Football Talk. Club rekent op Mitrovic in bekerduel, De Ketelaere en Ricca out

Mitrovic in de basis tegen Olsa Brakel, De Ketelaere en Ricca out

Op het papiertje in zijn hand stond voor het eerst sinds lang ook de naam van Matej Mitrovic. De Kroaat is helemaal hersteld van een enkeloperatie en start vanavond in het bekerduel tegen Olsa Brakel. De opluchting zal groot zijn, want de laatste officiële minuten van Mitrovic - die al langer met z’n voet/enkel sukkelde - dateren van bijna een jaar geleden. Toen speelde-ie een halfuur op Manchester United (5-0), in ook al een seizoen om snel te vergeten. Mitrovic kwam in het kampioenenjaar van Club slechts twaalf keer in actie. Vanavond mag hij dus opnieuw opdraven. “Matej heeft zijn twee duels met Club NXT goed verteerd”, aldus Clement.