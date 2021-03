Football Talk. Corona blijft voor onrust zorgen in Serie A - Vlap heeft nieuwe T1 - Walsh langer bij KV Mechelen

Sandy Walsh verlengt tot 2025 bij KV Mechelen

Sandy Walsh (25) heeft zijn contract bij KV Mechelen verlengd tot 2025. De Nederlands-Belgische verdediger kwam in oktober naar Malinwa als transfervrije speler. In 19 matchen zorgde hij voor 3 goals en 3 assists. Hij stond ook al 18 keer in de basis.

“Ik ben hier direct goed ontvangen in een geweldige groep. Ik ben hier op mijn gemak”, zegt Walsh, ex-Genk en Zulte Waregem. “Toen het voorstel kwam om voor een langere periode te blijven, is er geen moment twijfel geweest. Nu kunnen tekenen tot 25, een belangrijk getal voor de club en de fans, voelt fantastisch. Ik wil een echte Kakker worden.”

Sportief directeur Tom Caluwe vult aan: “Sandy is niet alleen aan een sterk seizoen bezig, hij heeft zich ook vanaf dag één perfect ingepast binnen de groep. Deze verlenging voor 4 jaar toont dat er geloof is van beide kanten.”

Corona bij staflid van Juventus, duel tussen Lazio en Torino is onzeker

Het coronavirus blijft in de Serie A voor onrust zorgen. Gisteravond maakte Juventus bekend dat een staflid positief testte op Covid-19. De betrokken persoon zit intussen thuis in isolatie. Trainingen en wedstrijden kunnen, mits het volgen van de opgelegde protocols, gewoon plaatsvinden. Vanavond (om 20u45) ontvangt de Italiaanse kampioen promovendus Spezia.

Eerder vandaag staat normaal gesproken Lazio-Torino op het programma. Die wedstrijd wordt zeer waarschijnlijk uitgesteld. De selectie van Torino zit door een corona-uitbraak van vorige week nog in isolatie tot middernacht. De wedstrijd van vorig weekend tegen Sassolo werd ook al uitgesteld.

Volledig scherm Juventus-coach Andrea Pirlo. © Photo News

Liverpool-Leipzig op neutraal terrein

De terugwedstrijd tussen Liverpool en Leipzig in de Champions League zal hoogstwaarschijnlijk in Boedapest gespeeld worden en niet op Anfield. Als de wedstrijd toch in Engeland gespeeld zou worden, moet Leipzig bij terugkeer in quarantaine. De Uefa zocht daarom naar een alternatief. Rotterdam was ook een mogelijkheid, maar dat zag de Nederlandse overheid niet zitten.

Frank Kramer wordt coach van Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld heeft Frank Kramer aangesteld als nieuwe trainer. Hij volgt bij de promovendus de ontslagen Uwe Neuhaus op.

De 48-jarige Kramer ondertekende bij de club van Nathan de Medina en Anderlecht-huurling Michel Vlap een contract tot 30 juni 2023.

Arminia Bielefeld is na 22 gespeelde wedstrijden met 18 punten op twee na laatste in de Bundesliga. Alleen Mainz (17 ptn) en Schalke (9 ptn) doen het nog slechter. In de voorbije vijf wedstrijden pakte Bielefeld slechts één punt. Afgelopen weekend werd met 3-0 verloren bij Dortmund. Kramer heeft een verleden als coach bij de Duitse nationale jeugdploegen en hij zat ook (korte tijd) op de bank bij Hoffenheim en Düsseldorf.

De nieuwe coach debuteert zondag met een thuismatch tegen Union Berlijn, zevende in de stand.

Volledig scherm Frank Kramer. © EPA

Todibo wil niet terugkeren naar Barcelona

Jean-Clair Todibo wordt nu uitgeleend aan het Franse OGC Nice maar is nog altijd eigendom van FC Barcelona. Todibo zelf keert liever niet terug naar de Blaugrana. Bij Nice is Todibo onbetwist basisspeler, zeker met de blessure van Dante (ex-Standard en Charleroi). De Zuid-Fransen hebben een aankoopoptie van 8,5 miljoen euro. De toekomst van de jonge verdediger ligt dus voor een groot deel in hun handen.

Volledig scherm © Photo News

Liverpool-legende Ian St John sterft op 82-jarige leeftijd

Liverpool heeft het overlijden van voormalig aanvaller Ian St John meegedeeld. De Schot stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Hij was al een tijd ziek.

St John speelde tussen 1961 en 1971 in totaal 425 wedstrijden voor de Reds, waarin hij 118 keer scoorde. Zijn meest iconische treffer was de winning goal in de verlengingen van de FA Cup-finale van 1965 tegen Leeds United (2-1).

St John hielp Liverpool in zijn eerste seizoen bij de club, 1961-1962, aan promotie naar de hoogste klasse. In 1964 en 1966 pakte hij de Engelse landstitel met de Reds.

Liverpool had in 1961 een toenmalig recordbedrag van 37.500 pond (43.300 euro) bij het Schotse Motherwell neergelegd voor de spits.