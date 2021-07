Football Talk. Club presenteert gele awayshirts - Coronazorgen voor Musonda en Lavia

Club presenteert gele awayshirts

‘Away days, best days’. Club Brugge doet het dit seizoen in het geel op verplaatsing - gisteren stelde blauw-zwart de nieuwe uitshirts voor. De landskampioen gaat straks ‘on the road’ getooid in een soort geel dat neigt naar goud, met zwarte accenten. Onder meer in het seizoen 2012-2013 speelde blauw-zwart ook al in dezelfde kleur op verplaatsing. (TTV)