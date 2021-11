Football Talk. Club krijgt Italiaanse ref tegen Leipzig - De Winter in Juventus-selectie voor clash met Chelsea

De Winter in Juventus-selectie voor clash met Chelsea

Belofteninternational Koni De Winter is door Juventus-coach Massimiliano Allegri opgenomen in zijn selectie voor de clash met Chelsea, dinsdagavond op de vijfde speeldag in groep H van de Champions League.

Voor de negentienjarige verdediger is het zijn tweede wedstrijdselectie van het seizoen. Medio september bleef hij in het competitieduel tegen Napoli de hele wedstrijd op de bank. In de Champions League haalde hij vorig seizoen al eens de selectie voor het duel tegen FC Barcelona, maar ook toen bleef hij op de bank. Het is dus nog wachten op zijn eerste minuten met de A-ploeg.

De Belgische jeugdinternational maakte in de zomer van 2018 de overstap van de jeugd van Zulte Waregem naar die van Juve. Begin dit jaar verlengde hij er zijn contract tot medio 2024. Dit seizoen verdeelt hij er zijn tijd tussen de U23 en de A-kern.

Volledig scherm © AFP

Davide Massa fluit Club Brugge - RB Leipzig

De Italiaan Davide Massa is door de Europese Voetbalconfederatie (UEFA) aangeduid om de wedstrijd op de vijfde speeldag van de Champions League tussen Club Brugge en RB Leipzig in goede banen te leiden. Die match is om 21u voorzien in het Jan Breydelstadion.

De 40-jarige Massa fluit voor het eerst een Champions League-wedstrijd dit seizoen. Op 11 december 2018 was de Italiaan al eens de ref bij een match op het kampioenenbal van blauw-zwart. Toen speelde blauw-zwart thuis 0-0 gelijk tegen Atlético de Madrid.

Het team van Philippe Clement staat op de derde plaats in groep A met 4 punten, 3 meer dan Leipzig. Bij een gelijkspel is Club Brugge zeker van overwintering in de Europa League.

Volledig scherm © REUTERS

Juventus twee maanden zonder verdediger Danilo

De Italiaanse voetbalclub Juventus moet het twee maanden doen zonder verdediger Danilo. De Braziliaanse international viel zaterdag geblesseerd uit tijdens het gewonnen competitieduel met Lazio (0-2). Medisch onderzoek wees uit dat Danilo schade heeft opgelopen aan de hamstring in zijn linkerbeen.

Volgens Juventus staat de 30-jarige verdediger zo’n acht weken aan de kant. Danilo is een vaste waarde in het elftal van trainer Massimiliano Allegri. De Braziliaan, die eerder bij FC Porto, Real Madrid en Manchester City speelde, mist onder meer de ontknoping van de groepsfase in de Champions League. Juventus is met 12 punten uit vier wedstrijden al zeker van een plek in de knock-outfase. De Italiaanse club speelt dinsdag in Londen tegen Chelsea, dat met 9 punten op de tweede plek staat in de poule.

Franse sportminister wil sancties na supportersgeweld

De Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, wil harde sancties tegen het supportersgeweld in de voetbalstadions. Maracineanu zag het zondagavond voor de zoveelste keer dit seizoen mis gaan, nu bij de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille. “Onaanvaardbaar”, aldus de minister. “We hebben sancties nodig. Alle partijen die betrokken zijn bij het voetbal, moeten bij zichzelf te rade gaan.”

Dimitri Payet van Marseille kreeg al vroeg in de wedstrijd een flesje water op zijn hoofd gegooid toen hij een hoekschop wilde nemen. Kort na het voorval werden beide teams naar de kleedkamers gestuurd. Payet verliet het veld met ijs op zijn hoofd. “Ik denk in de eerste plaats aan de betrokken speler. Payet heeft mijn volledige steun”, aldus de minister. “We kunnen niet toestaan dat spelers zo worden aangevallen. Dergelijke handelingen moeten minimaal leiden tot het automatisch stilleggen van wedstrijden.”

Dat gebeurde ook in Lyon, al leek het er in eerste instantie op dat de wedstrijd zou worden uitgespeeld. De spelers van Lyon kwamen na lang oponthoud het veld weer op voor een warming-up. De spelers van Marseille weigerden echter verder te spelen. De betrokken ministers gaan dinsdag met de organisatie van de Franse voetbalcompetitie in gesprek.

Volledig scherm © AFP

Osimhen loopt meerdere breuken in aangezicht op in topper bij Inter

Napoli-aanvaller Victor Osimhen heeft zondagavond in de topper van de dertiende speeldag in de Italiaanse Serie A op bezoek bij landskampioen Inter (3-2) meerdere breuken in het aangezicht opgelopen, zo bevestigde Napoli.

“De speler moet de komende dagen onder het mes. Komende nacht blijft hij ter observatie in het ziekenhuis van Milaan”, klinkt het in de mededeling. De 22-jarige Nigeriaanse international, ex-speler van Sporting Charleroi, werd in de 55ste minuut naar de kant gehaald na een luchtduel met de Milanese verdediger Milan Skriniar.

Ondanks nog een doelpunt van de ingevallen Dries Mertens liep Napoli in San Siro tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aan. Met 32 punten deelt Napoli de leidersplaats met AC Milan, dat zaterdag op bezoek bij Fiorentina voor de eerste keer dit seizoen verloor.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Odey (RC Genk) definitief naar Deense Randers

Het Deense Randers heeft de aankoopoptie in het contract van de 23-jarige Stephen Odey nu al gelicht. Eind 2019 tekende de Nigeriaanse spits een vijfjarig contract bij Genk, hij kwam toen over van FC Zürich. Hij zit dit seizoen al aan 10 doelpunten in 15 officiële wedstrijden. De Denen moesten de optie lichten voor 1 maart, maar zijn zo onder de indruk dat ze hem nu al definitief willen vastleggen. Randers doet het prima en staat op een derde plaats achter Midtjylland en Kopenhagen. Genk vangt nog een klein miljoen voor Odey. (KDZ)

Volledig scherm Stephen Pius Odey © BELGA