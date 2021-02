Football Talk. City naar Boedapest voor duel tegen Mönchengladbach - Marin vervolgt carrière bij club van Hasi

City naar Boedapest voor duel tegen Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach en Manchester City spelen hun Champions Leagueheenmatch van 24 februari in de Puskás Aréna van het Hongaarse Boedapest. De reden zijn de Duitse reisrestricties, waardoor een match in het Borussia-Park onmogelijk is. Eerder al werd bekend dat het duel van Leipzig met Liverpool eveneens plaatsvindt in Boedapest, en dus niet in Duitsland.

Molde zal zijn heenwedstrijd in de zestiende finale van de Europa League tegen het Duitse Hoffenheim op 18 februari dan weer in het Spaanse Villarreal afwerken.

Thomas Lemar en Hector Herrera delen in coronamalaise bij Atletico

Het coronavirus blijft de selectie van Atletico Madrid parten spelen. De leider in de Spaanse voetbalcompetitie bevestigde dat de Fransman Thomas Lemar en de Mexicaan Hector Herrera besmet zijn met covid-19.

Wereldkampioen Lemar en de Mexicaanse international Herrera legden de positieve controle af in aanloop naar het duel tegen Celta Vigo. Ze verblijven allebei in quarantaine thuis.

Het duo vervoegt op de lijst met spelers in afzondering de Portugese vedette Joao Felix, de Franse aanvaller Moussa Dembélé en de Spaanse verdediger Mario Hermoso. Eerder testte ook Rode Duivel Yannick Carrasco positief, maar hij is inmiddels weer inzetbaar.

Diego Simeone zal hoe dan ook moeten puzzelen voor het competitieduel van maandagavond tegen Celta Vigo.

Nu ook officieel: Jeunechamps vervoegt de staf van Vercauteren

De laatste punten en komma’s zijn gezet: José Jeunechamps (53) vervoegt de staf van Frank Vercauteren bij Antwerp. De twee kennen mekaar al van bij Cercle Brugge en OH Leuven, waar Jeunechamps als T2 aan de zijde van de huidige Antwerp-coach stond. De Luikenaar was in het verleden jarenlang actief bij Standard, eerst als beloftencoach, later als assistent en kort als T1. Hij kruiste daar ook al even het pad van Luciano D’Onofrio. Later ging Jeunechamps ook in Frankrijk bij Metz aan de slag en hij werkte ook nog kort voor Charlton in Engeland. (SJH)

Kevin Mirallas schenkt Gaziantep 2-0 zege tegen ploeg Zulj

Op de 24e speeldag in de Turkse competitie heeft Kevin Mirallas zijn team Gaziantep maandag aan een 2-0 zege tegen Göztepe geholpen. Een kwartier voor tijd legde de Belgische spits de eindstand vast, zes minuten later mocht hij gaan rusten. Bij Göztepe mocht Peter Zulj (ex-Anderlecht) tien minuten voor tijd invallen.

Voor Gaziantep was het de eerste zege in vijf wedstrijden, uit de vorige vier werd slechts één punt gepuurd. Met 38 punten is het team van voormalig Standard-coach Ricardo Sa Pinto zevende in de Super Lig.

STVV ziet Keito Nakamura naar Oostenrijk vertrekken

De Japanse huurling Keito Nakamura verlaat STVV. De 20-jarige aanvallende middenvelder is door zijn moederclub Gamba Osaka teruggeroepen en vervolgens uitgeleend aan het Oostenrijkse FC Junior OÖ. Dat bevestigen de Truienaars maandag.

Nakamura kwam in juli 2020 bij STVV na een seizoen in de Nederlandse Eredivisie bij FC Twente. Hij speelde vijf competitiewedstrijden voor de Kanaries en scoorde een doelpunt (begin december in Moeskroen). De voorbije weken sukkelde de Japanner met een enkelblessure.

Manchester United “aantal weken” zonder Pogba

Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer is zijn middenvelder Paul Pogba voorlopig kwijt. De Franse international blijkt afgelopen weekend in het duel met Everton (3-3) een blessure aan het dijbeen te hebben opgelopen, zo meldde de Noorse coach maandag. Pogba moest kort voor rust naar de kant, enkele dagen nadat hij tot speler van de maand was uitgeroepen bij de nummer twee van de Premier League.

Pogba’s afwezigheid is een tegenvaller voor de club, die de naaste belager is van stadgenoot Manchester City in de Premier League en ook binnenkort duels om de FA Cup en de Europa League op het programma heeft staan.

“Het is een blessure die een aantal weken herstel vraagt”, zei Solskjaer op de clubwebsite. “Hij werkt er hard aan. Natuurlijk is Paul de laatste weken belangrijk geweest voor ons, maar we nemen geen enkel risico.” De eerste wedstrijd die Pogba mist, is dinsdag het duel uit de vijfde ronde van de FA Cup met West Ham.

Araujo (FC Barcelona) sukkelt met verstuikte linkerenkel

FC Barcelona zal het een poos zonder de Uruguayaan Ronald Araujo moeten stellen. De 21-jarige centrale verdediger verstuikte zondag in het competitieduel op het veld van Betis (2-3) zijn linkerenkel, zo bevestigde Barça. Het is afwachten hoelang hij buiten strijd is.

