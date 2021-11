Football Talk. Club laat Otasowie na privéproblemen week herbronnen in Engeland

OH Leuven Eindelijk prijs voor OH Leuven in de zoektocht naar een nieuwe goalgetter? “Ik twijfelde even dat ze zijn broer hadden gestuurd”

Uw krant schreef al een paar keer dat OH Leuven geen scorende spits in huis had. Sory Kaba (26) bewijst tegenwoordig het tegendeel met vijf rozen in drie matchen. Een jongen uit Guinee die zich inschreef in een Spaanse voetbalacademie, die Denemarken verliet met het etiket 'moeilijke jongen’ en die Club Brugge wandelen stuurde. Maar vooral één die de goal weet staan. Bij deze: sorry, Sory.

31 oktober