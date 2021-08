Football Talk. Competitiematch tussen RSCA en AA Gent mogelijk uitgesteld

De mogelijkheid bestaat dat de wedstrijd tussen AA Gent en Anderlecht op speeldag 5 uitgesteld wordt. Op die manier krijgen beide teams de kans om de laatste voorronde in de Conference League optimaal voor te bereiden. Vincent Kompany is het idee genegen: “Dat zou in het belang zijn van het Belgische voetbal, dan kunnen beide ploegen perfect toeleven naar die twee wedstrijden. Dat kan goed zijn voor de coëfficiënt. We zien dan wel wanneer we die competitiematch zouden inhalen, in de veronderstelling dat het kan.” (SVL/PJC)