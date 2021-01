Football Talk. City vermijdt afgang tegen vierdeklasser, Arsenal wél eruit in FA Cup - Ref Visser naar EK U21

Lawrence Visser en zijn assistenten fluiten in maart op het EK U21

Lawrence Visser en zijn assistenten, Thibaud Nijssen en Rien Vanyzere, zullen in maart wedstrijden fluiten op het Europees kampioenschap onder 21 jaar in Hongarije en Slovenië. Het betekent voor de Belgische arbitrage een terugkeer op het internationaal toneel. Frank De Bleeckere was de laatste Belgische ref op een groot internationaal toernooi, op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Bij de U21 was assistent-scheidsrechter Joël De Bruyn de laatste aanwezige scheidsrechter op een groot toernooi. Dat was het EK van 2009. De Belgische beloften konden zich niet plaatsen voor het EK van dit jaar.

“De selectie van Lawrence, Rien en Thibaud door de UEFA toonde de gerealiseerde vooruitgang van onze Belgische scheidsrechters, zowel op nationaal als op internationaal niveau”, zei David Elleray, voorzitter van de Professional Refereeing Board van de Belgische voetbalbond, in een reactie. “Dit is het resultaat van het harde werk en toewijding van onze scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, evenals de hoogwaardige training en ondersteuning door het Professional Refereeing Department. Ze zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Lawrence, Rien en Thibaud perfect zullen voorbereid zijn, zowel op fysiek als technisch vlak.”

Het EK voor beloften zal voor het eerst doorgaan in twee aparte delen. De groepsfase, met zestien ploegen, vindt plaats tussen 24 en 31 maart. De knock-outfase, met acht teams, gaat door tussen 31 mei en 6 juni.

Volledig scherm Lawrence Visser. © BELGA

Bijna stunt voor vierdeklasser tegen City

Vierdeklasser Cheltenham heeft bijna voor een gigantische stunt in de vierde ronde van de FA Cup gezorgd. Manchester City - dat aantrad met een veredeld b-elftal en zonder de geblesseerde De Bruyne - stond vlak voor tijd nog met 1-0 achter in het Jonny-Rocks Stadium, maar dankzij drie treffers in het laatste kwartier won City alsnog met 1-3.

City startte weliswaar niet met de sterkste basiself maar wel met onder anderen Gabriel Jesus, Rihad Mahrez en Fernandinho. Een team waar Cheltenham, dat op dit moment zevende staat in de League Two, alleen maar van kan dromen. Toch kwam niet de ploeg van Pep Guardiola op voorsprong, maar was het de thuisploeg die in de 59ste minuut mocht juichen. Na een verre inworp schoot spits Alfie May van dichtbij raak.

Guardiola bracht snel Ruben Dias, Ilkay Gundogan en Joao Cancelo binnen de lijnen om een vroegtijdige uitschakeling te voorkomen. Met succes, want negen minuten voor tijd tikte Phil Foden op aangeven van Ferran Torres de bal dichtbij de tweede paal met zijn linker binnen. Even later maakte Gabriel Jesus er zelfs 1-2 van en schoot hij de droom van Cheltendam in duigen. Torres tekende diep in blessuretijd voor de einduitslag: 1-3.

Volledig scherm © EPA

Casteels pakt met Wolfsburg de volle buit in Leverkusen

Wolfsburg heeft op de achttiende speeldag in de Duitse Bundesliga met het kleinste verschil (0-1) gewonnen op bezoek bij Bayer Leverkusen. In de BayArena scoorde Ridle Baku na 35 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd, aanvoerder Koen Casteels hield zijn netten schoon. Wolfsburg doet zo een uitstekende zaak in het klassement en komt met een zes op zes op gelijke hoogte met Leverkusen, op de gedeelde derde plaats in de Bundesliga, met drie punten achterstand op nummer twee RB Leipzig, dat met 3-2 verloor uit bij Mainz, de voorlaatste in de stand. Bayern, dat zondagnamiddag op bezoek gaat bij het Schalke 04 van Benito Raman, is leider met 39 punten en kan zijn voorsprong uitdiepen tot zeven punten.

Belofteninternational Orel Mangala verloor met Stuttgart op bezoek bij Freiburg (2-1), een duel tussen middenmoters in de Bundesliga. De bezoekers kwamen al snel op voorsprong via Silas Wamangituka (7.), maar na treffers van Ermedin Demirovic (14.) en Woo-Yeong Jeong (37.) hield de thuisploeg toch de drie punten thuis. Nicolas Gonzalez miste op slag van rusten nog een strafschop voor Stuttgart, dat na de nederlaag tiende is.

