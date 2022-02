Football Talk. Club Brugge verlengt contracten van youngsters Sandra en Audoor - Ernstige dreigbrief aan adres van Lewandowski en Neuer- Ronaldo doorbreekt de droogte en wijst United de weg met knappe goal

Club Brugge verlengt contracten van youngsters Cisse Sandra en Lynnt Audoor

Club zet in op de toekomst en verlengt de contracten van Sandra en Audoor tot 2025. Audoor speelde nog niet voor de A-ploeg, Sandra mocht wel al zeven keer meespelen. Die laatste maakte zijn Champions League-debuut tegen PSG. Zowel Sandra, een aanvallende middenvelder, als Audoor, een defensieve middenvelder, zijn geboren in 2003.

Dreigbrief aan het adres van Lewandowski, Gnabry en Neuer

“Red de competitie, red het voetbal. Dood aan die vieze varkens!” Letterlijke woorden uit een dreigbrief gericht naar enkele specifieke Bayern-spelers. Raar maar waar: de brief werd verstuurd naar de kantoren van tweedeklasser St Pauli. Momenteel is de politie van Hamburg volop bezig naar het zoeken van eventuele DNA-sporen en motieven.

De brief dateert van 12 januari, maar het nieuws is pas vandaag naar buiten gekomen via de Duitse krant BILD. Hoewel de brief gericht is naar Lewandowski, Gnabry én Neuer, is de brief wel degelijk opgestuurd naar St Pauli, een club uit de Duitse tweede klasse, gelegen in Hamburg. Naast de drie spelers worden ook enkele scheidsrechters uit de Bundesliga geviseerd. Uit de brief blijkt dat de auteur(s) de competitie oneerlijk en corrupt vinden.

De Duitse politie laat nu weten dat ze begonnen zijn aan een grootschalig onderzoek in alle uithoeken van Duitsland. “Deze brief kan een gevaar vormen tegen de openbare orde en veiligheid. We gaan deze bedreiging zo snel mogelijk onderzoeken in het belang van de betrokkenen en de Duitse staat.”, vertelt een agent aan BILD.

Volledig scherm © AP

Nieuwe coach voor Lommel

Brian Eastick is de nieuwe coach van Lommel. De 70-jarige Engelsman komt over van de City Football Group, “waar hij als consultant alle wedstrijden van Lommel heeft gevolgd”. Bij Manchester City was Eastick assistent-trainer van het vrouwenelftal. Eerder werkte hij voor Chelsea, Queens Park Rangers, Brighton, Aston Villa, Charlton, Birmingham, Coventry, Sheffield, Newcastle en Al Jazira en was hij trainer bij de Engelse en Ierse jeugdelftallen (U18, U19 en U20) en assistent bij Noord-Ierland. Lommel zal hij tot het einde van het seizoen leiden.

“Door lange tijd op het hoogste niveau te werken, brengt Eastick een pak ervaring me zich mee”, zegt Performance Director James McCarron. “Zijn manier van communiceren en contact maken met de spelers zal van onschatbare waarde zijn voor ons coachingteam.”

In Lommel volgt Eastick de Braziliaan Luiz Felipe Ferreira op. Diens contract werd op 7 februari in onderling overleg ontbonden. Ferreira nam half januari over als interimcoach, na het vertrek van de Nederlander Peter van der Veen. Met 19 punten uit twintig wedstrijden is Lommel zevende en voorlaatste in 1B. Het laat alleen Virton (14 ptn) achter zich.

Ronaldo zet Man United op weg naar zege

De droogte is doorbroken. Na zes matchen zonder goal heeft Cristiano Ronaldo (37) tegen Brighton weer gescoord. De Portugese aanvaller van Manchester United opende na een paar minuten in de tweede helft de score met een knap doelpunt. Enkele minuten later viel Brighton met z'n tienen, maar toch bleef het nog een tijdlang bibberen voor de thuisfans op Old Trafford. Tot Bruno Fernandes diep in de toegevoegde tijd de verlossende 2-0 maakte. In de stand wipt Man United weer over West Ham naar de vierde plek, die gelijkstaat aan het o zo belangrijke Champions League-ticket.

Standard-Beerschot wordt op 2 maart ingehaald

De niet-gespeelde competitiewedstrijd tussen Standard en Beerschot wordt ingepland op woensdag 2 maart om 18u45. Dat laat kalendermanager Nils Van Brantegem dinsdag weten “onder voorbehoud van een definitieve beslissing van het BAS”.

De wedstrijd van de negentiende speeldag, die op 15 december geprogrammeerd stond, werd afgelast omdat door politiestakingen de veiligheid aan het Luikse stadion niet kon worden gegarandeerd. Er zou een nieuwe datum worden gezocht, maar Beerschot verzette zich daartegen en eiste op basis van het bondsreglement een 0-3 forfaitnederlaag.

De kalendermanager maakte dinsdag ook nog bekend dat de 34e en laatste speeldag van de reguliere competitie wordt afgewerkt op zondag 10 april om 18u30 “behoudens tegenbericht indien één of meerdere wedstrijd geen enkel sportief belang meer zal hebben. Indien dit het geval is, zullen wij een nieuwe datum voor deze wedstrijd communiceren.”

Volledig scherm © Photo News

Pro League schaft mondmaskerplicht in stadions af

Nadat gisteren bekend werd gemaakt dat de uitsupporters terug in de stadions aanwezig mogen zijn, heeft de Jupiler Pro League zonet bekendgemaakt dat de mondmaskerplicht afgeschaft zal worden. Het horecapersoneel zal net zoals in de cafés en restaurants het mondmasker wel moeten ophouden. Door de ingevoerde code oranje wordt de totale voetbalbeleving toch terug een beetje ‘normaler’.

Volledig scherm © BELGA

Serie A: rode lantaarn Salernitana heeft nieuwe trainer

Rode lantaarn Salernitana heeft afscheid genomen van coach Stefano Colantuono. Davide Nicola is zijn opvolger. De 48-jarige Italiaanse ex-verdediger trainde eerder onder andere Torino, Genoa, Udinese en Bari. Salernitana staat momenteel acht punten verwijderd van een veilige plek. Het is ook de club van de Fransman Franck Ribéry.

Volledig scherm Franck Ribery of US Salernitana 1919 during the Serie A match between US Salernitana 1919 and Spezia Calcio at Stadio Arechi, Salerno, Italy on 7 February 2022. Photo by Giuseppe Maffia. ! only BELGIUM ! © Photo News

Internationaal aanhoudingsbevel tegen Robinho na veroordeling voor verkrachting in Italië

Italië heeft dinsdag een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd en om de uitlevering gevraagd van de Braziliaanse ex-voetballer Robinho, die tot negen jaar cel is veroordeeld voor zijn rol in een groepsverkrachting. Dat meldt het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA.

De kans dat Brazilië de nu 38-jarige Robinho overdraagt aan Italië is erg klein, omdat de Braziliaanse grondwet de uitlevering van onderdanen verbiedt. Maar hij zou wel opgepakt kunnen worden op basis van het internationaal aanhoudingsbevel als hij Brazilië zou verlaten.

Robinho werd in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar omdat hij in januari 2013, toen hij bij AC Milan speelde, deelnam aan een groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een nachtclub in Milaan.

Volledig scherm © EPA

Italiaanse voetbalbond wil Serie A uitstellen om WK-kansen nationale ploeg op te krikken

De Italiaanse voetbalbond wil dat de dertigste speelronde van de Serie A wordt uitgesteld. Dat zou bondscoach Roberto Mancini meer tijd geven om de nationale ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden op de play-offs voor deelname aan het WK van eind dit jaar in Qatar.

De dertigste speelronde van de Serie A staat voor 19 en 20 maart gepland. Italië neemt het al op 24 maart op tegen Noord-Macedonië in de halve finales van de play-offs. Bij winst volgt vijf dagen later een beslissend duel met Portugal of Turkije.

Italië is de regerend Europees kampioen, maar miste het laatste WK in 2018 in Rusland.