De Uruguayaan is een vaste waarde in het elftal van Ronald Koeman. Eerder dit seizoen miste hij wel al een rist wedstrijden door een spierblessure.

Barcelona volgt in de stand van La Liga na 22 speeldagen als tweede op 7 punten van leider Atletico Madrid, dat twee matchen minder speelde. Woensdag nemen Lionel Messi en co het in de heenwedstrijd van de halve finales van de Copa del Rey op tegen Sevilla.

Voorwaardelijke schorsing voor Gueye (Moeskroen)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een voorwaardelijke straf van één speeldag schorsing en 500 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking voor verdediger El Hadji Gueye van Excel Moeskroen.

Net voorbij het uur in de derby tegen KV Kortrijk (0-3-nederlaag) trok de jonge Senegalees van de thuisploeg aan de noodrem. Zijn land- en naamgenoot Habib Gueye glipte door de buitenspelval en liep alleen op doelman Koffi af, maar werd in het strafschopgebied aangelopen door Gueye van Moeskroen. Rood was het verdict van scheidsrechter Verboomen.

Een effectieve schorsing hoeft de Moeskroen-verdediger daarvoor niet uit te zitten. Althans, toch niet van het Bondsparket. Die stelde voor om hem louter een voorwaardelijke boete en schorsing op te leggen. Als Moeskroen die minnelijke schikking aanvaardt, hangt die straf Gueye een jaar lang boven het hoofd als waarschuwing.

Napoli ziet ook verdediger Manolas uitvallen

Napoli moet het in een belangrijke periode van het seizoen stellen zonder verdediger Kostas Manolas. De 29-jarige Griek ondervindt hinder van een enkelblessure en is minimaal drie weken uitgeschakeld. De Napolitanen missen intussen ook nog Dries Mertens, eveneens met een enkelblessure.

Napoli neemt het woensdag in de Coppa Italia op tegen Atalanta Bergamo en zaterdag wacht in de Serie A de thuiswedstrijd tegen Juventus. Een week later is Atalanta de tegenstander in de competitie en tussendoor speelt de ploeg uit Napels in de Europa League tegen Granada.

Organisatoren gaan uit van volle stadions op WK 2022

De Wereldbeker voetbal van 2022 in Qatar (21 november-18 december 2022) zal gespeeld worden in stadions met volledig gevulde tribunes. Dat bevestigden de Qatarese organisatoren vandaag nog eens. Door de wereldwijde coronacrisis zijn volle stadions op het EK komende zomer veeleer een utopie.

Ook in Qatar begon het seizoen zonder toeschouwers op de tribunes. “We hebben op die manier wedstrijden in de Aziatische Champions League georganiseerd”, legde Yasir Al-Jamal, de voorzitter van het lokale organisatiecomité, uit aan persagentschap AFP. “In december is dan besloten dertig procent van de tribunes te vullen. Dat wordt ook zo aangehouden tijdens het WK voor clubs (dat momenteel aan de gang is in Qatar, red.). We willen de capaciteit voor het WK optrekken tot honderd procent.”

Qatar kent momenteel een forse stijging in het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. “Maar we hebben vertrouwen in de maatregelen die werden genomen om de veiligheid van de fans te waarborgen in de stadions en op het openbaar vervoer op weg naar de stadions”, verzekerde Al-Jamal.

De wedstrijden op het WK voor clubs gaan door in twee verschillende stadions, waar volgend jaar ook WK-wedstrijden moeten plaatsvinden. Recent werden nog drie nieuwe stadions geopend, vier andere moeten nog worden afgewerkt.

Marin (ex-Anderlecht) vervolgt carrière bij Saudische club van Hasi

Voormalig Anderlecht-speler Marko Marin speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij Al-Raed, de Saoedische club van hoofdcoach Besnik Hasi en zijn assistenten Bernd Thijs en Steven Vanharen. De 31-jarige Marin, zestienvoudig Duits international, wordt gehuurd van Al-Ahli, ook in Saudi Arabië.

Marin, die geboren werd in het voormalige Joegoslavië als kind van Servische en Bosnische ouders, speelde in het voorjaar van 2015 een half jaar voor Anderlecht. Zijn transfer werd een mislukking. Hij kwam bij paars-wit slechts acht keer in actie en leverde geen goals of assists.

De buitenspeler scheerde in de periode 2008-2012 in Duitsland hoge toppen bij Borussia Mönchengladbach en Werder Bremen. Een transfer naar Chelsea volgde, maar daar kon hij de hoge verwachtingen niet waarmaken. De Blues leenden hem uit aan achtereenvolgens Sevilla, Fiorentina, Anderlecht en Trabzonspor, waarna Olympiakos hem in 2016 definitief overnam. In de zomer van 2018 streek hij neer bij Rode Ster Belgrado, waar hij met een landstitel en verkiezing tot Speler van het Jaar zijn carrière nieuw leven inblies. Zijn transfer naar Al-Ahli werd echter een tegenvaller. Hij raakte er de voorbije maand zijn basisplaats kwijt en mocht vertrekken.

Al-Raed vecht als twaalfde in de tussenstand in Saudische Premier League voor het behoud. Al-Ahli strijdt als tweede voor de titel. Bij Al-Raed staat ook de Brusselse Kameroener Arnaud Djoum onder contract.

