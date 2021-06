Football Talk. Club-target Balikwisha mag niet praten - Weer uitstel integratie beloften?

Gewilde Balikwisha mag niet praten

Verschillende journalisten hadden gisteren graag met Michel-Ange Balikwisha (20) gesproken op het persmoment van de jonge Duivels. In samenspraak met Standard vond de KBVB dat evenwel niet verstandig. Balikwisha zit midden in een transferstorm, en men besefte maar al te goed dat alle vragen daarover zouden gaan.

De aanvaller staat op de radar van Club Brugge, dat al een bod van 5 miljoen euro neerlegde bij Standard, ook Antwerp en Duitse clubs houden de situatie in de gaten. Na de interland in Kazachstan wil Balikwisha beslissen over zijn toekomst. (PJC)

Volledig scherm Balikwisha bij Standard © BELGA

Weer uitstel integratie beloften?

Normaal zou de Pro League vandaag stemmen over de integratie van de beloften in de amateurreeksen, en/of een verlenging van het competitieformat met 18 in 1A. Maar gisterenavond was er nog te weinig consensus. Mogelijk wordt de stemming weer uitgesteld. Club Brugge is bereid om het format met een jaar te verlengen, in ruil voor de afschaffing van de halvering van de punten. Blauw-zwart krijgt weinig bijval van de andere topclubs. (NVK)

Geen EK voor corona-slachtoffer Cillessen

Domper voor Oranje. Eerste doelman Jasper Cillessen gaat niet mee naar het EK. De keeper van Valencia testte vorige week positief op corona en wordt daarom door bondscoach Frank de Boer uit de definitieve EK-selectie gehaald. Tim Krul (Norwich) en Maarten Stekelenburg (AZ) moeten nu uitvechten wie er tussen de palen komt, Marco Bizot (AZ, ex-RC Genk) wordt opgeroepen als derde keeper.

“Ik heb Jasper vanochtend (dinsdagochtend, red.) op de hoogte gesteld van mijn beslissing”, klonk De Boer. “Hij heeft een belangrijk deel van de voorbereiding gemist, we weten bovendien niet hoelang het gaat duren tot hij weer 100 procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid. Ik vind het ontzettend naar voor Jasper, maar ik denk dat de keuze gerechtvaardigd is.” (MVS)

Volledig scherm Jasper Cillessen. © Photo News