Volledig scherm © EPA

Challouk naar Kortrijk

Het was al langer geen geheim meer, maar nu is het officieel. Youssef Challouk komt komende zomer definitief naar KV Kortrijk. Hij verlaat - net als doelman Tom Vandenberghe - KMSK Deinze. Challouk was vorig seizoen de assistkoning in 1B. De 26-jarige flankaanvaller tekende een contract voor vier seizoenen in het Guldensporenstadion. (IVDA)

Volledig scherm Youssef Challouk. © BELGA

Muleka uit onvrede over Standard-bestuur

Jackson Muleka werd onlangs verhuurd aan het Turkse Kasimpasa. De Congolees was in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werknemer al meteen goed voor een doelpunt en een assist. In de krant ‘Le Soir’ uitte de aanvaller zijn onvrede over Standard. Eerst en vooral vertelde hij dat de club zelf hem weg wilde en dus niet andersom. Muleka kreeg een contractaanbieding van 5000 euro bruto per maand, maar vond deze lachwekkend en waardeloos. De Turkse ploeg heeft geen aankoopoptie kunnen afdwingen, dus Muleka zal in de zomer zich terug moeten aanmelden in Luik. De Congolese aanvaller is trouwens niet de enige die de pijnpunten van de club naar boven brengt. Ook STVV-aanvaller Klauss laat weten dat er een probleem is binnen de club.

Volledig scherm Muleka, hier nog in actie voor Standard. © Photo News

Anderlecht gelooft in Debast (18) en wil contract openbreken

Spelers uit de eigen jeugd een beter contract aanbieden: het is geen nieuw gegeven voor RSCA. Zo wil Anderlecht het contract van de 18-jarige centrale verdediger Zeno Debast openbreken. Debast ligt tot 2023 vast bij de Brusselse club, maar paars-wit zou hem een beter contract willen voorleggen. De jonge Hallenaar stond de voorbije twee speeldagen in de basis bij Anderlecht. Een technische verdediger met een goede passing en enorm veel groeimarge. Een profiel dat perfect past binnen het plaatje van Vincent Kompany.

Volledig scherm © Photo News

Referee Department: “Seraing verdiende strafschop tegen Antwerp”

De VAR speelde vrijdag een hoofdrol tijdens Seraing-Antwerp (0-1). Zo greep de videoref in tijdens een penaltyfase voor Seraing. Scheidsrechter Arthur Denil moest naar de beelden gaan kijken, maar die bleef bij zijn beslissing om géén strafschop toe te kennen. Het Referee Department oordeelt dat Seraing wél een penalty verdiende. Scheidsrechterbaas Stefanie Forde toe: “Dessoleil hield Marius met beide handen vast en had geen intentie om de bal te spelen.” Nadien trok Antwerp alsnog aan het langste eind, na een owngoal in de blessuretijd.

Eerder in de partij moest Antwerp met tien verder. Samatta ging stevig door op Bernier en werd met rood van het veld gestuurd. Op aangeven van de VAR moest Denil de beelden bekijken, maar volgens het Referee Department was de interventie van de videoref niet nodig. De rode kaart van Samatta was terecht.

Eriksen maakt rentree

Prachtig moment voor Christian Eriksen. Uitgerekend op zijn 30ste verjaardag speelde de Deen vandaag zijn allereerste wedstrijd sinds hij op 12 juni een hartstilstand kreeg tijdens de EK-wedstrijd Denemarken-Finland. Eriksen speelde met nieuwe club Brentford achter gesloten deuren een vriendschappelijk duel tegen Southend United. Eriksen speelde een uurtje en had met een assist meteen een aandeel in de 3-2-zege.

Brazilië en Argentinië moeten stopgezet duel opnieuw spelen

Het WK-kwalificatieduel tussen Brazilië en Argentinië dat op 5 september vorig jaar kort na de aftrap werd stopgezet, moet worden herspeeld. Er wordt wel nog naar een datum en een locatie gezocht. Dat maakte de wereldvoetbalbond FIFA maandag bekend.

De match in Sao Paulo werd na amper vijf minuten stilgelegd nadat medewerkers van het Braziliaanse gezondheidsagentschap Anvisa het veld waren opgelopen. Zij grepen in omdat vier Argentijnse spelers actief in de Engelse Premier League, de protocollen omtrent het coronavirus hadden overtreden. De betrokken voetballers werden uiteindelijk van het veld gevoerd en de match werd definitief gestaakt.

Volledig scherm © REUTERS

Viktor Fischer succesvol geopereerd aan de enkel

Antwerp-speler Viktor Fischer is afgelopen vrijdag met succes geopereerd aan de enkel. Dat meldt Antwerp zelf via de officiële Twitterpagina. Over de duur van de blessure kan voorlopig nog weinig gezegd worden. In de belangrijkste fase van de reguliere competitie heeft Antwerp te maken met veel blessurepech. Naast Fischer liggen ook Manuel Benson en nieuwe aankoop Emanuel Emegha in de ziekenboeg. The Great Old zal de komende weken ook niet kunnen rekenen op Björn Engels. Hij zou zes weken buiten strijd zijn.

Volledig scherm © BELGA

FC Barcelona zonder Araujo tegen Napoli

Pech voor Barcelona. De Catalaanse ploeg zal het donderdag zonder vaste waarde Ronald Araujo moeten opnemen tegen Napoli in de Europa League. In de Catalaanse derby tegen Espanyol werd de centrale verdediger tijdens de rust al gewisseld door een blessure aan het linkerbeen. De wedstrijd tegen Valencia (op 20 februari) lijkt te vroeg te komen voor hem. Hoelang Barcelona het zonder de Uruguayaan moet doen is nog onduidelijk.

Volledig scherm © EPA

Genk neemt het in de 1/8ste finale van de Youth League op tegen Liverpool

De jonkies van Genk zullen het in de 1/8ste finale opnemen tegen Liverpool in UEFA Youth League. Winnen ze, dan spelen ze in de kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen AZ-Juventus. Genk plaatste zich vorige week door Chelsea met 5-1 te kloppen. In november 2019 speelden de Genkse beloften al eens tegen Liverpool, ze wonnen toen met 0-1.

Volledig scherm Luca Oyen, in 2019 nog speler bij de beloften van Genk. © Photo News

Sven Swinnen ruilt Mechelse jeugdacademie voor trainerschap bij Helmond Sport

Sven Swinnen is aangesteld als nieuwe coach bij Helmond Sport. Hij komt (tijdelijk) over van KV Mechelen, waarmee de Nederlandse tweedeklasser een partnership heeft. Bij Helmond Sport neemt Swinnen over van hoofdtrainer Wil Boessen, met wie de club “in overleg is over de beëindiging van het dienstverband”. Hetzelfde geldt voor zijn assistent Frank van Kempen. Swinnen wordt interimcoach met Dylan Malicheff naast zich. Beide mannen waren aan de slag in de jeugdacademie van KV Mechelen.

De 47-jarige Sven Swinnen was vorig seizoen al de begeleider van de door KV Mechelen bij Helmond gestalde spelers. Bij KV Mechelen was hij negen seizoenen assistent-trainer van het eerste elftal, een jaar Hoofd Jeugdopleidingen en drie wedstrijden interim-coach van het eerste elftal. Helmond, met een rist Belgen in de kern, staat negentiende en voorlaatste in de Nederlandse eerste divisie.

UEFA deelt 30.000 gratis tickets uit voor Europese finales

De Europese voetbalbond UEFA stelt 30.000 gratis tickets ter beschikking aan fans van voetbalploegen die dit jaar spelen in de finales van de UEFA-clubcompetities. Op die manier wil de bond de supporters belonen voor hun steun tijdens de coronapandemie, zo heeft voorzitter Aleksander Ceferin maandag aangekondigd.

Voor de finale van de Champions League stelt de UEFA 10.000 gratis tickets ter beschikking, of 5.000 per deelnemende ploeg. Voor de Europa League zijn dat er 8.000 (4.000 per ploeg), voor de Europa Conference League 6.000 (3.000 per ploeg) en voor de Women’s Champions League ook 6.000 (3.000 per ploeg). Elke ploeg in de finale van die competities, kan de trouwste supporters belonen met zo’n gratis ticket. De UEFA verduidelijkt ook dat die tickets niet mogen gaan naar sponsors, partners of clubverantwoordelijken.

