Football Talk. “Club van Losada in gesprek met KVK-verdediger Hines-Ike”

Voetbal Football Talk. Play-off 1? KVO heeft makkelijk­ste programma - Koita is aanslagen beu

20 februari Gaëtan Hendrickx (25), door Kortrijk gehuurd bij Charleroi, is morgenmiddag op bezoek bij een van zijn ex-clubs. Hij speelde voor de jeugd van Charleroi, Anderlecht, Standard en Genk. Zijn passage bij Anderlecht was wel opmerkelijk: “Ik werd er opgesteld als keeper. Ik had toen zodanig genoeg van voetbal dat ik er twee jaar mee kapte”, zegt Hendrickx. “Ik ging tennissen tot mijn broer me meenam naar Standard.” De Waals-Brabander tekent nu present als middenvelder.