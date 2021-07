Football Talk. Concurrentie voor Bongonda (als die blijft): RC Genk haalt Mike Trésor terug naar België

RC Genk haalt Mike Trésor terug naar België

Racing Genk versterkt zich met de linkervleugelaanvaller, Mike Trésor Ndayishimiye. De 22-jarige Belg verruilt Willem II voor de vicekampioen van België. Trésor kreeg zijn jeugdopleiding bij Anderlecht, maar vertrok daar in 2018 naar NEC. Een jaar later verhuurde de club uit Nijmegen Trésor aan Willem II, dat hem na de uitleenbeurt definitief overnam. Afgelopen seizoen scoorde hij vier doelpunten en gaf hij elf assists in 34 wedstrijden in de Eredivisie. Trésor moet bij Genk op links de concurrentie aangaan met Théo Bongonda, als die in de Luminus Arena blijft. Trésor legt de komende dagen nog zijn medische tests af, nadien kan de deal officieel worden aangekondigd. (KDZ)

Club verlengt contract pechvogel Mitrovic

Ondanks enkele lange revalidatieperiodes heeft Club Brugge het contract van Matej Mitrovic (26) opengebroken tot 2024. De Kroatische verdediger is opnieuw topfit nadat hij vorig seizoen grotendeels opzij stond met een hielprobleem. En dat zag hij deze week beloond worden met een contractverlenging voor twee extra seizoenen. Club nam Mitrovic na een huurperiode van zes maanden in januari 2018 definitief over van het Turkse Besiktas voor 4 miljoen euro. (TTV)

AA Gent gaat ongevaccineerd oefenen in Covid-rood Portugal

Het hing al een tijdje in de lucht, maar vrijdag maakte AA Gent definitief bekend dat het deelneemt aan de Algarve Cup in Faro. Daar speelt het op woensdag 14 juli tegen Sporting Lissabon en op vrijdag 16 juli tegen Benfica. Mooie affiches in aanloop naar de eerste Europese clash met het Noorse Valerenga (23 juli), maar in Portugal gaat het al een tijdje de verkeerde kant uit met COVID. De deltavariant duwt het land naar de rode zone, enkele regio’s zitten alweer in lockdown. Daarbij ook Lissabon, waar de twee tegenstanders van de Buffalo’s hun thuishaven hebben. Faro zelf staat momenteel geboekt als hoog-risicozone. Dat wil zeggen dat er net geen lockdown is, maar er is wel een avondklok vanaf 23u.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandebroucke (Vooruit) gaf op vrijdag aan dat reizen naar Portugal geen goed idee is. “Denk twee keer na als je naar Portugal gaat. Reis daar niet naartoe als je nog niet volledig gevaccineerd bent.” En dat is de spelerskern van AA Gent tot nader order niet. De spelers krijgen intussen uitnodigingen voor de eerste prik, want zij kregen geen voorkeursbehandeling zoals de Rode Duivels. Ondergetekende is ouder dan Sven Kums (33), de nestor van de ploeg, en krijgt op 23 juli z’n tweede vaccinatie. Minister Vandenbroucke stelde strengere regels voor terugkerende reizigers uit Portugal voor, maar de deelstaten hapten nog niet toe. In de Ghelamco Arena volgen ze het ongetwijfeld op de voet. (SDG)

Anderlecht-vrouwen kennen eerste tegenstanders in CL-voorrondes

De RSCA Women spelen in de eerste wedstrijd van de eerste voorronde van de Champions League tegen het Armeense FC Hayasa. Winnen de paars-witte dames dat duel, wacht Osijek (Kroatië) of Breznica Pljevlja (Bosnië) in de ‘finale’ van de eerste voorronde. Overleeft RSCA ook die confrontatie, speelt het in een traditioneel heen- en terugduel de laatste voorronde. (SVL)