De UEFA stelt alle kosten die gepaard gaan met het initiatief, op zich te zullen nemen. “Fans spelen een integrale rol in de ontwikkeling van het voetbal. We moeten verzekeren dat trouwe reizende supporters, historische momenten voor hun geliefde ploegen aan betaalbare prijzen kunnen meemaken”, aldus Ceferin.

Volledig scherm Aleksander Ceferin © AFP

Kieran Trippier (Newcastle) enkele wedstrijden out na breuk in voet

Newcastle moet het in volle degradatiestrijd even zonder rechtsachter Kieran Trippier stellen. De Engelsman liep, in de gewonnen wedstrijd tegen Aston Villa van zondag, een breuk op in de linkervoet. “Trippier heeft onmiddellijk na de match een x-ray ondergaan. Scans hebben een breuk in het vijfde middenvoetsbeentje in zijn linkse voet”, aldus Newcastle. De club zegt dat Trippier de komende wedstrijden niet beschikbaar zal zijn, zonder meer details te geven over de duur.

Trippier scoorde tegen Aston Villa het winnende doelpunt. De Engelse international kwam afgelopen transferperiode over van Atlético Madrid, als eerste grote aankoop sinds de club in oktober werd overgenomen door een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië. In de eerste vier competitiewedstrijden waarin hij meespeelde, won Newcastle drie keer. Trippier scoorde zelf twee keer.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Brands na dit seizoen nieuwe algemeen directeur PSV

De Nederlander Marcel Brands wordt de nieuwe algemeen directeur van PSV. De 59-jarige Brands, eerder technisch directeur bij de Eindhovenaren, volgt Toon Gerbrands na dit seizoen op. Gerbrands werkte acht seizoenen bij de nummer 2 van de Eredivisie.

Brands zit sinds december zonder club nadat hij was vertrokken bij de Engelse club Everton. Hij werkte daar ruim drie jaar en was technisch directeur, maar stapte naar eigen zeggen op vanwege “een duidelijk verschil in visie voor deze prachtige club”. In Eindhoven tekent hij een contract tot de zomer van 2027.

Marcel Brands werkte eerder van 2010 tot 2018 als technisch directeur in Eindhoven. “In Nederland is er maar één club waar ik wil werken”, zegt hij. “Dat is PSV. Er ligt bij PSV een sterk fundament en de club beschikt over een uitgebalanceerd directieteam waaraan ik in deze geweldige functie waarde hoop toe te voegen. Ik heb in het verleden met veel plezier en succesvol samengewerkt met John de Jong.” De Jong is momenteel technisch directeur bij PSV.

Volledig scherm Marcel Brands, vanaf volgend seizoen nieuwe algemeen directeur van PSV. © ANP

Espanyol ziet eerste competitiewinst in 13 jaar tijd tegen Barcelona finaal in rook opgaan

Espanyol heeft op de 24e speeldag van La Liga zijn eerste competitiewinst in dertien jaar tijd in de Catalaanse derby tegen Barcelona finaal in rook zien opgaan. De partij eindigde op 2-2.

De bezoekers schoten verschroeiend uit de startblokken met een razendsnelle openingsgoal van Pedri (2.). Sergi Darder (40.) bracht het RCDE Stadium een handvol minuten van de rust in extase met de gelijkmaker tegen de grote rivaal.

De vreugde leek van relatief korte duur aangezien Gavi (56.) Barça alweer op voorsprong hees even voor het uur, maar de VAR had voorafgaand buitenspel geconstateerd. Dat brak hen zuur op toen Raul de Tomas (64.) de thuisaanhang halverwege de tweede helft nog harder liet kraaien van de pret. Luuk de Jong (90.+6) sleepte echter in de absolute slotseconden een punt uit de brand. Landry Dimata bleef aan de bank gekluisterd bij Espanyol.

Barcelona behoudt op die manier de vierde plaats in de rangschikking met 39 punten. Espanyol volgt op de dertiende plaats met 28 stuks.

Volledig scherm Luuk De Jong bezorgde Barcelona in extremis een punt. © EPA

Seizoen Praet zit erop

Het seizoen van Dennis Praet zit erop, zo maakte zijn coach Ivan Juric zaterdag na de wedstrijd van Torino tegen Venezia (1-2 verlies) bekend. De Rode Duivel heeft last van een scheurtje in het middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet.

Praet raakte vrijdag tijdens de training geblesseerd en was er zaterdag dan ook niet meer bij in het duel. Torino meldt dat er bijkomende tests zullen worden uitgevoerd, maar Juric was echter pessimistisch in zijn persconferentie na de wedstrijd. “Zijn seizoen zit erop”, zei de coach. “En dat is zeer spijtig. Hij is een zeer belangrijke speler voor ons. Mijn gevoel was dat na jaren dat hij problemen had, hij het nu heel goed deed. Het is een groot verlies voor ons.”

De 27-jarige Praet kwam eind augustus naar Torino op uitleenbasis van Leicester. Hij speelde 17 wedstrijden en scoorde twee doelpunten in de Serie A, waar Torino tiende staat met 32 punten uit 24 wedstrijden. Ook bij de Rode Duivels werd hij de voorbije jaren meermaals opgeroepen.

Volledig scherm Dennis Praet. © Photo News

Sociedad, met Januzaj, wint van Granada

Sociedad heeft een goede zaak gedaan in de Primera Division. De Basken wonnen in eigen huis met 2-0 van Granada. Oyarzabal en Rafinha zorgden voor de doelpunten. Januzaj werd na iets meer dan een uur vervangen. Door de zege klimt Sociedad naar een gedeelde vijfde plek.

RWDM klopt Deinze en is steviger tweede

RWD Molenbeek heeft in eigen huis Deinze geklopt met 1-0. Het doelpunt kwam van de Kazach Yan Vorogovsky, ex-Beerschot. Met deze driepunter zet RWDM eerste achtervolger Waasland-Beveren op vijf punten. Volgende week staat het duel tussen Waasland-Beveren en RWDM gepland. Een interessante wedstrijd met oog op de tweede plek en de bijhorende promotieduels tegen de voorlaatste uit 1A.

Volledig scherm © BELGA

Dortmund, met Witsel in de basis, wint makelijk op bezoek bij Union Berlin

Dortmund heeft eenvoudig gewonnen op verplaatsing bij Union Berlin, de zevende in de stand. Het werd 0-3. Marco Reus nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening. Raphaël Guerreiro legde de wedstrijd in een definitieve plooi. Witsel stond 90 minuten tussen de lijnen. Thomas Meunier en Thorgan Hazard ontbraken. Dortmund nadert zo tot op zes punten van leider Bayern München, dat gisteren met 4-2 onderuit ging op het veld van Bochum.

Volledig scherm © REUTERS

Wolverhampton verrast en klopt Tottenham, Dendoncker scoort

Wolverhampton heeft Tottenham verrast in hun eigen stadion. De Wolves wonnen met 0-2, waardoor ze over Tottenham springen in het klassement. Leander Dendoncker zorgde voor de 0-2.

Al na zes minuten zorgde Jimenez voor de openingstreffer. Tottenham probeerde wel terug te vechten, maar het was opnieuw Wolverhampton dat kon scoren, dit keer via Dendoncker (18.). Ook daarna was Tottenham niet bij machte om terug te slaan.

Door de zege klimt Wolverhampton over Tottenham naar de zevende plaats in het klassement, met 1 punt meer dan Tottenham.

Benzema terug bij Real Madrid voor duel met Paris Saint-Germain

Real Madrid kan dinsdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain weer beschikken over Karim Benzema. De Franse spits, topscorer van de Spaanse voetbalcompetitie met zeventien doelpunten, keert terug in de selectie van trainer Carlo Ancelotti. Benzema ontbrak de afgelopen weken vanwege een spierblessure. Hij maakte in de groepsfase van de Champions League dit seizoen reeds vijf goals.

