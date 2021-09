Football Talk. "Constructieve gesprekken" over contractverlenging De Ketelaere - Van Gaal steelt al meteen de show bij Oranje

“Constructieve gesprekken” over contractverlenging De Ketelaere

Club Brugge wil langer door met zijn goudhaantje. De gesprekken over een contractverlenging met Charles De Ketelaere (20) lopen. Die verlopen constructief, aldus CDK zelf op een persconferentie bij de nationale U21. “Er moeten nog wat zaken geregeld worden, maar het is de bedoeling dat alles in orde komt.”

De huidige overeenkomst van De Ketelaere loopt tot medio 2023. Hij kwam daarnaast nog eens terug op de pijnlijke 6-1-nederlaag van Club bij AA Gent. Die heeft er ook bij De Ketelaere in gehakt. “Het is voor het eerst dat ik als profvoetballer zo zwaar verlies. Het kwam dan ook hard en vooral onverwacht aan, zeker aangezien je bij Club elke wedstrijd wil winnen. Achteraf was iedereen natuurlijk aangeslagen, maar we hebben op een constructieve manier meteen naar oorzaken gezocht. We zullen de volgende match gewoon weer vol voor de winst gaan, zo zit elke speler bij ons in mekaar.” (SVL/NP)

Van Gaal steelt al meteen de show bij Oranje

Vandaag zit de nieuwe bondscoach van Oranje voor het eerst op de bank. Zoals u weet heet die Louis van Gaal, en zijn diens persconferenties altijd goed voor amusante tv. Een Scandinavische journalist pookte het vuur meteen aan.

“Hoeveel Noorse spelers zou u opstellen bij het Nederlandse elftal?”

Van Gaal bekeek de journalist met een schuin oog. Liet een stilte vallen. “Ik ga even hun team af, is dat goed?”, terwijl zijn ogen van links naar rechts schoten, in de lucht kijkend naar een virtueel tactisch bord. “Eén... twee... drie... vier... Vijf spelers. Ik begrijp dat je deze vraag stelt om mij in verlegenheid te brengen. Je wil me doen zeggen dat we veel sterker zijn. Dat doe ik niet.” ‘King Louis’ is terug en Oranje krijgt op slag meer kleur. Nu nog op het veld. Nederland staat voorlopig op een gedeelde tweede plaats in zijn kwalificatiepoule, na zeges tegen voetbaldwergen Gibraltar en Letland, maar verlies tegen Turkije. Binnen één week zal Oranje meer weten over de kansen op WK-kwalificatie. (NVK)

