Football Talk. Club presenteert gele awayshirts - Manchester United stelt oefenwedstrijd uit door coronagevallen

Club presenteert gele awayshirts

‘Away days, best days’. Club Brugge doet het dit seizoen in het geel op verplaatsing - gisteren stelde blauw-zwart de nieuwe uitshirts voor. De landskampioen gaat straks ‘on the road’ getooid in een soort geel dat neigt naar goud, met zwarte accenten. Onder meer in het seizoen 2012-2013 speelde blauw-zwart ook al in dezelfde kleur op verplaatsing. (TTV)

Manchester United stelt oefenwedstrijd uit door coronagevallen

Manchester United heeft uit voorzorg de oefenwedstrijd voorzien op zaterdag tegen Preston North End afgelast. Het team uit de Premier League deelde mee dat er bij routinetests een klein aantal mogelijk positieve coronagevallen zijn aangetroffen. De betrokken personen worden geïsoleerd en verder opgevolgd, met bijkomende testen. Manchester United verwacht geen verdere problemen of afgelastingen in de voorbereiding. De ploeg stelt wel duidelijk dat het alle coronaprotocollen strikt zal opvolgen.

KV Mechelen: Van Damme traint mee met de groep, Shved in selectie voor duel tegen Seraing

Joachim Van Damme traint opnieuw mee met de groep, maar het duel tegen Seraing komt nog te vroeg. Marian Shved, die definitief overkwam van Celtic, zal zaterdag wel al in de selectie zitten. De revalidaties van De Camargo (knie) en Van Hoorenbeeck (scheenbeen) verlopen goed. (ABD)

Marian Shved.

Nederlander Björn Kuipers zet punt achter scheidsrechterscarrière

De Nederlandse supercup tussen Ajax en PSV wordt de laatste wedstrijd die scheidsrechter Björn Kuipers in goede banen zal leiden. Daarna bergt de Nederlander zijn fluitje voorgoed op. Kuipers floot vorige maand nog de EK-finale tussen Engeland en Italië, dat was voor hem de kroon op het werk. “Het is mooi geweest. Ze zeggen weleens dat je op je hoogtepunt moet stoppen. En wat dat betreft, is er geen mooier moment dan dit”, vertelt hij in De Telegraaf.

Björn Kuipers.

Engelse bond beperkt kopballen tijdens training

De Engelse voetbalbond (FA) heeft nieuwe richtlijnen voor het aankomende seizoen bekendgemaakt. Een van die richtlijnen zet een limiet op het aantal kopballen tijdens trainingen. In een verklaring laat de FA weten dat er “niet meer dan tien kopballen mogen worden uitgevoerd in een trainingsweek”. Met kopballen bedoelt de FA ballen die van verder dan 35 meter komen zoals voorzetten, corners of vrije trappen. De nieuwe regel wil “het welzijn van de spelers beschermen” en zal worden toegepast op alle niveaus van het Engelse voetbal. Het doel is om het risico op hersenbeschadiging te verminderen. De regel is uiteraard niet van toepassing op wedstrijddagen.

Volledig scherm © EPA