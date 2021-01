Football Talk. Coutinho met succes onder het mes - STVV heeft Dion Cools in het vizier

Barcelona moet Coutinho drie maanden missen na knieoperatie

Philippe Coutinho werd met succes geopereerd aan de linkerknie. Dat maakte zijn club, FC Barcelona, bekend. Barça zal Coutinho zo’n drie maanden moeten missen.

De 28-jarige Braziliaan viel dinsdag in de competitiewedstrijd tegen Eibar (1-1) even na het uur in voor Miralem Pjanic, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. Hij liep in de toegevoegde tijd van de wedstrijd een meniscusblessure op.

Coutinho vervoegt bij Barça in de lappenmand Ansu Fati en Gerard Piqué, beiden ook langdurig out met een knieblessure.

Dit seizoen was Coutinho tot dusver goed voor drie doelpunten en twee assists in in totaal veertien wedstrijden. In La Liga staat Barcelona voorlopig op een eerder tegenvallende zesde plaats met 25 punten uit vijftien duels.

Barcelona gaat morgen op bezoek bij Huesca, de hekkensluiter van La Liga.

STVV heeft Dion Cools in het vizier

Dion Cools (24), verdediger van Midtjylland met een verleden bij OH Leuven en Club Brugge, staat dichtbij STVV. Peter Maes gaf al aan dat hij nog een extra speler voor de rechterflank erbij wil. Caufriez, voor langere tijd geschorst, verdrong eerder Sankhon van die positie. (FKS)

Interesse uit midden- oosten voor Mercier

Buitenlandse media melden dat clubs uit Qatar en Saudi-Arabië Xavier Mercier (31) willen losweken bij OHL. De Franse middenvelder, goed voor vier goals en een dozijn assists dit seizoen, ligt nog tot juni 2022 onder contract bij OHL. Een andere bron meldt belangstelling van “een Belgische topclub” voor Mercier. Bij OHL houden ze de lippen stijf op mekaar. (HML)

FC Keulen lijdt minstens 40 miljoen euro omzetverlies door coronacrisis

Bundesliga-club FC Keulen heeft bloedrode jaarcijfers bekendgemaakt. Als gevolg van de coronacrisis moet het team van onze landgenoot Sebastiaan Bornauw op z’n minst 40 miljoen euro minder omzet inboeken, tussen maart 2020 en het einde van het lopende seizoen. Een faillissement is voorlopig wel niet aan de orde.

Algemeen manager Alexander Wehrle zei aan Bild dat het exacte omzetverlies zal afhangen van het tijdstip waarop fans opnieuw toegelaten worden bij wedstrijden. Dat wordt in Duitsland voor april al zeker niet meer verwacht. Wehrle gaf aan te hopen aan het einde van het seizoen, na een deel van de vaccinaties en met behulp van sneltests, opnieuw supporters te mogen verwelkomen.

De manager van de Geitenbokken benadrukte wel dat indien de competitie kan uitgespeeld worden de club niet in de problemen zal komen. De tv-gelden zijn ook in Duitsland voor veel clubs de redding in financieel barre tijden.

FC Keulen kende ook sportief een moeilijke eerste seizoenshelft. Bornauw en co staan na dertien speeldagen vijftiende in de tussenstand met elf punten. Nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks uit de Bundesliga. Nummer zestien speelt barrageduels. Keulen speelt zaterdagnamiddag op de veertiende speeldag thuis tegen Augsburg, de nummer elf.

Real Betis mist drie ervaren pionnen in stadsderby door coronabesmetting

Real Betis Sevilla kan straks tijdens de stadsderby in La Liga tegen FC Sevilla niet beschikken over Joaquin, Andrés Guardado en Martin Montoya. Het drietal liep een coronabesmetting op.

De groenhemden, momenteel tegenvallend tiende in de tussenstand, maakten bekend dat de drie spelers in goede gezondheid verkeren en hun isolatie thuis uitzitten.

De 39-jarige Joaquin, een buitenspeler, is de kapitein van Betis. Het clubicoon, ook 52-voudig Spaans international, keerde in 2015 terug naar zijn opleidingsclub. Op bijna (voetbal)pensiongerechtigde leeftijd is hij nog steeds basisspeler bij het team van coach Manuel Pellegrini. De 34-jarige Guardado, een Mexicaanse centrale middenvelder, maakte in 2017 de overstap van PSV. De 29-jarige Montoya, een rechtsachter, kwam pas vorige zomer over van Brighton

Hasselbaink (ex-Antwerp) keert terug als trainer bij Burton Albion in League One

Jerrel ‘Jimmy Floyd' Hasselbaink gaat voor de tweede keer aan de slag als hoofdtrainer van Burton Albion. De 48-jarige Nederlander moet de hekkensluiter van de League One, het derde niveau van Engeland, voor degradatie behoeden. Hasselbaink promoveerde in 2015 met Burton Albion vanuit League 2.

Hasselbaink zat twee ruim jaar zonder werk sinds zijn vertrek bij het Engelse Northampton Town FC. De oud-aanvaller van onder meer Chelsea, Atlético Madrid en het Nederlands elftal had eerder Queens Park Rangers onder zijn hoede. Hij begon zijn loopbaan als hoofdtrainer in 2013 bij Antwerp, waar hij een jaar bleef.

Feyenoord haalt spits uit Argentinië

Feyenoord rekent in het nieuwe jaar op aanvaller Lucas Pratto. De 32-jarige Argentijn wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Argentijnse topclub River Plate. Pratto moet het spitsenprobleem bij de Rotterdammers oplossen.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat wilde er absoluut een spits bij. Hij zag de voorbije maanden Nicolai Jørgensen sukkelen met zijn vorm, Robert Bozenik ligt al een tijd in de lappenmand.

Pratto, die als prof debuteerde bij grote rivaal Boca Juniors, was dit seizoen geen basisspeler van River Plate. De vijfvoudig Argentijns international speelde eerder in Europa voor het Noorse FC Lyn en het Italiaanse Genoa.

Frank Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord, verwacht dat Pratto snel inzetbaar zal zijn. Feyenoord hervat de Eredivisie volgende week zondag met een uitwedstrijd bij de buren. “Met de komst van een ervaren spits als Lucas voegen we een extra aanvallende optie toe aan de selectie die er meteen kan staan”, reageerde de Deen op de clubwebsite. “Iets dat zeer welkom is met het oog op de aanstaande, belangrijke seizoenshervatting en de ambities die we voor dit seizoen hebben. Goed voor Feyenoord dat we op deze manier onze selectie voor de rest van het seizoen nog hebben kunnen versterken.”

Feyenoord staat na veertien speeldagen in de Eredivisie derde met 29 punten. Dat zijn er vijf minder dan koploper Ajax.