Twee dagen voor het eerste duel met PSG in de achtste finales van het belangrijkste Europese bekertoernooi maakte Ancelotti zijn selectie bekend. De koploper van La Liga neemt 26 spelers mee naar Parijs, onder hen ook Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard. Zonder Benzema kwam Real Madrid zaterdag niet verder dan 0-0 bij Villarreal. De ploeg van Ancelotti heeft aan kop van de ranglijst 4 punten voorsprong op Sevilla.

Vooral voor Kylian Mbappé worden het beladen duels. De Franse aanvaller weigert zijn aflopende contract bij PSG te verlengen en stapt volgens Spaanse media na dit seizoen transfervrij over naar Real Madrid. De return in Madrid is op 9 maart.

Volledig scherm Karim Benzema. © AFP

Feyenoord, met Dessers als invaller, klopt Waalwijk

Op de 22e speeldag in de Nederlandse Eredivisie heeft Feyenoord, derde in de stand, met 0-2 gewonnen bij Waalwijk.

Feyenoord claimde het balbezit, maar de doelkansen waren schaars. Pas vlak voor rust konden ze via Orkun Kokcu (45.) het veldoverwicht omzetten in een doelpunt. Cyriel Dessers viel in de 67e minuut in, maar een goal zat er voor de Limburger niet in. Uiteindelijk kon Jorrit Hendrix (89.) er in extremis nog 0-2 van maken.

Door de zege blijft Feyenoord derde, op drie punten van leider Ajax, dat zondag nog tegen Twente speelt, en op één punt van PSV.

Volledig scherm © Photo News

Philippe Clement en AS Monaco kunnen niet winnen van laagvlieger Lorient (0-0)

Na drie zeges op rij in alle competities samen is AS Monaco er niet in geslaagd om thuis te winnen van Lorient, de nummer zeventien in de Ligue 1. Het duel eindigde op een scoreloos gelijkspel. De Monegasken hadden wel het meeste balbezit, maar konden daar bitter weinig mee aanvangen. Het team van Clement trapte slechts vier keer op doel. Onze landgenoot Eliot Matazo viel tien minuten voor tijd in. Door het puntenverlies blijft Monaco gekampeerd op een gedeelde vijfde plek.

Volledig scherm © Photo News

AC Milan klimt voorlopig naar de leiding na zege tegen Sampdoria

AC Milan heeft optimaal geprofiteerd van het gelijkspel tussen Napoli en Inter. De Rossoneri, met Alexis Saelemaekers op de bank, wonnen zondag op de 25e speeldag in de Serie A met 1-0 tegen Sampdoria. Door de zege klimt Milan voorlopig naar de leidersplaats.

De wedstrijd begon uitstekend voor Milan, dat al na 8 minuten op voorsprong kwam dankzij een knappe goal van Rafael Leao. Doelman Maignan schoot de bal ver naar Leao, die zijn man knap passeerde en het leer in de korte hoek knalde. AC Milan bleef daarna de gevaarlijkste ploeg, maar een tweede goal kwam er niet meer. Alexis Saelemaekers viel nog in op het uur.

Door de zege komt Milan voorlopig op de eerste plaats. Stadsgenoot Inter heeft 1 punt minder, maar heeft ook nog een wedstrijd tegoed. Napoli staat derde met twee punten minder.

Volledig scherm © EPA

Carrasco test positief op corona

Rode Duivel Yannick Carrasco heeft positief getest op het coronavirus en is daardoor onbeschikbaar voor het competitieduel van zaterdagavond met Atlético Madrid tegen Getafe, op de 24e speeldag in La Liga, zo maakte zijn club bekend.

De positieve test is een opdoffer voor club en speler. Atlético is immers niet aan zijn beste seizoen bezig en kan Carrasco goed gebruiken. In de competitie komen ze momenteel niet verder dan de zesde plaats en de drie punten zijn zaterdagavond een must. Carrasco is dan weer een vaste waarde in de basiself van coach Diego Simeone. Vorig weekend was hij met een treffer nog een van de lichtpunten in de 4-2 nederlaag in de topper op bezoek bij FC Barcelona.

Bayern verrassend onderuit

Wolfsburg klautert stilaan uit het dal in de Bundesliga. Het boekte op de 22e speeldag een felbevochten 0-2 overwinning op bezoek bij Eintracht Frankfurt. De Wolven, met Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx in de basis, hesen zich net voor het halfuur aan de leiding met een strafschopgoal van Max Kruse (28.). Vranckx mocht in de 62ste minuut gaan rusten. Lukebakio kwam gelijktijdig tussen de lijnen en zorgde in de 93ste minuut voor de verlossende tweede treffer. Wolfsburg klimt met 6 op 6 naar de twaalfde plaats met 27 punten.

Hertha Berlijn, nog steeds zonder de geblesseerde Dedryck Boyata, deed dan weer een slechte zaak tegen hekkensluiter Greuther Fürth. Het verloor met 2-1 en blijft hangen op de veertiende plaats met 23 punten.

Op hetzelfde moment blameerde competitieleider en landskampioen Bayern München zich op het veld van Bochum (4-2). Robert Lewandowski opende na negen minuten de score, maar toch keek der Rekordmeister halfweg tegen een 4-1 achterstand aan. Verder dan de 4-2 van diezelfde Lewandowski een kwartier voor tijd geraakte het niet meer.

Bayern blijft autoritair koploper in de Duitse hoogste voetbalafdeling met 52 punten, maar kan eerste achtervolger Borussia Dortmund (43 ptn.) zien inlopen tot zes eenheden. Daarvoor moeten Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Axel Witsel en co zondag wel zien te winnen op het veld van Union Berlijn.

Inter houdt leidersplaats vast na gelijkspel bij belager Napoli en invaller Mertens

Inter heeft op de 25e speeldag in de Serie A zijn leidersplaats weten behouden na een 1-1 gelijkspel bij belager Napoli.

Clubicoon Lorenzo Insigne benutte al na zeven minuten een strafschop voor de Napolitanen, waardoor de Milanezen op achtervolgen aangewezen waren. Meteen na rust hing ervaren rot Edin Dzeko (47.) de bordjes terug in evenwicht met een knal in het dak van het doel. Dries Mertens mocht pas een dikke vijf minuten voor tijd het veld betreden bij de gastheer en kon de overwinning niet over de streep trekken.

Inter blijf de ranglijst aanvoeren met 54 punten (en een wedstrijd minder gespeeld). Napoli zit hen op de hielen met een punt minder. Stadsgenoot Milan (52 ptn.) kan zondag opnieuw de macht grijpen als het de drie punten in San Siro houdt tegen Sampdoria.

Volledig scherm © AFP

Rijsel en invaller Onana halen het met kleinste verschil van Montpellier

Rijsel heeft op de 24e speeldag van de Ligue 1 met het kleinste verschil de verplaatsing naar Montpellier in zijn voordeel afgerond (0-1). De Portugees Xeka maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de 77e minuut. Amadou Onana, nog basisspeler in de 1-5 pandoering tegen PSG vorige week, bleef tot het einde van de reguliere speeltijd aan de bank gekluisterd en mocht in de blessuretijd de zege komen helpen verdedigen als vervanger van voormalig AA Gent-aanvaller Jonathan David. Rijsel prijkt voorlopig op een zevende plaats in het klassement met 35 punten.

Volledig scherm © AFP

Bologna en Theate gaan zwaar onderuit bij Lazio

Bologna is op de 25e speeldag van de Serie A zwaar onderuitgegaan op het veld van Lazio (3-0). De bezoekers, met Arthur Theate in het elftal, keken al vroeg tegen een achterstand aan na een penaltydoelpunt van Ciro Immobile (13.). Na de rust was ook Mattia Zaccagni (53. en 63.) twee keer trefzeker namens de Romeinen. Door de nederlaag pakte Bologna maar een schamel punt in zijn laatste vijf competitiewedstrijden. Het blijft wel op een dertiende plaats met 28 punten stevig in de middenmoot kamperen.

