Football Talk. Coopman (even) out bij Antwerp - Eerste vrouwelijk bestuurslid voor Beerschot

Europa League Ex-Anderlecht­spe­ler Kemar Roofe krijgt rood na doodschop op het hoofd van doelman, duel tussen Rangers en Slavia ontspoort

8:25 Hij deed het niet bewust. Maar dat neemt niet weg dat Kemar Roofe (28) terecht met donkerrood van het veld gestuurd werd. De ex-speler van Anderlecht pakte namelijk uit met een karatetrap op het hoofd van Slavia Praag-doelman Ondrej Kolar. De Rangers incasseerden even later nog een rode kaart en er was ook sprake van racisme.