Volledig scherm © EPA

Invaller Januzaj en Real Sociedad laten de zege liggen tegen Betis

Real Sociedad is op de twintigste speeldag in La Liga in eigen huis niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel tegen Betis. De Basken gaven een 2-0 voorsprong uit handen tegen de middenmoter. Alexander Isak (48.) en Mikel Oyarzabal (57.) hadden de thuisploeg immers in het begin van de tweede helft een dubbele voorsprong bezorgd, maar in het slot zorgden voormalig toptalent Sergio Canales (85.) en veteraan Joaquin (90. +2) toch nog voor de puntendeling. Bij de thuisploeg was Adnan Januzaj twee minuten voor de aansluitingstreffer ingevallen voor Portu.

Na een onverwacht sterk seizoensbegin is het allemaal wat minder bij Sociedad, dat in de stand met 31 punten naar de zesde plaats is weggezakt. Betis is achtste met 27 punten.

Volledig scherm Januzaj. © ANP

Matthijs de Ligt is coronavrij en terug in selectie Juventus

Matthijs de Ligt kan bij Juventus zijn rentree maken. De Nederlandse verdediger is hersteld van een besmetting met het coronavirus. Juventus maakte bekend dat De Ligt bij de selectie is gehaald voor het duel met Bologna van zondag.

De 21-jarige verdediger testte volgens de club twee keer negatief op COVID-19 en is daarom opnieuw beschikbaar. Hij hoeft niet langer in quarantaine te verblijven. Juventus meldde dat hij zich bij de ploeg in het hotel heeft gevoegd.

De Ligt testte op 8 januari positief op het coronavirus en zat vanaf dat moment in zelfisolatie. Hij miste vier wedstrijden door de opgelopen besmetting, waaronder de nederlaag tegen concurrent Inter en de winst in de Italiaanse Supercup.

Volledig scherm Matthijs De Ligt. © Hollandse Hoogte / AFP

Dendoncker en Trossard stoten door in FA Cup

Wolverhampton Wanderers heeft zich met enige moeite geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. Op bezoek bij amateurclub Chorley, een zesdeklasser, wonnen de Wolves slechts met 0-1. Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd. Vitinha scoorde na twaalf minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Ook Brighton & Hove Albion heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. Veel overschot hadden ze nochtans niet tegen derdeklasser Blackpool. Rode Duivel Leandro Trossard startte op de bank en mocht pas op het uur invallen, toen de 2-1 eindstand al op het bord stond. Yves Bissouma (27.) en Steven Alzate (58.) stonden aan het kanon voor de thuisploeg, Gary Madine zorgde tussendoor voor de gelijkmaker. In de achtste finales staat Brighton tegenover de winnaar van het duel tussen tweedeklasser Brentford en Leicester City.

Voor Jason Lokilo en derdeklasser Doncaster Rovers is het bekertoernooi afgelopen, na een zware 4-0 nederlaag in de vierde ronde op bezoek bij West Ham. Lokilo startte in de basis en werd na een goed uur naar de kant gehaald

Volledig scherm Enkele fans van Chorley wilden toch een glimp van de match opvangen. © AP

Rafael Benitez geen coach meer bij Dalian

Rafael Benitez is niet langer de coach van de Chinese eersteklasser Dalian. De 60-jarige Spanjaard, die sinds 2019 in functie was bij de ex-club van Yannick Carrasco, vertrekt om familiale redenen die verband houden met het coronavirus.

“Het coronavirus heeft, zoals zo vaak vorig jaar, ons leven en onze projecten veranderd”, verklaarde Benitez op zijn blog. “Vanaf vandaag trainen mijn staf en ik niet langer Dalian. De pandemie woekert nog steeds rond en de steun aan onze families vormt de hoofdreden voor deze beslissing.” Verdere beweegredenen gaf Benitez niet.

Benitez was voor hij naar China trok aan de slag bij Newcastle United en werkte in de Premier League eerder voor Liverpool (2004-2010), waarmee hij de Champions League in 2005 won, en Chelsea (2012-2013). Hij was onder meer nog coach van Dries Mertens bij Napoli (2013-2015). Benitez stond in 2015 ook nog een half seizoen aan het hoofd van Real Madrid.

Volledig scherm © REUTERS

Vroegtijdige exit voor bekerhouder Arsenal

Voor Arsenal blijft de malaise dit seizoen maar voortduren. In de vierde ronde van de FA Cup werd met het kleinste verschil verloren op bezoek bij Southampton, waardoor het bekertoernooi afgelopen is voor de Bekerhouders uit Londen. De Braziliaan Gabriel scoorde na 24 minuten met een owngoal het enige doelpunt van de wedstrijd.

In de League Cup werden ze eind vorige maand in de kwartfinales al kansloos uitgeschakeld door Manchester City (1-4). In de Europa League wisten ze de groepsfase wel te overleven en nemen ze het komende maand in de zestiende finales op tegen het Benfica van Jan Vertonghen.

In de competitie was er de voorbije weken beterschap merkbaar met een knappe dertien op vijftien, maar ook dat brengt hen niet verder dan de tiende plaats in de stand. Dinsdag kunnen ze alvast revanche nemen op Southampton, want dan staan beide teams in de Premier League tegenover elkaar.