Volledig scherm © EPA

United speelt weer gelijk

Manchester United is op de 25e speeldag van de Premier League tegen nieuw puntenverlies aangelopen. Southampton kwam een punt rapen op Old Trafford (1-1). Jadon Sancho (21.) had halverwege de eerste helft de score geopend voor de Mancunians op assist van Marcus Rashford, maar het kon die voorsprong niet vasthouden. Che Adams (48.) prikte snel na rust de gelijkmaker tegen de netten. In de slotminuten ranselde Fraser Forster nog een kopbal van Man Utd-kapitein Harry Maguire uit zijn kooi.

De Red Devils vatten voorlopig post op de vijfde plaats met 40 punten. Southampton staat tiende met 29 eenheden.

Volledig scherm © REUTERS

PSG klopt Rennes na late goal Mbappé

Paris Saint-Germain raakte pas in de extra tijd voorbij Rennes. Nochtans scoorde Kylian Mbappé even voorbij het uur reeds voor de leiders, maar het doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel van de Franse international. Halfweg de zes extra minuten zorgde Mbappé uiteindelijk toch voor winst van de leiders. Bij PSG stond de Nederlander Xavi Simons in de basis, hij werd na een uur vervangen door zijn landgenoot Wijnaldum. PSG heeft nu 16 punten voorsprong op Marseille. Rennes, zonder de geblesseerde Doku, blijft vijfde. (LUVM)

Volledig scherm © AFP

Code oranje: stadions mogen tot 80% gevuld worden

Nu de coronabarometer op code oranje werd geplaatst door het Overlegcomité, mogen vanaf volgend weekend (speeldag 28) opnieuw meer toeschouwers bij de wedstrijden worden toegelaten.

“We wachten nog op de officiële bevestiging van de tekst in het Ministerieel Besluit, maar dit betekent dat de bezetting op de tribunes van 70 naar 80 procent van de capaciteit verhoogt”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “Het toelaten van de bezoekende supporters zal later deze week bekeken worden.” (LUVM)

Racing Genk moet Heynen slechts één duel missen

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft Racing Genk-middenvelder Bryan Heynen een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één effectief en twee met uitstel, en een boete van 2.000 euro opgelegd voor zijn uitsluiting in de competitiewedstrijd bij Oud-Heverlee Leuven (2-1 verlies).

De partij kon haast niet slechter beginnen voor de Limburgers in Leuven. In de eerste minuut tikte Sory Kaba de openingsgoal al binnen op aangeven van Mathieu Maertens. Tot overmaat van ramp verloor het kapitein Bryan Heynen nog voor het kwartier met een rechtstreekse rode kaart na een stevige maar ook ietwat ongelukkige charge op doelpuntenmaker Kaba.

Het bondsparket had eerder een schorsingsvoorstel gedaan van twee wedstrijden effectieve schorsing (plus een met uitstel), maar daarmee gingen club en speler niet akkoord. In ruim 200 wedstrijden voor de Limburgers was het nog maar zijn eerste rode kaart. De schorsing gaat zondag in, waardoor de Limburgers hun aanvoerder zullen moeten missen in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Standard. Genk kan wel nog hoger beroep aantekenen tegen de schorsing. De club gaf eerder deze week reeds te kennen niet akkoord te gaan met enkele scheidsrechterlijke beslissingen in de voorbije weken.

Volledig scherm © BELGA

Kaminski verlengt contract bij Blackburn Rovers

Doelman Thomas Kaminski (29) heeft zijn contract bij Blackburn Rovers verlengd tot medio 2025, dat maakte de club vrijdag bekend. De Engelse tweedeklasser nam Kaminski in 2020 over van AA Gent. Voordien verdedigde onze landgenoot het doel van onder andere KV Kortrijk, RSC Anderlecht, OH Leuven en Beerschot. Kaminski is onbetwist titularis bij Blackburn Rovers, de nummer drie in de Championship. Vorig seizoen werd hij er nog verkozen tot Speler van het Jaar.

Storm na beroep één week effectief

KV Mechelen is met succes in beroep gegaan tegen de schorsing van Nikola Storm. De Disciplinaire Raad bleef dinsdag aanvankelijk bij het voorstel van het bondsparket, namelijk twee matchen effectief en één wedstrijd schorsing met uitstel. Daar kon Malinwa zich niet in vinden en in beroep is de schorsing herleid tot één match effectief en twee voorwaardelijk. “Gelet op het uitzonderlijk blanco casier van de speler, die reeds geruime tijd actief is in de Belgische competitie (sinds 2013) waarbij hij in meer dan 240 wedstrijden nooit rechtstreeks of onrechtstreeks werd uitgesloten, kan het grootste deel van de sanctie met uitstel worden opgelegd”, klinkt het in de motivering. De aanvaller mist dus alleen de thuismatch van zaterdag tegen KV Oostende. Storm pakte vorig weekend rood tegen Beerschot nadat hij te fel doorging op het scheenbeen van middenvelder Sanusi.

Volledig scherm © Photo News

Sandy Walsh mag zich binnenkort Indonesiër noemen

Het papierwerk is rond. Sandy Walsh (26) ontvangt in april zijn Indonesisch paspoort en mag zich vanaf dan ook Indonesisch international noemen. In juni kan hij zijn eerste wedstrijden spelen in de kwalificaties voor de Asian Cup. Ook Jordi Amat van Eupen heeft zich laten naturaliseren. (ABD)

Volledig scherm Sandy Walsh © BELGA

Sadiki tekent profcontract bij RSCA

Noah Sadiki (17) heeft zijn eerste profcontract getekend bij Anderlecht. Paars-wit legde hem vast tot 2023, met optie op een extra jaar. De centrale verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, is een rasecht ‘ketje’. Sadiki doorliep alle jeugdreeksen op Neerpede en is momenteel een vaste waarde bij de U21. De voorbije maanden proefde hij op training en in twee vriendschappelijke wedstrijden al van de A-ploeg. (SVL)

Geen Neymar bij PSG tegen Rennes

De Braziliaanse aanvaller Neymar zal nog niet aan de bak komen in de League 1-wedstrijd van zijn team Paris Saint-Germain tegen Stade Rennais. Dat heeft trainer Mauricio Pochettino gezegd. Neymar sukkelt al sinds eind november met een enkelblessure. Eind vorige maand begon hij weer te trainen, maar voor speelminuten is het nog te vroeg. “Zijn evolutie is heel goed”, zei Pochettino. “Maar hij zal nog niet in de groep zitten voor Rennes.”

De kans dat Neymar er vier dagen later, bij de clash in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid, wel bij zal zijn, lijkt dan ook klein. “We zullen zien wat Madrid betreft”, wilde Pochettino daarover kwijt.

Volledig scherm Neymar (rechts) naast Mbappé. © AFP

Antwerp-aanwinst Emegha meteen weken out met knieblessure

Pech voor Antwerp-aanwinst Emanuel Emegha. De Nederlandse spits van 19, deze winter overgekomen van Sparta Rotterdam, heeft een knieblessure opgelopen en zal enkele weken buiten strijd zijn. Emegha vervoegt Bjorn Engels in de ziekenboeg. De centrale verdediger liep tegen Union een scheur in de hamstrings op en wordt pas over anderhalve maand terug verwacht. Viktor Fischer en Benson Manuel werken individueel verder aan hun herstel.

Volledig scherm © ANP

Challouk tweede zomeraanwinst KV Kortrijk

Ilic en Radovanovic trainden deze week opnieuw mee met de groep en zullen aan de aftrap verschijnen tegen Beerschot. Rougeaux zal niet van de partij zijn. De Franse verdediger van KV Kortrijk kampt met een lichte blessure. Naast Vandenberghe komt ook Challouk aan het einde van het seizoen over van KMSK Deinze. De 26-jarige flankaanvaller was net als Vandenberghe einde contract bij de Oost-Vlamingen. (IVDA)

Volledig scherm Youssef Challouk in actie tegen Westerlo. © BELGA

Duitse supportersorganisatie is tegen introductie van titelplay-offs

In een poging de jarenlange hegemonie van Bayern München in de Bundesliga te doorbreken, overweegt de Duitse voetballiga (DFL) titelplay-offs in te voeren. Maar supportersorganisatie Unsere Kurve is daar alvast geen voorstander van. De nieuwe topvrouw van de DFL Donata Hopfen lanceerde het idee vorige week. Ze wil zo de Duitse titelstrijd wat spannender maken nu het almachtige Bayern op een tiende opeenvolgende titel afstevent. “De competitie zou aantrekkelijker worden als er meer strijd zou zijn bovenin”, verklaarde ze in Bild am Sonntag. “Als play-offs daarbij helpen, dan moeten we het debat voeren. Maar we mogen ook niet vergeten dat Bayern de voorbije jaren schitterend heeft gewerkt”, voegde ze eraan toe.

