeft ex-profs de kans om actief te blijven in het voetbal. Normaal duurt het zeven jaar om een profscheidsrechter op te leiden, maar voormalige voetballers kunnen in drie jaar tijd een volwaardige elitescheidsrechter worden. “De uitstekende fysieke conditie en spelinzicht geeft ex-profspelers een voorsprong op andere beginnende scheidsrechters”, aldus de KBVB. “Dat betekent allerminst dat ze essentiële stappen in de opleiding kunnen overslaan.”

Deze toekomstige scheidsrechters starten met de beginnerscursus en moeten hun eerste jaar slagen voor het examen over de spelregels. Aan het einde van dat eerste jaar is het de bedoeling dat ze al scheidsrechter zijn op het hoogste regionale amateurniveau. Als ze hun doelstellingen bereiken, zullen deze scheidsrechters worden bevorderd en zullen zij in hun tweede jaar in de nationale amateurafdelingen actief zijn. Als het traject foutloos doorlopen wordt, zullen ze in staat zijn om in de hoogste amateurafdeling wedstrijden te leiden vanaf hun derde opleidingsjaar. Het uiteindelijke doel is dat deze scheidsrechters vanaf het vierde jaar kunnen worden aangeduid voor wedstrijden uit het profvoetbal.

Net zoals alle andere scheidsrechters, zullen ook zij deelnemen aan fysieke en theoretische trainingen. “Zij zullen gedurende hun gehele opleiding intensief gecoacht en opgevolgd worden. En zij zullen even streng beoordeeld worden. De kwaliteit blijft nog altijd het doorslaggevende criterium”, benadrukt de KBVB.

Er gelden strikte voorwaarden voor de versnelde opleiding. Zo mag de kandidaat maximaal 33 jaar oud zijn, moet die minstens vijf jaar profvoetballer geweest zijn en mag de laatste wedstrijd niet langer dan drie jaar geleden zijn. Wie aan deze voorwaarden voldoet, kan onmiddellijk van start gaan.

Reviewcommissie laat Teuma (Union) vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft op basis van de tv-beelden van de veertiende speeldag in 1B beslist Union-aanvoerder Teddy Teuma te laten vervolgen door het Bondsparket.

De fase waarvoor Teuma nu alsnog een schorsing moet vrezen, deed zich voor op het halfuur van de competitiewedstrijd tussen Lommel en Union (0-1). De middenvelder van de 1B-leider kwam zonder kaart weg voor een zware tackle op het scheenbeen van aanvaller Moreno. Een foute beoordeling van scheidsrechter Denil, zo vindt de Reviewcommissie, die voor dit soort fases een rode kaart verwacht.

Door de tussenkomst van de Reviewcommissie zal het Bondsparket de fase voor het Disciplinair Comité brengen. Die bepaalt in eerste aanleg de strafmaat. Een eventuele schorsing zal ten vroegste gelden voor de verplaatsing naar Deinze (22 januari). In de thuismatch tegen Westerlo komend weekend zal Teuma nog in actie mogen komen.

Servische voetbalbond zet bondscoach Tumbakovic aan de deur

De Servische voetbalbond (SRB) heeft de samenwerking beëindigd met bondscoach Ljubisa Tumbakovic. Hij betaalt de prijs voor het missen van de EK-eindronde.

Vorige maand verloor Servië in de play-offs na strafschoppen van Schotland. De 68-jarige Tumbakovic was anderhalf jaar in dienst bij Servië. De voetbalbond wil nog voor het einde van het jaar een opvolger aanduiden.

Volledig scherm Ljubisa Tumbakovic. © AFP

Seraing niet akkoord met drie speeldagen schorsing voor Mikautadze

Seraing is het niets eens met de schorsing van vier speeldagen (waarvan drie effectief) die het Bondsparket maandag heeft voorgesteld als minnelijke schikking aan 1B-topschutter Georges Mikautadze. Club en speler zullen dinsdag voor het Disciplinair Comité verschijnen, zo bevestigden de Luikenaars.

Mikautadze haalde het einde van de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen RWDM niet. In de slotminuten voorkwam Ruyssen een hoekschop voor Seraing met een glijdende tackle. De opzittende Mikautadze sprong over de RWDM-verdediger, maar liet zijn linkerbeen hangen en landde met de studs naar beneden op Ruyssen. De scheidsrechter bestrafte de 1B-topschutter met een rode kaart.

De topschutter in 1B zou daardoor wel eens een poosje geschorst kunnen zijn. Het Bondsparket eist een schorsing van vier speeldagen (waarvan drie speeldagen effectief) en een boete van 2.000 euro (waarvan 1.750 euro effectief). Seraing is niet akkoord, waardoor het Disciplinair Comité zich dinsdag over de strafmaat zal buigen

Volledig scherm © BELGA

Eén week schorsing met uitstel voor Gélin (Antwerp)

Antwerp hoeft Jérémy Gelin de komende dagen niet te missen. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de verdediger van de Great Old maandag een speeldag schorsing met uitstel en een voorwaardelijke boete van 500 euro voorgesteld als minnelijke schikking voor zijn rode kaart tegen Club Brugge.

Antwerp moest in de topper op de Bosuil al na 15 minuten met een man minder voort. Gelin trok De Ketelaere aan de schouder onderuit om hem een vrije doorgang naar het doel van keeper Beiranvand te ontzeggen. Scheidsrechter Laforge duwde de centrale verdediger - nochtans niet de laatste verdediger - prompt de rode kaart onder de neus.

Als de Great Old ingaat op het schikkingsvoorstel van het Bondsparket moet Gelin geen wedstrijd missen, al hangt er hem een jaar lang wel een automatische schorsing van één speeldag boven het hoofd. Mocht Antwerp op volledige vrijspraak rekenen, moeten ze dinsdag voor het Disciplinair Comité verschijnen.

Ook voorwaardelijke schorsing voor Voet (KV Mechelen)

Het bondsparket heeft ook voor Siemen Voet een week schorsing met uitstel gevraagd. Een voorstel dat KV Mechelen gaat aanvaarden. Malinwa kan dus beroep doen op de youngster tegen zijn moederclub Club Brugge. Voet liep zondag tegen een rode kaart aan, nadat hij de doorgebroken Koita als laatste man tegen de grond werkte.

Kimmich opnieuw op groepstraining bij Bayern München

Joshua Kimmich heeft maandag voor het eerst sinds begin november weer deelgenomen aan de groepstraining bij Bayern München. De 25-jarige international is voldoende hersteld van een operatie aan de meniscus in zijn rechterknie. De Duitse recordkampioen verwacht dat Kimmich na de korte winterstop weer inzetbaar is.

De middenvelder raakte in de gewonnen topper tegen Borussia Dortmund (3-2) zelf geblesseerd bij een overtreding op aanvaller Erling Haaland. Kimmich kreeg een gele kaart en verliet strompelend het veld.

Bayern speelt nog twee competitiewedstrijden tot de winterstop: thuis tegen VfL Wolfsburg en uit bij Bayer Leverkusen. Op 3 januari hervat de winnaar van de Champions League de wedstrijdenreeks in de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen FSV Mainz 05.

Volledig scherm Kimmich begin november. © Martin Meissner/Pool AP/dpa