Volledig scherm © AP

Fans mogen stadion alleen binnen na negatieve coronatest

Fans die in het stadion een wedstrijd op het WK voor clubs in Qatar willen bijwonen, moeten een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat hebben de lokale autoriteiten bevestigd. Het toernooi vindt tussen 4 en 11 februari plaats.

Eerder raakte al bekend dat bij de wedstrijden slechts een beperkt aantal toeschouwers toegelaten zal worden. Het gaat om ongeveer dertig procent van de capaciteit van de stadions. Fans die een duel live willen bijwonen, moeten zich bovendien tot 72 uur voor elke wedstrijd laten testen op het coronavirus. Alleen supporters die negatief testen, mogen het stadion binnen.

Het WK voor clubs in Qatar begint op 4 februari met de ontmoeting tussen het Mexicaanse Tigres en het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai. De winnaar van dat duel komt in de halve finales uit tegen de kampioen van Zuid-Amerika. Die is nog niet bekend. Het wordt alleszins een Braziliaanse ploeg, Santos of Palmeiras. Beide ploegen treffen elkaar in de finale van de Copa Libertadores op 30 januari.

Champions League-winnaar Bayern München moet in de halve finales aan de bak tegen de winnaar van het duel tussen het Egyptische Al-Ahly, de kampioen van Afrika, en het Qatarese Al-Ahly, de club van de Braziliaanse Belg Junior Edmilson en kampioen van Qatar.

Oceanië vaardigde dit jaar geen deelnemer af voor het WK. Auckland City gaf forfait als een gevolg van de quarantainemaatregelen die de Nieuw-Zeelandse overheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus.

De finale van het WK voor clubs vindt op 11 februari plaats.

Volledig scherm Lewandowski en Bayern vertegenwoordigen Europa op het WK voor clubs. © Photo News

Mbappé outstanding

Paris Saint-Germain staat met dank aan Kylian Mbappé in ieder geval voor twee dagen alleen op kop van de Franse Ligue 1. De 22-jarige aanvaller had met twee doelpunten en een assist op een treffer van Neymar een groot aandeel in een zege op Montpellier (4-0). Mauro Icardi scoorde ook voor de thuisploeg.

PSG heeft nu een voorsprong van 3 punten op het als tweede geklasseerde Lille. Jonathan David (ex-Gent) en co spelen zondag een uitwedstrijd tegen Rennes.

Montpellier speelde ruim 70 minuten met 10 man. Jonas Omlin kreeg in de negentiende minuut een rode kaart voor een harde overtreding op Mbappé.

Volledig scherm © AFP

CAF bestraft Keniaanse voetbalbond voor “verscheuren” resultaten coronatesten

De Keniaanse voetbalbond heeft van de Afrikaanse voetbalbond CAF een boete van 20.000 dollar (ruim 16.000 euro) gekregen voor een overtreding van de coronaregels bij de interland vorig jaar in november tegen de Comoren. Twee bestuurders van de Keniaanse voetbalbond zijn ook voor zes maanden geschorst omdat ze de documenten met de testresultaten doormidden scheurden.

Kenia deed rond de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen de Comoren alles om het testen tegen te houden. Pas na lang aandringen van de tegenstander ging de ploeg overstag. “De testresultaten kwamen wegens de lange vertraging pas een paar minuten voor de aftrap binnen, tijdens de opwarming”, meldde de CAF in een verklaring. “Barry Otieno, de algemeen secretaris van de Keniaanse voetbalbond, en Ronny Oyando, de Keniaanse teammanager, betwistten de resultaten, grepen ze weg en scheurden ze in stukken.”

Volgens de CAF kwamen vier spelers positief uit de coronatest en liet Kenia hen allevier gewoon meespelen tegen de Comoren.

Valencia verlengt contract van sterkhouder Gabriel en roept Piccini terug van bij Atalanta

Valencia heeft zaterdag het contract van verdediger Gabriel Paulista opengebroken tot medio 2024. De Braziliaan is een vaste waarde centraal achterin. De club maakte ook bekend dat vleugelverdediger Cristiano Piccini wordt teruggeroepen van zijn weinig succesvolle uitleenbeurt aan Atalanta Bergamo.

Valencia haalde de intussen dertigjarige Gabriel Paulista in de zomer van 2017 weg bij Arsenal en sindsdien was de Braziliaan centraal achterin titularis bij Los Che. Hij speelde tot dusver 138 officiële duels voor de club.

De 28-jarige Piccini staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Valencia. De club verhuurde de Italiaan in de heenronde aan Atalanta Bergamo in zijn thuisland, maar dat werd geen succes. De vleugelverdediger, die er mee het vertrek van Timothy Castagne naar Leicester City moest opvangen, kwam slechts één keer in actie in Noord-Italië. Bij Valencia speelde de drievoudig Italiaans international in de vorige twee seizoenen veertig wedstrijden.

Volledig scherm Gabriel Paulista. © REUTERS