Haar pleidooi vindt bij de supporters alvast geen gehoor. Zij pleiten wel voor hervormingen, maar dan vooral op het vlak van reglementering. “Het is tekenend dat een nieuw wedstrijdformat wordt besproken in plaats van de echte problemen aan te pakken die leiden tot een gebrek aan competitie bovenin”, zegt de organisatie. “We hebben geen nieuwe formats en competities nodig die nog meer geld in het voetbal zullen brengen door nog meer marketing. We hebben reglementen nodig die de integriteit van de competitie verzekeren.”

Quote Het prikkelt om na te denken over nieuwe modellen zoals play-offs in de Bundesliga. Een format met halve finales en finales zou de supporters veel plezier bezorgen Oliver Kahn, CEO van Bayern

De supportersorganisatie vraagt onder andere een meer billijke verdeling van de tv-rechten, de introductie van financieel fair-playsysteem en bovenal een “dringende begrenzing van de lonen” in het voetbal.

Ex-doelman Oliver Kahn, vandaag CEO van Bayern, zei in een reactie open te staan voor een discussie omtrent een mogelijk nieuw format. “Het prikkelt om na te denken over nieuwe modellen zoals play-offs in de Bundesliga. Een format met halve finales en finales zou de supporters veel plezier bezorgen”, vertelde hij aan Kicker.

In de Bundesliga bestaan al play-offs voor promotie en degradatie tussen de nummer 16 en de nummer drie uit de tweede klasse. Ook daar kwam al veel kritiek op.

Volledig scherm © AP

EA Sports ‘schorst’ in opspraak geraakte Overmars in spel ‘FIFA 22'

EA Sports, de ontwikkelaar van de populaire videogame ‘FIFA 22', heeft Marc Overmars geschorst. De ex-topvoetballer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal maakte als zogenaamd ‘icon’ deel uit van de Ultimate Team-spelerspakketten die de gamers konden winnen. EA Sports geeft geen reden voor de ‘schorsing’ van Overmars, maar die heeft ongetwijfeld alles te maken met de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken van Ajax.

In een bericht aan “de FIFA-community” dat in beeld verschijnt zodra de gamers het spel opstarten, meldt EA Sports: “Marc Overmars verschijnt vanwege een schorsing voorlopig niet meer in de FIFA Ultimate Team (FUT) pakketten en in Ultimate Draft. De ICON-items van Marc Overmars zijn niet meer beschikbaar.”

Zondagavond maakte Ajax bekend dat Overmars opstapt als directeur voetbalzaken, omdat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten heeft verstuurd aan meerdere vrouwelijke collega’s. Zo zou de 48-jarige Gelderlander onder meer foto’s van zijn geslachtsdeel hebben gestuurd. EA Sports haalt wel vaker (oud-)voetballers die in opspraak komen uit het spel. Dat gebeurde onlangs nog met de Engelse voetballer Mason Greenwood van Manchester United, die door zijn vriendin wordt beschuldigd van mishandeling, verkrachting en doodsbedreigingen.

Volledig scherm © ANP

Kortrijk haalt doelman

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu ook officieel. De 29-jarige doelman Tom Vandenberghe komt definitief over van KMSK Deinze en verdedigt vanaf volgend seizoen de kleuren van KV Kortrijk. Vandenberghe was einde contract en dus hoeft KVK geen transfersom te betalen. Hij tekende een contract tot 2025. (IVDA)

Rode Duivels blijven leider op FIFA-ranking

België behoudt de leiding op de eerste FIFA-ranking van het jaar. Al sinds september 2018 bezitten de Rode Duivels de eerste plaats. Eerste achtervolger Brazilië had de voorbije interlandperiode de kans om België van de troon te stoten, maar greep in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ecuador en Colombia naast de 6/6 die het daarvoor nodig had. Frankrijk blijft op de derde plek. Argentinië wipt over Engeland naar plaats vier.

Op 26 maart spelen de Rode Duivels hun volgende interland. Dan wordt in Dublin een oefenwedstrijd afgewerkt tegen Ierland.

Volledig scherm © Photo News

Bayern-talent Jamal Musiala test positief op corona

Bayern München zal het even zonder Jamal Musiala moeten stellen. De 18-jarige aanvallende middenvelder is besmet geraakt met het coronavirus. Het toptalent speelde dit seizoen al 27 wedstrijden voor de Rekordmeister en scoorde daarin zes doelpunten. Hij mocht ook al negen keer opdraven voor de Duitse nationale ploeg.

Volledig scherm © Sven Hoppe/dpa

Clement en Monaco naar halve finales Coupe de France

Philippe Clement blijft met AS Monaco in de running voor bekerwinst. Ze wonnen ze hun kwartfinale in de Coupe de France met 2-0 van tweedeklasser Amiens. Aurelien Tchouameni (5.) was al snel succesvol in de afwerking en ook Kevin Volland (54.) toonde zich snel in de tweede helft trefzeker. Eliot Matazo mocht in de 58ste minuut van de Monegaskse bank komen. Gescoord werd nadien niet meer en het ticket voor de halve finale was binnen.

Clement hoeft met zijn elftal overigens niet meer te vrezen voor het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. Zij gingen er in de vorige ronde uit tegen Nice na een spannende strafschoppenreeks.

Volledig scherm © Photo News

Lampard beleeft competitiedebuut in mineur bij Everton, ook United verspeelt punten

Frank Lampard heeft een competitiedebuut in mineur beleefd bij Everton op de 24ste speeldag van de Premier League. Newcastle United toonde zich te sterk met 3-1. De Toffees kwamen nochtans op voorsprong na een eigen doelpunt van Jamaal Lascelles (36.), maar een minuut later hingen de bordjes alweer in evenwicht na een owngoal van Mason Holgate. Ryan Fraser (56.) hield vroeg na de rust de drie punten op St. James’ Park en Kieran Trippier (80.) diepte de marge nog wat verder uit. Everton kampeert maar net boven de gevarenzone in het klassement, op de zestiende plaats met 19 punten. Newcastle volgt een plaats lager met een punt minder.

Volledig scherm Lampard. © REUTERS

Tegelijkertijd waren ook West Ham en Watford aan zet (1-0). Jarrod Bowen (68.) tekende halverwege de tweede helft voor de enige treffer van de partij. Christian Kabasele bleef op de bank bij de bezoekers. West Ham blijft bovenin meedraaien en prijkt voorlopig op de vierde plaats met 40 punten. Watford verkeert in degradatiegevaar, op de negentiende plaats met 15 punten.

Ook Manchester United moest niet veel later aan de bak bij hekkensluiter Burnley (1-1). Jay Rodriguez (48.) wiste de openingsgoal van Paul Pogba (18.) uit. Door het puntenverlies moeten de Red Devils de vierde plek aan West Ham laten en genoegen nemen met de vijfde plaats en 39 punten. Burnley geraakt niet weg van de laatste plaats met 14 punten.

Volledig scherm Pogba. © AFP

Inter-fans zingen naam van Mourinho voor clash tegen AS Roma

Mooi moment voor José Mourinho in Milaan, vanavond. Voor de aftrap van Inter-AS Roma scandeerde de thuisaanhang zijn naam en er werd ook een spandoek getoond om hem welkom te heten. De Portugees leidde Inter naar grote successen, waaronder de Champions League-eindzege. En dat zijn de fans van de regerende landskampioen duidelijk nog niet vergeten. Mourinho bedankte op zijn beurt de thuisfans voor het respect. Inter won na goals van Edin Dzeko en Alexis Sanchez en stoot door naar de halve finales van de Coppa Italia.

Volledig scherm © Photo News

PSV heeft maar 45 minuten nodig om halve finaleticket in beker veilig te stellen

PSV Eindhoven heeft zich als eerste club verzekerd van een plekje in de halve finales van de KNVB Beker. In het eigen Philips Stadion droop tweedeklasser NAC Breda met 4-0 af.

Na de eerste helft lag de match al in een beslissende plooi met goals van Noni Madueke (8.) en Mario Götze (28. en 40.). Na de rust stond er niets meer op het spel. Yorbe Vertessen mocht nog een klein halfuur komen meepikken bij de thuisploeg. Hij mocht van dichtbij aanschouwen hoe Cody Gakpo (79.) de eindstand vastlegde.

In de andere kwartfinales trekt AZ naar RKC en geeft Ajax voor eigen volk Vitesse partij (beide op woensdag). Donderdag is er nog de vierde en laatste affiche tussen NEC en Go Ahead Eagles.

Volledig scherm © ANP

Palmeiras verslaat Al Ahly en plaatst zich als eerste voor finale van WK voor clubs

Het Braziliaanse Palmeiras heeft zich in Abu Dhabi als eerste geplaatst voor de finale van het WK voetbal voor clubs. In de halve finale versloeg de Copa Libertadores-winnaar het Egyptische Al Ahly met 2-0.

De Zuid-Amerikanen mochten met een 1-0 voorsprong de kleedkamers induiken na een doelpunt van Raphael Veiga (39.). In de tweede helft kreeg de Afrikaanse kampioen al snel een tweede doelpunt te slikken door toedoen van Dudu (49.). Die klap kwam het niet meer te boven.

Woensdag staat de tweede halve finale op het menu. Daarin mag Aziatisch kampioen Al Hilal proberen om regerend Champions League-houder Chelsea het vuur aan de schenen te leggen. De uiteindelijke finale vindt zaterdag plaats.

Bayern München is de uittredend wereldkampioen voor clubs. Vorig jaar hield het in de finale het Mexicaanse Tigres af met 1-0 dankzij een doelpunt van Robert Lewandowski.

Volledig scherm © AP

Transfer Süle is “geen oorlogsverklaring” aan Bayern

De transfer van Niklas Süle moet niet worden gezien als een oorlogsverklaring aan Bayern München. Dat heeft Hans-Joachim Watzke, de CEO van Borussia Dortmund, verklaard aan de krant ‘Frankfurter Rundschau’. “We hebben geen speler van Bayern gepikt”, liet Watzke optekenen.

Dortmund maakte gisteren de komst Süle bekend. De centrale verdediger tekent deze zomer een contract van vier seizoenen bij de club van Rode Duivels Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel. “Er waren enkel argumenten pro deze transfer. Niklas is in de fleur van zijn leven, is een vaste waarde in de nationale ploeg, heeft veel internationale ervaring en is transfervrij”, aldus Watzke.

Eerder geraakten Süle en Bayern het niet eens over een verlenging van Süles aflopende contract bij de Rekordmeister.

Volledig scherm Niklas Süle. © AFP

Aston Villa leent Trezeguet (ex-Anderlecht) uit aan club Chadli

Premier League-club Aston Villa heeft Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’ tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Turkse Istanbul Basaksehir, de club van Nacer Chadli. Dat heeft de Engelse club dinsdag meegedeeld. Trezeguet, die in het verleden ook uitkwam voor Anderlecht en Moeskroen, kwam in 2019 aan in Aston Villa. Hij werkte er 64 wedstrijden af, waarin hij goed was voor 9 doelpunten. In april liep hij een zware knieblessure op, waarna hij afgelopen maand de training mocht hervatten. De Egyptische international (52 caps) werkte onlangs de Afrika Cup af. Daarin moest hij het met Egypte in de finale afleggen tegen Senegal.

Ook Pizzi versterkt de club. De Portugees, echte naam Luis Miguel Afonso Fernandes, kwam in het totaal 360 keer in actie voor de Portugese topclub Benfica. Daarin was hij goed voor 94 doelpunten en 96 assists.

Volledig scherm Trezeguet in 2016 in het shirt van Anderlecht. © Photo News

Al 17 miljoen tickets aangevraagd in eerste verkoopperiode

Voor het WK voetbal dat in Qatar plaatsvindt, zijn al 17 miljoen tickets aangevraagd in de eerste verkoopperiode. Dat meldt de wereldvoetbalbond FIFA.

De eerste verkoopperiode duurde 20 dagen, van 19 januari tot dinsdag om 13 uur (lokale tijd in Doha). De meeste ticketaanvragen komen van inwoners van het gastland. De FIFA zegt ook te zijn “overspoeld door aanvragen” uit andere voetballanden en sleutelmarkten, zoals Argentinië, Brazilië, Engeland, Frankrijk, India, Mexico, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.

Het meest gegeerd zijn tickets voor de finale op 18 december in het Lusail-stadion, in de gelijknamige Qatarese stad. Voor die wedstrijd liepen alleen al 1,8 miljoen aanvragen binnen.

Er zullen weliswaar iets meer dan 2 miljoen tickets effectief beschikbaar zijn tijdens het WK.

De wereldvoetbalbond zal nu nagaan of de ticketaanvragen voldoen aan de beperkingen, vooraleer de tickets worden toegewezen. Alle aanvragers, of hun verzoek succesvol was of niet, krijgen vanaf 8 maart meer informatie. Zijn er nog tickets beschikbaar, zal de FIFA dan ook de timing van een volgende verkoopfase meedelen. Het WK, mét de Rode Duivels, vindt plaats van 21 november tot 18 december.

De Bilde bezoekt Qatar: “Nog ongelofelijk veel werk”

Algemeen directeur Barça stapt op

Barcelona moet alweer op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Ferran Reverter heeft na een dienstverband van ruim zeven maanden te kennen gegeven dat hij zal opstappen. De 49-jarige Spanjaard vertrekt om “persoonlijke redenen”, liet de Catalaanse club weten.

Reverter werd vorig jaar juli naar Barcelona gehaald om de club uit het financiële slop te trekken. De topclub kampte onder meer met torenhoge schulden en moest zelfs de salarissen van de spelers verlagen. “Ik heb me volledig ingezet voor de club de voorbije maanden, maar ik wil me nu focussen op de reden waarom ik terugkeerde naar Barcelona: meer tijd spenderen aan persoonlijke projecten en mijn familie”, zei Reverter in een verklaring.

Spaanse media melden dat Reverter vertrekt vanwege onenigheid over een op handen zijnde sponsordeal met muziekstreamingdienst Spotify. Die zou Barça de komende drie seizoenen 280 miljoen euro opleveren. Een van de voorwaarden zou zijn dat Spotify zijn naam mag verbinden aan het beroemde stadion Camp Nou.

De voormalige topman van MediaMarkt blijft nog aan totdat voorzitter Joan Laporta een opvolger heeft gevonden.

Volledig scherm Ferran Reverter hier achter Joan Laporta. © EPA

Juventus moet het een tijdje zonder kapitein Giorgio Chiellini stellen

De Italiaanse topclub Juventus moet het eventjes zonder zijn kapitein Giorgio Chiellini stellen. De 37-jarige centrale verdediger heeft een kwetsuur aan de linkerkuit opgelopen, zo meldde de club dinsdag op zijn website. Chiellini, die in de gewonnen wedstrijd tegen Hellas Verona zondag (2-0) een kwartier voor het einde het veld moest verlaten, heeft dinsdag een onderzoek ondergaan waarbij een kwetsuur aan de linkerkuit aan het licht kwam.

De club deelde niet mee hoe lang de onverzettelijke verdediger afwezig zou zijn, maar volgens verschillende Italiaanse media zou Chiellini zowat twintig dagen onbeschikbaar zijn. Daardoor zou hij de kwartfinale van de Italiaanse beker tegen Sassuolo donderdag missen, net als de clash tegen Atalanta Bergamo en de derby tegen Torino in de competitie. Ook de heenmatch in de achtste finales van de Champions League tegen Villareal op 22 februari zou nog te vroeg komen.

Volledig scherm Giorgio Chiellini. © Photo News

Beroep van Kadri en Kortrijk levert niets op

KV Kortrijk ging niet akkoord met de beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal om Abdelkahar Kadri een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro op te leggen voor zijn rode kaart van vorige week woensdag in het duel tegen Antwerp. De speler verscheen daardoor vandaag voor de Disciplinaire Raad, maar dat bracht niets op. De Algerijn blijft drie speeldagen geschorst en ook de boete van 3.000 euro moet hij betalen. (IVDA)

Volledig scherm © Photo News

Lestienne trekt naar Singapore

Maxime Lestienne (29) vertrekt na 3,5 jaar bij Standard. De flankaanvaller begint aan een avontuur in Singapore bij Lion City Sailors, de regerende landskampioen én huidige koploper in de hoogste klasse. Lestienne is zo al aan z'n achtste club toe. Eerder verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Moeskroen (2008-2009), Club Brugge (2010-2014), Genoa (2014-2015), PSV (2015-2016), Rubin Kazan (2016-2018) en Malaga (2018).

Jackson Muleka (22) wordt dan weer uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa, dat geen aankoopoptie verkreeg op de Congolese aanvaller.

Wagué verlaat Seraing maand na zijn aankomst alweer

Molla Wagué verlaat Seraing al enkele weken na zijn aankomst. De Luikse club heeft maandag aangekondigd dat het contract van de 30-jarige Malinese verdediger is verbroken. De beslissing is in onderling overleg genomen, aldus Seraing.

Wagué kwam vorige maand van het Franse Nantes over naar Seraing. Hij ging een contract aan met de Luikse ploeg tot in juni. Hij speelde eerder bij Udinese, Leicester, Watford en Nottingham Forest. Vorig seizoen speelde hij bij Amiens op uitleenbasis. De centrale verdediger nam voor Mali vier keer deel aan de Africa Cup.

Dimata en Espanyol onderuit tegen Bilbao

Een boeiend wedstrijdbegin tussen Athletic Bilbao en Espanyol is in het voordeel van de thuisploeg uitgedraaid (2-1). Winteraanwinst Tonny Vilhena zorgde al na drie minuten voor de Catalaanse voorsprong, maar de Basken rechtten in een mum van tijd de rug voor eigen volk door toedoen van Oihan Sancet (5.) en Inigo Martinez (16.). Landry Dimata mocht in de basis beginnen bij de bezoekers, maar kon geen ommekeer helpen bewerkstelligen en werd in de 63e minuut naar de kant gehaald in een driedubbele wissel. Espanyol kampeert momenteel in de middenmoot, op de dertiende plaats met 27 punten.

Volledig scherm © EPA

Benfica en Vertonghen tanken vertrouwen met vlotte zege bij Tondela

Benfica heeft vertrouwen getankt bij Tondela met een vlotte 1-3-zege. Na zo’n 20 minuten zag de thuisploeg het openingsdoelpunt afgekeurd worden en dat was het sein voor de hoofdstedelingen om in actie te schieten. Everton (23.) en Darwin Nunez (34.) effenden het pad. In de tweede helft gooide Goncalo Ramos (53.) de partij al snel volledig op slot. De aansluitingstreffer van Eduardo Quaresma (88.) mocht niet meer baten. Jan Vertonghen speelde 90 minuten mee in de defensie van het winnende kamp.

Benfica blijft derde in de rangschikking met 47 punten. Dat zijn er zes minder dan nummer twee Sporting en twaalf minder dan koploper Porto.

Volledig scherm © EPA

Bondsparket vraagt 3 speeldagen schorsing voor Storm

Het bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, voor Nikola Storm (27). De flankaanvaller van KV Mechelen - goed voor twee goals tegen Beerschot - kreeg zondag rood nadat hij door ging op het scheenbeen van middenvelder Sanusi. KV Mechelen gaat niet akkoord met het voorstel. (ABD)

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

EK 2028 in het Verenigd Koninkrijk en Ierland?

De voetbalfederaties van Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland willen een kandidatuur indienen voor de organisatie van het EK 2028. Dat melden ze aan Britse media. Vorig jaar werd nog aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland plannen hadden om het WK in 2030 te organiseren. Na een grondige haalbaarheidsstudie besloten de vijf bonden om zich te concentreren op het EK in 2028. De voornaamste reden ligt op financieel vlak. De Britse politiek ziet in een EK een goedkoper alternatief. “Iedereen weet dat het wereldkampioenschap een enorm duur evenement is”, liet Julian Knight, de voorzitter van de Britse parlementaire sportcommissie, vorige maand optekenen. De inschrijvingen voor het EK in 2028 moeten voor 23 maart ingediend worden. In september 2023 wordt beslist waar het EK plaatsvindt. Duitsland is gastland voor het EK in 2024.

Niklas Süle trekt in de zomer transfervrij naar Borussia Dortmund

De Duitse centrale verdediger Niklas Süle (26) verhuist komende zomer gratis van Bayern München naar Dortmund. De 37-voudige international was einde contract bij de Duitse recordkampioen en gesprekken over een verlenging sprongen af. Volgens Volker Struth, de agent van Süle, voelde de verdediger zich “niet genoeg gewaardeerd” bij Bayern.

Volledig scherm © AFP

KV Kortrijk in beroep tegen schorsing Kadri

KV Kortrijk gaat niet akkoord met de beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal om middenvelder Adbelkahar Kadri voor drie speeldagen te schorsen en hem een boete op te leggen van 3.000 euro voor zijn rode kaart in de verliespartij tegen Antwerp (0-2) van vorige woensdag. Dinsdag verschijnt Kadri voor de Disciplinaire Raad.

Volledig scherm © BELGA

Engels wellicht wekenlang out

Alsof de nederlaag op zich niet erg genoeg was, kreeg Antwerp tegen Union nog een opdoffer te verwerken. Kort na de pauze zag de Great Old centrale verdediger Björn Engels (27) geblesseerd uitvallen. Voor een exacte diagnose is het iets te vroeg, maar gevreesd wordt voor een serieuze spierscheur. “We hebben nog geen zicht op de situatie, maar ik denk dat we ervan moeten uitgaan dat we Björn minstens enkele weken kwijt zijn”, verkondigde trainer Brian Priske met sombere blik. Voor Engels zou dat een zoveelste (medische) opdoffer zijn in zijn carrière.

Dat het verlies van Engels een aderlating is, bleek al meteen tegen Union. Op het moment dat de onfortuinlijke Engels het veld verliet, stond het nog 0-0. Vervanger Dinis Almeida zag er nadien niet zo goed uit bij de twee doelpunten van Unions sluipschutter Undav. “Dinis moest koud invallen, wat nooit evident is”, suste Priske. “Of het anders had gelopen als Björn had kunnen blijven staan? Dat weet je nooit, maar feit is natuurlijk wel dat hij sterk bezig was.” Alleszins: Priske zal in de komende weken zijn defensie moeten herschikken. Gelukkig wordt Abdoulaye Seck eerstdaags terug verwacht van de Africa Cup. (KDC)

Volledig scherm © Photo News

Lamkel Zé op huurbasis naar Russische rode lantaarn

Antwerp heeft een nieuwe (tijdelijke) oplossing gevonden voor enfant terrible Didier Lamkel Zé. De 25-jarige Kameroener wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan FK Khimki, dat momenteel laatste staat in de Russische hoogste klasse. In Rusland was de transfermarkt nog open. In de voorbije maanden was Lamkel Zé al op huurbasis actief bij het Slovaakse DAC, maar daar had hij het niet echt naar zijn zin. Omdat een terugkeer naar de Antwerpse A-kern geen optie was, moest de aanvallende middenvelder op zoek naar een nieuwe club. Dat werd dus Khimki. Lamkel Zé ligt nog tot de zomer van 2023 onder contract op de Bosuil. (KDC)

Volledig scherm © Photo News